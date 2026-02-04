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Происшествия Умерла актриса Ольга Чиповская

Умерла актриса Ольга Чиповская

Ей было 67 лет

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Всю жизнь Ольга Чиповская играла на сцене | Источник: Театр Вахтангова. Все тут / TelegramВсю жизнь Ольга Чиповская играла на сцене | Источник: Театр Вахтангова. Все тут / Telegram

Всю жизнь Ольга Чиповская играла на сцене

Источник:

Театр Вахтангова. Все тут / Telegram

Скончалась заслуженная артистка России — мать актрисы Анны Чиповской — Ольга Чиповская. Об этом сообщила пресс-служба Театра имени Евгения Вахтангова.

«Глубочайшие соболезнования семье, близким, друзьям, коллегам, зрителям!» — говорится в сообщении Telegram-канала театра.

В театре Вахтангова актриса играла 45 лет. Она была одной из самых ярких актрис своего поколения.

«Лиризм, глубина, обаяние Ольги Чиповской проявились с первых ее шагов на сцене», — отмечают ее коллеги.

Актриса родилась в 1958 году. Окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1980-м. В том же году ее приняли в труппу Театра имени Евгения Вахтангова.

Дебют Чиповской на театральной сцене состоялся в образе Соланж в постановке «Лето в Ноане». Впоследствии она исполнила роли Адельмы в «Принцессе Турандот», Мими в «Трех возрастах Казановы», Габриэль в «Старинных русских водевилях» и Веселкиной в «Варварах».

В нынешнем репертуаре театра Вахтангова артистка играла роль цыганки Хаси в постановке «Улыбнись нам, Господи», Марии Дмитриевны Ахросимовой в «Войне и мире», а также Долли де Фриз в спектакле «Театр».

Также Чиповскую-старшую наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в 2021 году.

О дате и времени прощания с артисткой театр сообщит позже.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
3
Гость
5 февраля, 01:41
зачем здесь это
Гость
4 февраля, 19:57
🙏🙏🙏😪😪😪
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Гость
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