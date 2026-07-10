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Дороги и транспорт Между Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда — расписание и цены

Между Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда — расписание и цены

Он будет курсировать на выходные

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Между Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUМежду Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Между Ярославлем и Москвой запустят дополнительные поезда. Они будут курсировать с середины июля до начала сентября. Об этом сообщили 10 июля сообщили в пресс-службе Северной железной дороги.

«Дополнительный поезд № 242/241 Ярославль — Москва назначен на выходные и будет курсировать с 17 июля по 6 сентября в связи с повышенным спросом на поездки в этом направлении, — прокомментировали в СЖД. — В пути предусмотрены остановки на станциях Ростов Великий и Сергиев Посад».

Из Москвы поезд будет отправляться по пятницам с 17 июля по 4 сентября в 21:35. Прибытие в Ярославль: по субботам — в 1:28. Отправление из Ярославля в Москву с 19 июля по 6 сентября в 16:05, поезд будет прибывать в столицу вечером в 20:43.

Судя по разделу РЖД Пассажирам, сидячее место в поезде будет стоить 1089 рублей, купе — 3,6 тысячи рублей. К слову, билет на сидячее место в фирменном поезде «Виталий Предыбайлов» обойдется от 1635 рублей.

Кроме того, с 1 августа между Рыбинском и Москвой запустят «Ласточек». Время в пути между городами составит 4 часа. Стоимость билета — от 2198 рублей.

«Скоростные электропоезда „Ласточка“ № 726/725 будут ходить по выходным и праздничным дням с остановкой в Ярославле. На неэлектрифицированном участке Ярославль — Рыбинск „Ласточка“ будет следовать в паре с тепловозом», — ранее рассказывал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Время отправления: из Москвы — в 06:20, прибытие в Рыбинск — в 10:19; из Рыбинска — в 19:10, прибытие в Москву — в 23:04.

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Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Поезд Москва Электричка Ласточка
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Комментарии
16
Гость
36 минут
Тепловоз потянет скоростную Ласточку...Это что то! Чего не ручную дрезину Мустафы.
Гость
39 минут
а здесь что не напиши боты рады за деньги да
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Гость
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