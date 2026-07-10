Ярославец рассказал, где чаще всего собираются пробки из-за очередей на АЗС

Автомобилисты рассказал, где очереди на АЗС в Ярославле превращаются в пробки Источник: Илья Бесхлебный, Дороги Ярославля / Telegram

В Ярославле вновь начали расти очереди на АЗС. Автомобилисты штурмуют заправки с ночи. По словам жителей, иногда в ожидании топлива тратят по часу и больше. На фоне этого в городе растут пробки вдоль крупных дорог.

К примеру, утром 10 июля очередь на автозаправку превратилась в пробку на Дачной улице в Заволжском районе, а также на улице Большая Норская в Дзержинском районе.

Опытный автомобилист, координатор сообщества «Дороги Ярославля» Темур Абдуллаев рассказал, где чаще всего очереди на АЗС создают помехи для проезда.

«Конечно же, хвосты на Дачной или Мышкинском проезде доставляют остальным водителям большее неудобство, чем на Шевелюхе, например. Есть проблема у АЗС на Фрунзе (за „Вкусно и точка“ у Московского проспекта. — Прим. Ред.), но трафик в течение дня менее интенсивный и/или можно заранее повернуть направо», — рассказал автомобилист.

Ярославцы в сети также ранее обсуждали, что на улице Дачной очереди на заправку стали помехой для общественного транспорта.

«Если из центра, то, да, мешает. А в сторону центра автобусы должны выезжать в левый ряд, в который пытаются сунуться торопыги из левого на Авиаторов», — объяснил Темур.

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