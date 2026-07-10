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Спорт Истории «На турнирах спортсмены теряют сознание». Пятикратная чемпионка мира по фридайвингу рассказала о цене побед

«На турнирах спортсмены теряют сознание». Пятикратная чемпионка мира по фридайвингу рассказала о цене побед

Заниматься скоростным апноэ Лидия Стадник начала всего два года назад

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Историю русалки с медалями смотрите в видео

Источник:

Сергей Уланов, Антон Дигаев / NGS.RU

Еще два года назад новосибирская спортсменка Лидия Стадник только начинала заниматься фридайвингом, а сегодня уже считается одной из сильнейших в мире. На чемпионате мира в Сербии в июне 2026 она завоевала три золотые медали, доведя общее число своих титулов до пяти, а также установила два мировых рекорда в дисциплинах скоростного апноэ. О том, какой ценой дались девушке эти достижения, Лидия рассказала нашим коллегам NGS.RU.

Фридайвинг — это подводное плавание с задержкой дыхания без акваланга. Несмотря на то, что этот вид спорта остается нишевым, именно новосибирская спортсменка сегодня возглавляет мировой рейтинг.

«В спорт я пришла в семь лет, начинала с плавания, затем выступала в плавании в ластах за сборную России. Во фридайвинг попала всего два года назад», — рассказывает Лидия.

На соревнованиях спортсмены преодолевают под водой серию 50-метровых отрезков на одном вдохе. После каждого можно всплыть, восстановить дыхание и продолжить дистанцию. Но за кажущейся простотой скрываются серьезные риски.

«Практически на каждом турнире случаются блэкауты — потеря сознания из-за нехватки кислорода. Поэтому нас постоянно страхуют спасатели. Здесь очень важно сохранять спокойствие, когда организм уже требует вдохнуть», — объясняет чемпионка.

Несколько лет назад спортсменка едва не ушла из спорта. После окончания СГУПСа она почти год работала финансистом на железной дороге, но затем решила вернуться в бассейн. Сегодня Лидия тренируется почти ежедневно и признается, что главная цель еще впереди.

«Мне осталось установить мировой рекорд на дистанции 8х50 метров. Совсем недавно до него не хватило всего восьми сотых секунды. Очень хочется однажды забрать и этот рекорд», — говорит спортсменка.

Историю спортсменки смотрите в нашем видео выше.

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Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Спорт Фридайвинг Плавание
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