Происшествия Фура перегородила дорогу: в Ярославле из-за ДТП изменили автобусный маршрут — видео

Фура перегородила дорогу: в Ярославле из-за ДТП изменили автобусный маршрут — видео

Что известно о произошедшем

336
На Полушкиной роще столкулась фура и легковушка | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramНа Полушкиной роще столкулась фура и легковушка | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

На Полушкиной роще столкулась фура и легковушка

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Из-за ДТП на Полушкиной Роще в Ярославле изменили маршрут автобусов. Утром 21 января фура столкнулась с легковушкой, перегородив всю дорогу. Из-за этого было скорректировано движение автобусного маршрута № 57 «Фабрика „Красный Перевал“» — «Улица Гудованцева».

«Автобусы проследуют в прямом направлении от конечного остановочного пункта „Фабрика "Красный Перевал"“ по Тутаевскому шоссе, проспектам Октября и Ленина, далее по своему маршруту. В обратном направлении по улице Республиканской, проспектам Ленина и Октября, далее по маршруту», — уточнили 76.RU в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Сейчас фиксируется сбой в работе автобусных маршрутов № 57. «Организатор перевозок» обещает, что после введения объезда, отставание будет наверстано.

На улице Полушкина Роща собирается пробка | Источник: «Яндекс Карты»На улице Полушкина Роща собирается пробка | Источник: «Яндекс Карты»

На улице Полушкина Роща собирается пробка

Источник:

«Яндекс Карты»

В полиции сообщили 76.RU, что в ДТП никто не пострадал.

«В 10:25 в районе д. 9 по Полушкиной роще столкнулись грузовик „Скания“ с полуприцепом и легковой автомобиль», — уточнили в УМВД России по Ярославской области.

Кадры с места ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Обновление на 12:21:

Как сообщили в Министерстве транспорта Ярославской области, движение автобусного маршрута № 57 восстановлено в соответствии с установленной схемой по улице Полушкиной Роще.

Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
В умных городах фуры не заезжают в город, потому что незачем.
