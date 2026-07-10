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Страна и мир «Надеюсь, вы будете по мне скучать»: Трамп оставил угрожающее завещание на случай смерти

«Надеюсь, вы будете по мне скучать»: Трамп оставил угрожающее завещание на случай смерти

Американский президент пообещал возмездие

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Трамп пригрозил Ирану жестким ответом | Источник: Evan Vucci / AP PhotoТрамп пригрозил Ирану жестким ответом | Источник: Evan Vucci / AP Photo

Трамп пригрозил Ирану жестким ответом

Источник:

Evan Vucci / AP Photo

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть четкие инструкции на случай, если Ирану удастся реализовать план по его убийству. По словам американского политика, в таком случае Тегеран понесет беспрецедентные последствия.

«Единственное, что я оставил, это инструкции — если что-то случится, просто разбомбить их так, как они никогда раньше не видели. Надеюсь, вы будете по мне скучать», — сказал президент США газете The Washington Post.

Трамп отрицает наличие новых угроз со стороны Ирана, несмотря на сообщения о том, что Израиль якобы передал Штатам разведывательные данные о готовящемся покушении. При этом политик подчеркнул, что Тегеран стремится устранить его на протяжении многих лет. От отметил, что долгое время был номером один в списке Исламской Республики на уничтожение.

Иран открыто заявляет о намерении убить президента США с 2020 года — именно тогда Трамп санкционировал операцию, в ходе которой ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. После смерти верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи Тегеран не отступил от своих планов. Во время похорон иранцы несли огромный транспарант с надписью «Мы убьем Трампа».

В ночь с 7 на 8 июля президент США заявил о возобновлении масштабных военных ударов по Ирану. Трамп обвинил иранские власти в нарушении ранее достигнутых договоренностей, связанных с безопасностью Ормузского пролива. По его словам, дальнейшие переговоры с Тегераном абсолютно бессмысленны.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Дональд Трамп Завещание Угроза Иран США Вашингтон
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Комментарии
1
Гость
9 минут
Это любимый руководитель наших несистемных под плинтусом. А США для них хрустальный град на холме. Мечта их жизни скорбной.
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Гость
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