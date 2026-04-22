Подъезд жилого дома обрушился из-за атаки дронов в Самарской области: под завалами застряли люди

Утром 22 апреля в Самарской области из-за удара дрона частично обрушился подъезд многоквартирного дома. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.
«В результате атаки беспилотников ВСУ в Сызрани частично обрушился подъезд жилого многоквартирного дома. На месте работают поисково-спасательные отряды», — заявил губернатор.
По его словам, из-под завалов удалось спасти четырех человек, в том числе одного ребенка. К месту ЧП направлены экстренные службы.
«Атака БПЛА на Самарскую область продолжается», — добавил глава региона.
В МЧС сообщили, что под завалами могут находиться еще два человека, включая ребенка. Жильцов уцелевших подъездов эвакуировали. Спасатели разбирают завалы.
На фоне атак в Самарской области закрыто воздушное пространство. По данным Росавиации, аэропорт Самары не принимает и не отправляет рейсы с 02:00 мск.
Что делать, если увидел беспилотник?
Первое и самое главное — нужно позвонить по телефону 112.
Нужно сообщить:
свои имя, фамилию и отчество;
адрес обнаружения беспилотника;
описать дрон (завис он в воздухе или летит, какой у него силуэт, какой мигающий огонек);
какой звук издает объект (жужжание, звук газонокосилки, мопеда).
Важно покинуть зону обнаружения беспилотника, по возможности предупредить окружающих.
Если вы обнаружили дрон на земле, то не приближайтесь к нему и ни в коем случае не трогайте. Позвоните в 112 и сообщите о находке.
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