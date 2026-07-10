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Экология Прошел черный дождь Стало известно, какие реки проверили после черного дождя в Ярославской области

Стало известно, какие реки проверили после черного дождя в Ярославской области

Что показали пробы

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Жители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.comЖители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде» | Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Жители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде»

Источник:

Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Две реки и озеро проверили после черного дождя в Ярославской области. Об этом 76.RU рассказали в региональном правительстве.

«Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, отобранные профильными ведомствами в период с 14 по 16 июня, подтвердили безопасность окружающей среды. Пробы, взятые 15 июня в реке Волготне, а также 16 июня в реке Ильдь в селе Верхне-Никульском и местечке Мурзино и в озере в поселке Шестихино Некоузского округа, не показали превышения содержания предельно допустимых концентраций нефтепродуктов», — указано в ответе на запрос.

Напомним, 14 июня на фоне пожара на топливном хранилище в четырех округах Ярославской области выпал черный дождь. Черные потеки покрыли теплицы, дома, садовую мебель и множество растений.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно. На поверхности оперативно развернули боновые заграждения, а затем очистили водоем

Источник:

Читательница 76.RU Анастасия

Специалисты продолжат мониторить экологическую обстановку в Рыбинском районе.

«Для текущего контроля ситуации пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в Рыбинское водохранилище взяты повторно. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области провело отбор проб в зоне жилой застройки 14, 15 и 16 июня. Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено. Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы», — прокомментировали в СК.

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По данным правительства, профильными ведомствами проведена комплексная проверка всех сред, от речной воды до почвы.

«Токсического эффекта нет. Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер. В настоящее время продолжается проведение мониторинга. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения», — рассказали там.

В областной администрации добавили, что выводы специалистов подтверждаются заключением экспертов Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН.

«Заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко подтвердил, что выявленные в почве частицы сажи не представляют опасности для человека, фауны и растительности», — прокомментировали в пресс-службе области.

Ранее мы также объясняли, можно ли есть урожай после черного дождя. Фоторепортаж из Рыбинского леса спустя две недели после темных осадков.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Черный дождь Проверка Проба воды
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Комментарии
8
Гость
53 минуты
Это очень хорошие новости. Безопасно, нетоксично, без последствий для природы
Гость
1 час
"Токсического эффекта нет. Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер" - вот ответ специалистов на все вопросы. Думаю пара уже оканчивать вечные разговоры
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Гость
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