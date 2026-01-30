Русскоговорящий турист в одном нижнем белье выпрыгнул из самолета: новости 30 января

Дебошир выскочил на улицу, не дождавшись трапа Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 30 января.

Минфин предлагает ограничить внесение наличных через банкоматы

Министерство финансов РФ разработало законопроект, устанавливающий лимит на внесение наличных денег через банкоматы в размере не более 1 миллиона рублей в месяц. Целью инициативы, согласно пояснительной записке, является противодействие легализации доходов неустановленного происхождения.

Документ, вносящий изменения в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», в середине января был направлен на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг, сообщает информационное агентство «Интерфакс». Мера соответствует утвержденному правительством плану по «обелению» экономики.

Для адаптации банков к новым правилам Минфин предлагает установить переходный период. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

В Дубае планируют золотую улицу

В Дубае (ОАЭ) в рамках создания нового специализированного квартала для ювелирной промышленности планируют построить улицу, вымощенную золотом. Об этом сообщило издание The Independent.

Инициатором проекта выступает девелоперская компания Ithra Dubai. По замыслу властей, «Золотой квартал» должен привлекать туристов и покупателей, подчеркивая значение этого драгоценного металла для эмирата.

«Золото тесно вплетено в культурную и коммерческую ткань Дубая, символизируя наше наследие, процветание и непреходящий дух предпринимательства», — заявил генеральный директор управления фестивалей и розничной торговли Дубая Ахмед Аль-Хаджа.

Новый район, который расположится рядом с историческим Золотым рынком, будет включать в себя более 1000 магазинов, торгующих золотом, ювелирными изделиями, парфюмерией и косметикой, а также шесть новых отелей. Стоимость строительства «золотой улицы» пока не раскрывается.

В Уфе учитель избил ученика ремнем на уроке

В социальных сетях распространяется видео, на котором взрослый мужчина избивает ремнем школьника. Автор записи утверждает, что на кадрах запечатлены учитель уфимского лицея № 161 и провинившийся ученик. В администрации учебного заведения UFA1.RU подтвердили, что разбираются в инциденте.

Видео с урока Источник: Ufa_rb / Telegram

По словам автора ролика, инцидент произошел на уроке в седьмом классе. Он сообщил, что мальчик матерился и мешал вести занятия, после чего педагог отлупил его и дал пинка. На записи слышно, что остальных детей это развеселило, а сам школьник возмущен.

В лицее № 161 заявили, что ситуация находится на разбирательстве, и обещали дать подробные пояснения позже. По данному факту прокуратура Башкирии начала проверку.

Смартфоны в России подорожают на 10–30%

Производители смартфонов уведомили российские розничные сети о предстоящем подорожании своей продукции на 10–30%, сообщают «Известия». Гаджеты, закупленные по новым ценам, поступят в продажу в марте–апреле 2026 года. Основной причиной роста цен участники рынка называют глобальный дефицит чипов памяти, вызванный ажиотажным спросом со стороны рынка искусственного интеллекта.

По данным издания, производители из Китая уже разослали обновленные прайс-листы с повышенными закупочными ценами. Наиболее заметный рост, по словам источников, ожидается в среднем и верхнем ценовых сегментах, а также у моделей с увеличенным объемом памяти. Представитель одного из производителей подтвердил, что рост цен связан с подорожанием оперативной и физической памяти из-за высокого спроса на компоненты для ИИ-решений.

Для пенсионеров предлагают установить прожиточный минимум в 50 тысяч рублей

В России предлагают установить для пенсионеров единый базовый социальный стандарт — прожиточный минимум в размере 50 тысяч рублей в месяц. Соответствующую инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Миронов в обращении на имя министра труда Антона Котякова.

«Сегодня это как минимум 50 тысяч рублей, и точно таким должен стать справедливый прожиточный минимум пенсионера», — отметил Миронов.

Свое предложение он обосновал тем, что с 1 января 2026 года прожиточный минимум для пенсионеров составляет 16,2 тысячи рублей, что на 21% меньше, чем для трудоспособного населения. По мнению лидера партии, это создает возрастную дискриминацию и методологию расчета необходимо пересмотреть, сообщает РИА Новости.

В России предлагают законодательно запретить массовые блокировки соцсетей и мессенджеров

В России предлагают законодательно запретить массовую блокировку социальных сетей и мессенджеров для широкого круга пользователей. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму 30 января, сообщил в беседе с RTVI один из его авторов, депутат Сергей Обухов.

Инициатива предполагает внесение поправок в законы «Об информации…» и «О связи». Ее цель — ослабить общественное раздражение из-за ограничения цифровых прав граждан и предотвратить «цифровые локдауны». Авторы документа, 17 депутатов во главе с Сергеем Обуховым, Николаем Коломейцевым и Ниной Останиной, считают, что блокировки соцсетей и замедление их работы граждане справедливо воспринимают как ограничение конституционных прав.

В пояснительной записке депутаты указывают на отсутствие официальных разъяснений при ограничении работы таких сервисов, как Telegram и WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Законопроект предлагает запретить блокировку самих платформ, но сохранить за надзорными органами право ограничивать доступ к конкретной запрещенной информации внутри них.

Владельцам Visa и Mastercard грозят сбои при оплате из-за устаревших сертификатов безопасности

Владельцы банковских карт Visa и Mastercard могут столкнуться с отказами при оплате товаров на кассе. Как сообщила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Мери Валишвили в беседе с агентством «Прайм», некоторые POS-терминалы могут отклонять операции с такими картами, хотя они частично сохраняют свой функционал.

Причина возможных сбоев заключается в истекшем сроке действия сертификатов безопасности на картах, которые отвечают за шифрование данных при транзакции. Сертификаты перестали действовать с 1 января 2025 года, и после этой даты проверить специальный код, создаваемый при операции, невозможно.

Эксперт также предупредила, что длительное использование таких карт увеличивает риск кражи данных мошенниками, поскольку эффективных способов защиты становится меньше.

Срок подачи заявлений на ЕГЭ продлили

Срок подачи заявлений на сдачу единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году продлится до 2 февраля включительно. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве пояснили, что, согласно порядку проведения государственной итоговой аттестации, заявление необходимо подать до 1 февраля включительно. Однако в этом году эта дата приходится на воскресенье, поэтому срок перенесли на следующий рабочий день, пишет ТАСС.

Поиски пропавшей семьи Усольцевых возобновили

Поиски пропавшей четыре месяца назад в тайге Красноярского края семьи Усольцевых возобновили. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК региона.

«Поиски возобновлены по поручению следователя», — сообщили в Следственном комитете.

Это плановые мероприятия в рамках расследования уголовного дела. 30 и 31 января начинают повторные поиски, узнало РИА Новости. Как уточнили в краевой службе спасения (КГКУ «Спасатель»), они будут проходить на территории деревни Кутурчин Партизанского района.

Русскоговорящий турист устроил дебош в самолете и выпрыгнул из самолета

Русскоговорящий турист устроил дебош на борту самолета авиакомпании AirAsia, а после приземления в Бангкоке выпрыгнул из салона, не дождавшись трапа. Мужчина травмировал ногу при падении, но был задержан тайской полицией. Кадры инцидента разошлись по соцсетям.

Инцидент произошел на рейсе из вьетнамского Нячанга в таиландский Бангкок. По словам свидетелей и данным Telegram-канала Baza, еще во время полета турист вел себя неадекватно: постоянно бегал в туалет, спорил с бортпроводницей и требовал выпустить его из самолета. Попытки успокоить его не увенчались успехом: мужчина начал кричать, пытался затеять драку с персоналом, а затем разделся до нижнего белья и бегал по салону.

Источник: Baza / Telegram