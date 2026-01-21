Под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП с грузовиками — фото

На трассе в Ярославском районе столкнулись два грузовика Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

Утром 21 января под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП. Два грузовика столкнулись в районе деревни Алексеевское.

«На участке автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново, в районе д. Алексеевское произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим разливом бензина на проезжую часть. В настоящее время движение на данном участке дороги в направлении города Ярославля перекрыто», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте работают спасательные службы Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

В ГАИ порекомендовали ярославцам планировать пути объезда, пока действуют ограничения на трассе.