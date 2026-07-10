В импортных томатах нашли опасный вирус. Новости 10 июля

С 17 июля Россия вводит запрет на ввоз импортных семян томатов Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 10 июля.

Смерч прошелся по югу Башкирии

Смерч прошелся по югу Башкирии. Всё произошло в Учалинском районе. Воронка кружила над озером Ургун.

В соцсетях местные жители опубликовали кадры. На них видно, как столб воздуха набирает силу прямо над водой, поднимая брызги и мелкий мусор.

По информации очевидцев, стихия была не только в районе озера. Смерч прошелся по населенным пунктам Учалинского района.

Без последствий не обошлось. Деревню обесточило, в восьми домах отключили газ, стихия повредила несколько крыш.

Источник: Пул N3 / Telegram

Роботы начали выполнять работу хирургов

В США успешно прошли доклинические испытания роботов для малоинвазивных операций. Эксперимент, проведенный командой из Калифорнийского университета в Сан-Диего, показал, что робот Surgie высотой около 1,5 метра может выполнять сложные манипуляции с точностью, сравнимой с современными роботизированными системами.

В ходе испытаний были проведены две операции по удалению желчного пузыря. Одна с помощью человека и робота, другая — двумя роботами.

Профессор Майкл Ип отметил, что такие технологии улучшат доступ к качественной хирургии в отдаленных регионах. Однако возникли сложности: операции длились дольше из-за необходимости частой калибровки.

Инженерам предстоит минимизировать задержку сигнала при управлении роботом на больших расстояниях. В будущем роботы смогут выполнять и другие задачи, такие как подготовка операционных залов, сообщает журнал Nature.

По всей Европе бушуют беспорядки

Сотни футбольных болельщиков устроили массовые беспорядки в европейских городах после поражения сборной Марокко в матче со сборной Франции на чемпионате мира. Столкновения с полицией начались накануне.

В Лондоне на видеозаписях видны улицы, заваленные мусором. На кадрах сотрудники полиции пытаются очистить район Эджуэр-роуд от агрессивных фанатов. Один из полицейских получил травмы и лежал на земле без движения.

Такие же акции протеста произошли в Гааге (Нидерланды). Толпы болельщиков сборной Марокко вышли на улицы сразу после финального свистка. Из-за их действий власти перекрыли движение на нескольких важных дорогах города.

Источник: Городские медиа

В России хотят отменить почти 30 устаревших штрафов

В Госдуму внесли инициативу об отмене 28 административных штрафов. По информации Леонида Слуцкого, многие штрафы устарели и не соответствуют реальной угрозе.

Среди предлагаемых к отмене мер:

Ответственность за проживание без регистрации по месту пребывания.

Ответственность за утрату паспорта по неосторожности.

Ответственность за отсутствие водительского удостоверения или полиса ОСАГО — при возможности проверки сведений через государственные информационные системы.

Штрафы за переход дороги вне перехода — при отсутствии угрозы безопасности.

Штрафы за тонировку стёкол, не ограничивающую обзор.

Штрафы за случайный сбор краснокнижных растений без умысла.

Штрафы за нахождение несовершеннолетних ночью в общественных местах без сопровождения взрослых — при отсутствии угрозы их жизни и здоровью.

Ответственность за мойку автомобиля на собственном участке — при отсутствии вреда экологии.

Ответственность за вырубку деревьев на участке (кроме краснокнижных видов).

Ответственность за перепланировку жилья и остекление балконов — если изменения не создают угрозы безопасности.

Нарушение порядка хранения корпоративных документов.

Отказ предоставить доступ для обслуживания газового оборудования — при отсутствии надлежащего уведомления.

Единичное неприменение кассовой техники — при добровольном устранении нарушения.

Нарушение срока регистрации автомобиля — при наличии объективных причин.

Использование иностранного сервиса авторизации.

Также предлагается смягчить ответственность за повреждение печатей, установить единый штраф 1,5 тысячи рублей за нарушение правил движения в жилых зонах и отменить удвоение штрафа за несвоевременную оплату. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 января 2027 года, передает ТАСС.

Супругам предложили дать право на совместное налогообложение

Супругам предлагают разрешить объединять доходы при расчете НДФЛ. С такой инициативой выступил депутат Дмитрий Гусев. На данный момент документ направлен в правительство для получения заключения.

Поправки к Налоговому кодексу РФ предусматривают механизм, при котором супруги могут подавать единую налоговую декларацию по своему усмотрению. Налог рассчитывается так: общий годовой доход пары суммируется, делится на двоих, и к результату применяется прогрессивная шкала налогообложения.

Законопроект включает исключения. Совместное декларирование не распространяется на доходы со специальными ставками, поступления из-за границы и случаи, когда один из супругов не является налоговым резидентом России. Для супругов, заключивших или расторгнувших брак в течение отчетного периода, сумма налога корректируется пропорционально количеству полных месяцев брака.

Депутат подчеркнул, что новая норма является добровольной. Каждая семья может самостоятельно решить, насколько ей выгоден этот порядок. По мнению автора инициативы, налоговая система должна учитывать реальные практики ведения общего бюджета, так как брак предполагает не только совместное проживание, но и общую финансовую ответственность, передает РИА Новости.

Отдых на Черном море подорожал

В июле десятидневный отдых на черноморском побережье стоит примерно 50–60 тысяч рублей на одного путешественника. Цены в этом году выросли на 5% по сравнению с июлем прошлого года. Об этом сообщила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России.

По ее словам, в Краснодарском крае средняя стоимость проживания в комфортной гостинице 3–4 звезды с завтраками или без них в июле составляет 50–60 тысяч рублей за 10 дней.

Ломидзе отметила, что в этом году не произошло ожидаемого сезонного увеличения цен на 25%, как это обычно бывает. Причиной стало снижение спроса и потока туристов.

Эксперты считают, что начало летнего сезона сместилось с июня на июль. В июне не было активного туристического потока, в том числе за границу. Только в июле туристы осознали, что лето проходит, и решили отправиться в путешествие.

Центробанк обновил 100-рублевую купюру

Банк России 10 июля 2026 года выпустил в обращение обновленную банкноту номиналом 100 рублей, посвященную Центральному федеральному округу. Информацию об этом опубликовал сайт регулятора.

«Банк России 10 июля 2026 года вводит в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Банкнота посвящена Центральному федеральному округу», — говорится в сообщении.

Дизайн лицевой стороны банкноты остался неизменным по сравнению со 100-рублевой купюрой образца 2022 года, но на оборотной стороне появилось стилизованное изображение карты Центрального федерального округа, аналогичное тому, что можно увидеть на банкнотах номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей 2025 года. Новые купюры всех номиналов выполнены в едином стиле.

Источник: cbr.ru

В Центробанке подчеркнули, что новая 100-рублевая банкнота является законным средством наличного платежа, равнозначным ранее выпущенным банкнотам того же номинала. Ее обязаны принимать без ограничений при оплате любых товаров и услуг. Старые 100-рублевые банкноты остаются в обращении и сохраняют свою платежную силу.

Сколько дней продлится новый учебный год

В новом учебном году учащиеся будут отдыхать почти месяц. В течение учебного года они проведут за партой 170 дней, как указано в рекомендациях Минпросвещения РФ.

Для школьников 2–11-х классов общая продолжительность осенних, зимних и весенних каникул составит 29 дней, а вместе с летними каникулами — 126 дней. Первоклассники благодаря дополнительным каникулам получат 36 свободных дней в учебном году.

Учиться школьники 2–11 классов будут 170 дней, а первоклассники — 165 дней. Учебный год начнется 1 сентября 2026 года и завершится 26 мая 2027 года, по информации Минпросвещения.

Ведомство также разработало график каникул для всех учеников. Рекомендованные даты для четвертной системы обучения:

осенние каникулы — с 26 октября по 3 ноября 2026 года;

зимние каникулы — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

весенние каникулы — с 27 марта по 4 апреля 2027 года;

летние каникулы — с 27 мая по 31 августа 2027 года.

Первоклассникам предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 года.

НПЗ выходят из строя

Вице-премьер Александр Новак заявил, что нефтеперерабатывающие заводы частично выходят из строя из-за атак беспилотников. Это привело к дефициту топлива и образованию очередей на АЗС.

«Мы должны признавать, что [на топливном рынке] есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди. Либо иногда заправки нестабильно работают. Дефицит [возник] по понятным причинам, из-за того, что наши нефтеперерабатывающие заводы выходят частично из строя в ремонт из-за прилетов [беспилотников]», — сказал Новак.

Власти предпринимают все возможные меры для стабилизации ситуации. Правительство работает над тем, чтобы обеспечить полную загрузку мощностей и производство бензина в необходимом объеме. Также планируется дополнительный завоз топлива в регионы.

А вот авиаперевозки в стране осуществляются по расписанию, несмотря на трудности с поставками топлива. По словам главы Росавиации Дмитрия Ядрова, Минтранс и Минэнерго строго следят за доставкой авиакеросина в аэропорты.

«Минэнерго совместно с Минтрансом и другими ведомствами держат на контроле поставки керосина в аэропорты. Как вы видите, самолеты летают, расписание выполняется», — сказал Ядров журналистам в кулуарах форума «Иннопром».

Введен запрет на ввоз импортных томатов

С 17 июля Россия вводит запрет на ввоз импортных семян томатов. Речь идет о семенах французского производителя Bayer Seeds SAS, включая транзит через Белоруссию. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Решение было принято после обнаружения вирусов мозаики пепино (Pepino mosaic virus) и коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV) в партиях семян, прибывших из Франции через Белоруссию. Эти вирусы включены в список карантинных для России и стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Вирус коричневой морщинистости плодов томата представляет особую угрозу для тепличных хозяйств. Он быстро распространяется и может вызвать полную гибель растений, а также снижение урожая до 80%.

По данным Россельхознадзора, ущерб от поражения вирусом мозаики пепино составляет до 4,76 млрд рублей, а от вируса коричневой морщинистости плодов томата — до 9,92 млрд рублей.

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