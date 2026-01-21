Фура перегородила дорогу: в Ярославле из-за ДТП изменили автобусный маршрут — видео

На Полушкиной роще столкулась фура и легковушка Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Из-за ДТП на Полушкиной Роще в Ярославле изменили маршрут автобусов. Утром 21 января фура столкнулась с легковушкой, перегородив всю дорогу. Из-за этого было скорректировано движение автобусного маршрута № 57 «Фабрика „Красный Перевал“» — «Улица Гудованцева».

«Автобусы проследуют в прямом направлении от конечного остановочного пункта „Фабрика " Красный Перевал " “ по Тутаевскому шоссе, проспектам Октября и Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении по улице Республиканской, проспектам Ленина и Октября, далее по маршруту», — уточнили 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Сейчас фиксируется сбой в работе автобусных маршрутов № 57. «Организатор перевозок» обещает, что после введения объезда, отставание будет наверстано.

На улице Полушкина Роща собирается пробка Источник: «Яндекс Карты»

В полиции сообщили 76.RU, что в ДТП никто не пострадал.

«В 10:25 в районе д. 9 по Полушкиной роще столкнулись грузовик „Скания“ с полуприцепом и легковой автомобиль», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места ДТП Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

Обновление на 12:21: