Стало известно, какие реки проверили после черного дождя в Ярославской области

Жители Рыбинска сообщают о «мазутном дожде» Источник: Подслушано в Рыбинске / Vk.com

Две реки и озеро проверили после черного дождя в Ярославской области. Об этом 76.RU рассказали в региональном правительстве.

«Лабораторные исследования проб воды, почвы и воздуха, отобранные профильными ведомствами в период с 14 по 16 июня, подтвердили безопасность окружающей среды. Пробы, взятые 15 июня в реке Волготне, а также 16 июня в реке Ильдь в селе Верхне-Никульском и местечке Мурзино и в озере в поселке Шестихино Некоузского округа, не показали превышения содержания предельно допустимых концентраций нефтепродуктов», — указано в ответе на запрос.

Напомним, 14 июня на фоне пожара на топливном хранилище в четырех округах Ярославской области выпал черный дождь. Черные потеки покрыли теплицы, дома, садовую мебель и множество растений.

По словам жителей Рыбинска, на реке Волготня появилось черное пятно. На поверхности оперативно развернули боновые заграждения, а затем очистили водоем Источник: Читательница 76.RU Анастасия

Специалисты продолжат мониторить экологическую обстановку в Рыбинском районе.

«Для текущего контроля ситуации пробы воды в реке Волготне и месте ее впадения в Рыбинское водохранилище взяты повторно. Управление Роспотребнадзора по Ярославской области провело отбор проб в зоне жилой застройки 14, 15 и 16 июня. Превышения ПДК опасных веществ не обнаружено. Биотестирование образцов грунта в деревне Волково показало отсутствие токсического эффекта на живые организмы», — прокомментировали в СК.

По данным правительства, профильными ведомствами проведена комплексная проверка всех сред, от речной воды до почвы.

«Токсического эффекта нет. Выявленные скопления сажи носят только визуальный характер. В настоящее время продолжается проведение мониторинга. На этой неделе специалисты производят отбор проб в ключевых точках, чтобы гарантировать, что экосистема восстановилась после кратковременного воздействия продуктов горения», — рассказали там.

В областной администрации добавили, что выводы специалистов подтверждаются заключением экспертов Института биологии внутренних вод имени И. Д. Папанина РАН.

«Заведующий лабораторией физиологии и токсикологии водных животных, профессор, доктор биологических наук Григорий Чуйко подтвердил, что выявленные в почве частицы сажи не представляют опасности для человека, фауны и растительности», — прокомментировали в пресс-службе области.