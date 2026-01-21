НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -10

3 м/c,

с-в.

 757мм 86%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,82
EUR 91,20
ПСБ: главные события года
Изрезал покупательницу
Перекрыли трассу из-за ДТП
ДТП с автобусом
Ударят морозы
Отменяют бакалавриат и магистратуру
Подработки для подростков
Происшествия Под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП с грузовиками — фото

Под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП с грузовиками — фото

Публикуем кадры с места происшествия

217
На трассе в Ярославском районе столкнулись два грузовика | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramНа трассе в Ярославском районе столкнулись два грузовика | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

На трассе в Ярославском районе столкнулись два грузовика

Источник:

«Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

Утром 21 января под Ярославлем перекрыли трассу из-за разлива бензина после ДТП. Два грузовика столкнулись в районе деревни Алексеевское.

«На участке автодороги Ярославль — Заячий Холм — Иваново, в районе д. Алексеевское произошло столкновение двух грузовых транспортных средств с последующим разливом бензина на проезжую часть. В настоящее время движение на данном участке дороги в направлении города Ярославля перекрыто», — сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

На месте работают спасательные службы | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / TelegramНа месте работают спасательные службы | Источник: «Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

На месте работают спасательные службы

Источник:

«Госавтоинспекция Ярославской области» / Telegram

В ГАИ порекомендовали ярославцам планировать пути объезда, пока действуют ограничения на трассе.

Напомним, что утром 21 января в Ярославле произошло ДТП на улице Полушкина Роща. Фура столкнулась с легковушкой, перегородив всю дорогу. Из-за этого в городе образовалась пробка. Временно был скорректирован автобусный маршрут № 57. К 12 часам проезд по Полушкиной Роще восстановили.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Трасса Грузовик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
2 минуты
Ярославские дороги всегда были не безопасны. Но в последнее время на них творится какой то ад.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Я честно пыталась бунтовать»: как выжить в родительском чате, всё «сдать до пятницы» и не сорваться
Наталья Артякова
криминальный журналист
Мнение
Так себе веселье: строитель-вахтовик рассказал, как празднуют Новый год в тундре
Анонимный автор
Мнение
«Служи, дурачок, получишь значок». HR-директор — о подарках от начальников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
«Издевательство какое-то!» HR-директор жестко высказалась о пособии по безработице
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем