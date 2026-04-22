НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+15°C

Сейчас в Ярославле
Погода+15°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

2 м/c,

южн.

 747мм 94%
Подробнее
0 Пробки
USD 78,02
EUR 88,76
Откровения водолаза о работе
Атака БПЛА
Здесь был Пушкин
Ударил кулаком пенсионерку
Закрыли детсад
Ярославцы об атаке БПЛА
Владелец ТЦ судится с мэрией
Восемь человек пострадали в ДТП
Происшествия Подъезд жилого дома обрушился из-за атаки дронов в Самарской области: под завалами застряли люди

Подъезд жилого дома обрушился из-за атаки дронов в Самарской области: под завалами застряли люди

Спасатели эвакуируют всех жильцов

1 693
На месте работает скорая и МЧС | Источник: МЧС РоссииНа месте работает скорая и МЧС | Источник: МЧС России

На месте работает скорая и МЧС

Источник:

МЧС России

Утром 22 апреля в Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды», — заявил губернатор.

Источник: МЧС РоссииИсточник: МЧС России
Источник:

МЧС России

По его словам, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. К месту ЧП направлены экстренные службы.

«Атака БПЛА на Самарскую область продолжается», — добавил глава региона.

В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали. Спасатели разбирают завалы.

Источник:

МЧС России

На фоне атак в Самарской области закрыто воздушное пространство. По данным Росавиации, аэропорт Самары не принимает и не отправляет рейсы с 02:00 мск.

Что делать, если увидел беспилотник?

Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.

Нужно сообщить:

  • свои имя, фамилию и отчество;

  • адрес обнаружения беспилотника;

  • описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);

  • какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).

Важно покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.

Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.

ПО ТЕМЕ
Илья ОвсянниковИлья Овсянников
Илья Овсянников
журналист
Вячеслав Федорищев Сызрань Атака БПЛА ЧП
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
8
Гость
22 апреля, 09:12
5-ый год этот дурдом продолжается,политиков этих всех на фронт бы отправить
Инженер1

Достижения

Первая сотка

Первая сотка

Написать 100 комментариев

На полпути к тысяче

На полпути к тысяче

Написать 500 комментариев

Словесный поток

Словесный поток

Написать 1000 комментариев

22 апреля, 07:19
и строго по плану.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Море и горы за 70 тысяч рублей. Туристка рассказала о плюсах и минусах отдыха в Абхазии и что стало для нее настоящим кошмаром
Ксения
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Мнение
«Выбор цвета — часть жесткого контроля». Психолог разнесла «бежевых мам»
Оксана Лунегова
Психотерапевт, детский психолог
Мнение
«Был только 100-й по 349 рублей». Как семья педагогов сэкономила на билетах и рванула в Крым на машине
Анна Скакунова
Мнение
«Сливочное пиво разочаровало»: туристы заплатили 60 тысяч, чтобы целый день гулять по парку Юрского периода и Хогвартсу
Яна Шаламова
Рекомендуем