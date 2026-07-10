«Ребенка моего спасите, а со мной — будь что будет»: истории пассажиров «Булгарии», которая затонула 15 лет назад

10 июля 2011 года на Куйбышевском водохранилище затонула «Булгария» Источник: МЧС России

Сегодня, 10 июля, ровно 15 лет со дня страшной трагедии на Волге. В этот день в 2011 году затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, из них 28 детей. Всего на борту был 201 человек, хотя судно было рассчитано максимум на 140.

Так выглядел теплоход Источник: МЧС России

Благодаря членам экипажа теплохода «Арабелла», которые первыми пришли на помощь тонущим, удалось спасти 79 человек. Роман Лизалин, который тогда был капитаном «Арабеллы», а сейчас возглавляет «Флот РТ», признался нашему корреспонденту, что до сих пор видит «Булгарию» во снах.

Редакция 116.RU вспоминает события того дня вместе с Романом Лизалиным и родными погибших.

Стартовали в 12 и планировали быть дома к вечеру

«Булгария» — это двухпалубный теплоход, построенный еще в 1955 году. К моменту крушения ему было 56 лет. 10 июля 2011 года примерно в 12 часов дня он вышел из порта Болгар и направился в Казань.

Схема судна Источник: mchs.tatarstan.ru

Погода стояла дождливая, на Куйбышевском водохранилище объявили штормовое предупреждение. Но пассажиры не думали об опасности — многие ехали с семьями, дети играли с аниматором в музыкальной комнате. Все планировали быть дома к вечеру.

В 12:25 теплоход начал поворачивать налево. Внезапно поднялся ветер, судно сильно накренилось на правый борт, и открытые иллюминаторы ушли под воду. Внутрь теплохода хлынула вода. Большинство людей в тот момент сидели в ресторане — в носовой части. Началась паника. Уже в 13:30 «Булгария» затонула недалеко от села Сюкеево Камско-Устьинского района.

Фото после крушения Источник: 16.mchs.gov.ru

Спасательная операция Источник: 16.mchs.gov.ru

После проверки Ростехнадзора выяснилось, что капитан попытался справиться с ветром. Для этого руль повернули на 15 градусов влево, но это оказалось роковой ошибкой — крен только усилился, теплоход опрокинулся на правый борт и ушел под воду за считаные минуты.

Водолазы работали без остановки Источник: 16.mchs.gov.ru

Позже теплоход подняли на поверхность Волги для следственных действий Источник: 16.mchs.gov.ru

Людям оставалось только прыгать в холодную воду. Они держались за плоты, за обломки. Всё осложнялось еще и тем, что в воду вылился мазут. Уже позже выжившие рассказали, что им даже не показали, где на «Булгарии» находились спасательные жилеты.

«Я была на работе — мне сотрудницы сказали, что на Волге утонул теплоход»

Наша собеседница Маргарита Захарова рассказала, что трагедия унесла жизнь ее любимой дочери. 18-летняя Александра Захарова устроилась на теплоход официанткой 7 июля — вслед за своим парнем Василием, который работал там же поваром. Через три дня пара отправилась в тот самый роковой рейс.

На фото — погибшая Александра Источник: Маргарита Захарова / Vk.com

— На теплоходе Сашенька была со своим парнем. Я была на работе — мне сотрудницы сказали, что на Волге утонул теплоход «Булгария». Сердце оборвалось, звонила бесконечно на горячую линию, всё бесполезно. После работы поехала сразу на такси в речпорт, всю ночь прождали, моей доченьки среди спасенных не было. Сашеньку нашли только после поднятия «Булгарии» на сушу, через две недели, — поделилась мама погибшей.

Маргарита добавила, что помнит этот день как вчера и даже проходила лечение, чтобы справиться с тяжелой потерей.

— Так не хотела ее отпускать, но Сашенька захотела быть с любимым, — рассказала собеседница.

Василий остался жив. Во время крушения он смог спрыгнуть в воду. Спасти свою девушку он не успел — вода слишком быстро заполнила судно.

— Он был наверху, на кухне. Доченька спустилась в каюту отдыхать. Всё произошло очень быстро, он бы не успел ее спасти, вода хлынула быстро, он бы тоже там остался, — рассказала мама Александры.

Маргарита общалась с Василием еще около года после трагедии, потом он создал свою семью, и связь прекратилась.

— Для каждой мамы доченька хорошая. Саша была активной девчонкой в школе и в институте. Ее все любили — добрая, исполнительная, красивая, — заключила собеседница.

«Ирину нашли в каюте, а он бежал в сторону их каюты»

Еще один наш собеседник — Наиль Сейдгазов — рассказал, что потерял в страшной трагедии 31-летнего сына Эльнара и его невесту Ирину. Эльнар жил в Челябинске и скоро собирался жениться — в Казань пара приехала, чтобы познакомиться с родителями жениха.

Эльнар и Ирина Источник: личный архив семьи Сейдгазовых

— Он привез ее в Казань не только познакомиться со мной, но и побывать в круизе на Волге. Мы делали с ним это часто в детстве. Видимо, это ему запало в голову. В день поездки мы его, конечно, проводили на теплоход. Тогда шел сильный дождь, теплоход должен был уйти в 8 часов, но сделал это позже как раз-таки из-за погоды. А на следующий день мне позвонила племянница и говорит: «Ты слышал, что на Волге затонул какой-то теплоход». В интернете я увидел, что это «Булгария», — вспоминал Наиль.

Отец приехал в речпорт и до последнего надеялся увидеть Эльнара и Ирину среди спасенных на «Арабелле», но нашел их только на второй день — на опознании в морге.

О том, что «Булгария» была в плачевном состоянии, Наиль во время покупки билетов не подозревал. Эльнар сам попросил отца купить билеты на «Булгарию». Поездка должна была длиться всего три дня, а места были на основной части палубы, в носовой части теплохода.

— В Следственном комитете нам показывали, где были найдены тела. Ирину нашли в каюте. Когда теплоход начал тонуть, у нее заклинило дверь, и она не смогла выйти. А Эльнар, видимо, выходил покурить, и, судя по данным Следкома, он бежал в сторону их каюты, — рассказал наш собеседник.

«Как в нашей спокойной Казани могла произойти такая трагедия»

У другой нашей собеседницы — Розы Гараевой — на «Булгарии» погибли родственники со стороны двоюродной сестры — Зухра Сабирова и ее 11-летняя дочка Эльвира. Мать и дочь просто хотели отдохнуть: женщина мечтала увидеть, как будет рад ребенок плыть на теплоходе по Волге.

Зухра Сабирова и ее 11-летняя дочка Эльвира Источник: личный архив Розы Гараевой

О крушении Розе рассказала сестра — тогда она и родители отправились в речпорт, чтобы получить хоть какую-то информацию.

— Я была дома, смотрела новости и пыталась найти хоть какую-то информацию из соцсетей. Потом им [сестре и родителям] сказали, что Зухру и Эльвиру спас другой теплоход. Та самая «Арабелла», — рассказала собеседница.

Но на теплоходе Зухры и Эльвиры не оказалось. Позже семья узнала, что шансов найти женщину с дочкой живыми нет. Дома маму ждал старший сын.

— Конечно, это было страшно. Мозг отказывался в это верить. Как в нашей спокойной Казани могла произойти такая трагедия. Столько детей. Не знаю, отпустила ли [меня] эта трагедия окончательно. Наверно, просто стараюсь не думать. Но мне кажется, я помню каждого погибшего, — вспоминала Роза.

«Мы обязаны помнить об этом»

Последствия катастрофы ликвидировали 16 суток, работали около 900 спасателей. В течение четырех дней круглосуточно работали 200 водолазов из разных городов — они спали и ели на буксирах и теплоходе «Арабелла».

Работали около 900 спасателей Источник: 16.mchs.gov.ru

Работали около 200 водолазов Источник: 16.mchs.gov.ru

Теплоход «Арабелла» первый пришел на помощь «Булгарии» Источник: 16.mchs.gov.ru

Роман Лизалин в разговоре с корреспондентом 116.RU вспоминает, что он вместе с экипажем пропустил через себя всю боль этих людей, а трагедия навсегда отпечаталась в его памяти.

— Есть один момент, который запал в душу глубже всего. Вода была покрыта плотной мазутной пленкой. И вот из этой темной жижи женщина протягивает мне своего крошечного малыша — в ее глазах тогда читалось: «Вы только ребенка моего спасите, а со мной будь что будет». Этот материнский призыв, полный боли, этот взгляд, полный надежды вопреки всему, — то, что останется со мной навсегда, — рассказал бывший капитан «Арабеллы».

Он признается, что события того дня невозможно стереть из памяти, и считает, что забыть об этом было бы неправильно. Даже спустя 15 лет иногда Роман видит «Булгарию» во снах.

— Несколько раз в год картины тех дней неизбежно возвращаются ко мне во снах — волей-неволей подсознание само воспроизводит те страшные минуты, — признался он.

С экипажем той самой «Арабеллы», которая спасала пассажиров «Булгарии», глава «Флот РТ» видится не так часто, как ему бы хотелось, но, как он признался, при встрече «память неизменно возвращает их в те июльские дни».

— Жизнь раскидала нас, у каждого своя судьба, многие сменили работу. Произошедшее тогда — как рубец на сердце. Его не вылечить, с этим просто приходится жить. Но жизнь не останавливается, — рассказал Лизалин.

Он отметил, что главное — извлечь правильные уроки и сделать так, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.

— Мы обязаны помнить об этом, чтобы беречь людей сегодня, — заключил наш собеседник.

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Виновные уже на свободе

После спасения людей Роману Лизалину вручили орден Мужества, а остальным членам экипажа его судна — медаль «За спасение погибавших». А вот капитанов сухогруза «Арбат» и толкача «Дунайский 66», которые прошли мимо плотов с пассажирами и экипажем теплохода «Булгария», оштрафовали на 130 и 190 тысяч рублей.

Награждение Романа Лизалина Источник: rais.tatarstan.ru

Спустя три года после трагедии состоялся суд по делу «Булгарии». Как было озвучено, судно затонуло из-за совокупности нескольких факторов: непригодности 56-летнего теплохода к плаванию, несоблюдения правил безопасности, а также неисполнения своих обязанностей по занимаемым должностям судовладельцем, командным составом экипажа, должностными лицами контролирующих органов и учреждений.

Самый большой срок получила Светлана Инякина — директор агентства «АгроРечТур», которое взяло престарелую «Булгарию» в аренду. Ей дали 11 лет тюрьмы. Но она отсидела в общей сложности только 7 и вышла на свободу по амнистии к 70-летию Победы в сентябре 2018-го.

Родные погибших посчитали приговор несправедливым и возненавидели женщину. Кто-то говорит, что она сменила внешность и пишет книгу, кто-то рассказывает, что она спокойно живет и работает в Казани.

Виновных наказали Источник: Николай Александров / ИТАР-ТАСС

Рамиля Хаметова, старшего помощника капитана «Булгарии», посадили на 6 с половиной лет. Но он тоже вышел на свободу — спустя 4 года 7 месяцев и по той же амнистии. Еще среди тех, кто получил срок, был старший эксперт камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Именно он выдал старенькому теплоходу разрешение на эксплуатацию. Его приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили условно-досрочно по амнистии в зале суда Перми.

Ирек Тимергазеев (начальник казанского отделения Ространснадзора) и Владислав Семенов (главный госинспектор) тоже получили наказание. Их осудили за злоупотребление должностными полномочиями из «иной личной заинтересованности». Тимергазееву суд дал 6 лет колонии, Семенова приговорили к пяти годам.

С каждого, кто оказался на скамье подсудимых, должны были взыскать по 200 тысяч рублей в пользу родственников погибших или пострадавших. Однако этих денег полностью так никто и не получил.

— Нам не выплатили ничего. Судебные приставы прислали решение, что у них брать нечего. Например, Хаметов перечислил каждому пострадавшему, кто подал иск на него, по 1 копейке, не рублю, а копейке. И всё. Из 2 миллионов, которые наша семья должна была получить, мы получили рублей 200, — рассказывала выжившая в катастрофе Гульнара Назарова.

Что стало с теплоходом?

«Булгарию» подняли со дна Волги в конце июля 2011 года, чтобы провести следственные действия. Несколько лет она стояла брошенная и даже снова уходила под воду. В феврале 2016 года судно сдали в утиль — его распилили на металлолом.

Некоторое время теплоход не утилизировали ради следствия Источник: «Булгария» Память, Помощь, Правда / Vk.com