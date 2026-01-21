Под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП с грузовиками — фото

Утром 21 января под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП. Два грузовика столкнулись в районе деревни Алексеевское.
«На участке автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново, в районе д. Алексеевское произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим разливом бензина на проезжую часть. В настоящее время движение на данном участке дороги в направлении города Ярославля перекрыто», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.
В ГАИ порекомендовали ярославцам планировать пути объезда, пока действуют ограничения на трассе.
Напомним, что утром 21 января в Ярославле произошло ДТП на улице Полушкина Роща. Фура столкнулась с легковушкой, перегородив всю дорогу. Из-за этого в городе образовалась пробка. Временно был скорректирован автобусный маршрут № 57. К 12 часам проезд по Полушкиной Роще восстановили.