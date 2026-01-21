Фура перегородила дорогу: в Ярославле из-за ДТП изменили автобусный маршрут — видео

Из-за ДТП на Полушкиной Роще в Ярославле изменили маршрут автобусов. Утром 21 января фура столкнулась с легковушкой, перегородив всю дорогу. Из-за этого было скорректировано движение автобусного маршрута № 57 «Фабрика „Красный Перевал“» — «Улица Гудованцева».
«Автобусы проследуют в прямом направлении от конечного остановочного пункта „Фабрика
Сейчас фиксируется сбой в работе автобусных маршрутов № 57. «Организатор перевозок» обещает, что после введения объезда, отставание будет наверстано.
В полиции сообщили 76.RU, что в ДТП никто не пострадал.
«В 10:25 в районе д. 9 по Полушкиной роще столкнулись грузовик „Скания“ с полуприцепом и легковой автомобиль», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.
Обновление на 12:21:
Как сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области, движение автобусного маршрута № 57 восстановлено в соответствии с установленной схемой по улице Полушкиной Роще.