Умерла актриса Ольга Чиповская

Всю жизнь Ольга Чиповская играла на сцене Источник: Театр Вахтангова. Все тут / Telegram

Скончалась заслуженная артистка России — мать актрисы Анны Чиповской — Ольга Чиповская. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям!» — говорится в сообщении Telegram-канала театра.

В театре Вахтангова актриса играла 45 лет. Она была одной из самых ярких актрис своего поколения.

«Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене», — отмечают ее коллеги.

Актриса родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Дебют Чиповской на театральной сцене состоялся в образе Соланж в постановке «Лето в Ноане». Впоследствии она исполнила роли Адельмы в «Принцессе Турандот», Мими в «Трех возрастах Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Веселкиной в «Варварах».

В нынешнем репертуаре театра Вахтангова артистка играла роль цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марии Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Также Чиповскую-старшую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2021 году.