«Надеюсь, вы будете по мне скучать»: Трамп оставил угрожающее завещание на случай смерти

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом Источник: Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть четкие инструкции на случай, если Ирану удастся реализовать план по его убийству. По словам американского политика, в таком случае Тегеран понесет беспрецедентные последствия.

«Единственное, что я оставил, это инструкции — если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда раньше не видели. Надеюсь, вы будете по мне скучать», — сказал президент США газете The Washington Post.

Трамп отрицает наличие новых угроз со стороны Ирана, несмотря на сообщения о том, что Израиль якобы передал Штатам разведывательные данные о готовящемся покушении. При этом политик подчеркнул, что Тегеран стремится устранить его на протяжении многих лет. От отметил, что долгое время был номером один в списке Исламской Республики на уничтожение.

Иран открыто заявляет о намерении убить президента США с 2020 года — именно тогда Трамп санкционировал операцию, в ходе которой ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. После смерти верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи Тегеран не отступил от своих планов. Во время похорон иранцы несли огромный транспарант с надписью «Мы убьем Трампа».