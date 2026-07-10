«Ребенка моего спасите, а со мной — будь что будет»: истории пассажиров «Булгарии», которая затонула 15 лет назад

Сегодня, 10 июля, ровно 15 лет со дня страшной трагедии на Волге. В этот день в 2011 году затонул теплоход «Булгария». Погибли 122 человека, из них 28 детей. Всего на борту был 201 человек, хотя судно было рассчитано максимум на 140.
Благодаря членам экипажа теплохода «Арабелла», которые первыми пришли на помощь тонущим, удалось спасти 79 человек. Роман Лизалин, который тогда был капитаном «Арабеллы», а сейчас возглавляет «Флот РТ», признался нашему корреспонденту, что до сих пор видит «Булгарию» во снах.
Редакция 116.RU вспоминает события того дня вместе с Романом Лизалиным и родными погибших.
Стартовали в 12 и планировали быть дома к вечеру
«Булгария» — это двухпалубный теплоход, построенный еще в 1955 году. К моменту крушения ему было 56 лет. 10 июля 2011 года примерно в 12 часов дня он вышел из порта Болгар и направился в Казань.
Погода стояла дождливая, на Куйбышевском водохранилище объявили штормовое предупреждение. Но пассажиры не думали об опасности — многие ехали с семьями, дети играли с аниматором в музыкальной комнате. Все планировали быть дома к вечеру.
В 12:25 теплоход начал поворачивать налево. Внезапно поднялся ветер, судно сильно накренилось на правый борт, и открытые иллюминаторы ушли под воду. Внутрь теплохода хлынула вода. Большинство людей в тот момент сидели в ресторане — в носовой части. Началась паника. Уже в 13:30 «Булгария» затонула недалеко от села Сюкеево Камско-Устьинского района.
После проверки Ростехнадзора выяснилось, что капитан попытался справиться с ветром. Для этого руль повернули на 15 градусов влево, но это оказалось роковой ошибкой — крен только усилился, теплоход опрокинулся на правый борт и ушел под воду за считаные минуты.
Людям оставалось только прыгать в холодную воду. Они держались за плоты, за обломки. Всё осложнялось еще и тем, что в воду вылился мазут. Уже позже выжившие рассказали, что им даже не показали, где на «Булгарии» находились спасательные жилеты.
«Я была на работе — мне сотрудницы сказали, что на Волге утонул теплоход»
Наша собеседница Маргарита Захарова рассказала, что трагедия унесла жизнь ее любимой дочери. 18-летняя Александра Захарова устроилась на теплоход официанткой 7 июля — вслед за своим парнем Василием, который работал там же поваром. Через три дня пара отправилась в тот самый роковой рейс.
— На теплоходе Сашенька была со своим парнем. Я была на работе — мне сотрудницы сказали, что на Волге утонул теплоход «Булгария». Сердце оборвалось, звонила бесконечно на горячую линию, всё бесполезно. После работы поехала сразу на такси в речпорт, всю ночь прождали, моей доченьки среди спасенных не было. Сашеньку нашли только после поднятия «Булгарии» на сушу, через две недели, — поделилась мама погибшей.
Маргарита добавила, что помнит этот день как вчера и даже проходила лечение, чтобы справиться с тяжелой потерей.
— Так не хотела ее отпускать, но Сашенька захотела быть с любимым, — рассказала собеседница.
Василий остался жив. Во время крушения он смог спрыгнуть в воду. Спасти свою девушку он не успел — вода слишком быстро заполнила судно.
— Он был наверху, на кухне. Доченька спустилась в каюту отдыхать. Всё произошло очень быстро, он бы не успел ее спасти, вода хлынула быстро, он бы тоже там остался, — рассказала мама Александры.
Маргарита общалась с Василием еще около года после трагедии, потом он создал свою семью, и связь прекратилась.
— Для каждой мамы доченька хорошая. Саша была активной девчонкой в школе и в институте. Ее все любили — добрая, исполнительная, красивая, — заключила собеседница.
«Ирину нашли в каюте, а он бежал в сторону их каюты»
Еще один наш собеседник — Наиль Сейдгазов — рассказал, что потерял в страшной трагедии 31-летнего сына Эльнара и его невесту Ирину. Эльнар жил в Челябинске и скоро собирался жениться — в Казань пара приехала, чтобы познакомиться с родителями жениха.
— Он привез ее в Казань не только познакомиться со мной, но и побывать в круизе на Волге. Мы делали с ним это часто в детстве. Видимо, это ему запало в голову. В день поездки мы его, конечно, проводили на теплоход. Тогда шел сильный дождь, теплоход должен был уйти в 8 часов, но сделал это позже как раз-таки из-за погоды. А на следующий день мне позвонила племянница и говорит: «Ты слышал, что на Волге затонул какой-то теплоход». В интернете я увидел, что это «Булгария», — вспоминал Наиль.
Отец приехал в речпорт и до последнего надеялся увидеть Эльнара и Ирину среди спасенных на «Арабелле», но нашел их только на второй день — на опознании в морге.
О том, что «Булгария» была в плачевном состоянии, Наиль во время покупки билетов не подозревал. Эльнар сам попросил отца купить билеты на «Булгарию». Поездка должна была длиться всего три дня, а места были на основной части палубы, в носовой части теплохода.
— В Следственном комитете нам показывали, где были найдены тела. Ирину нашли в каюте. Когда теплоход начал тонуть, у нее заклинило дверь, и она не смогла выйти. А Эльнар, видимо, выходил покурить, и, судя по данным Следкома, он бежал в сторону их каюты, — рассказал наш собеседник.
«Как в нашей спокойной Казани могла произойти такая трагедия»
У другой нашей собеседницы — Розы Гараевой — на «Булгарии» погибли родственники со стороны двоюродной сестры — Зухра Сабирова и ее 11-летняя дочка Эльвира. Мать и дочь просто хотели отдохнуть: женщина мечтала увидеть, как будет рад ребенок плыть на теплоходе по Волге.
О крушении Розе рассказала сестра — тогда она и родители отправились в речпорт, чтобы получить хоть какую-то информацию.
— Я была дома, смотрела новости и пыталась найти хоть какую-то информацию из соцсетей. Потом им [сестре и родителям] сказали, что Зухру и Эльвиру спас другой теплоход. Та самая «Арабелла», — рассказала собеседница.
Но на теплоходе Зухры и Эльвиры не оказалось. Позже семья узнала, что шансов найти женщину с дочкой живыми нет. Дома маму ждал старший сын.
— Конечно, это было страшно. Мозг отказывался в это верить. Как в нашей спокойной Казани могла произойти такая трагедия. Столько детей. Не знаю, отпустила ли [меня] эта трагедия окончательно. Наверно, просто стараюсь не думать. Но мне кажется, я помню каждого погибшего, — вспоминала Роза.
«Мы обязаны помнить об этом»
Последствия катастрофы ликвидировали 16 суток, работали около 900 спасателей. В течение четырех дней круглосуточно работали 200 водолазов из разных городов — они спали и ели на буксирах и теплоходе «Арабелла».
Роман Лизалин в разговоре с корреспондентом 116.RU вспоминает, что он вместе с экипажем пропустил через себя всю боль этих людей, а трагедия навсегда отпечаталась в его памяти.
— Есть один момент, который запал в душу глубже всего. Вода была покрыта плотной мазутной пленкой. И вот из этой темной жижи женщина протягивает мне своего крошечного малыша — в ее глазах тогда читалось: «Вы только ребенка моего спасите, а со мной будь что будет». Этот материнский призыв, полный боли, этот взгляд, полный надежды вопреки всему, — то, что останется со мной навсегда, — рассказал бывший капитан «Арабеллы».
Он признается, что события того дня невозможно стереть из памяти, и считает, что забыть об этом было бы неправильно. Даже спустя 15 лет иногда Роман видит «Булгарию» во снах.
— Несколько раз в год картины тех дней неизбежно возвращаются ко мне во снах — волей-неволей подсознание само воспроизводит те страшные минуты, — признался он.
С экипажем той самой «Арабеллы», которая спасала пассажиров «Булгарии», глава «Флот РТ» видится не так часто, как ему бы хотелось, но, как он признался, при встрече «память неизменно возвращает их в те июльские дни».
— Жизнь раскидала нас, у каждого своя судьба, многие сменили работу. Произошедшее тогда — как рубец на сердце. Его не вылечить, с этим просто приходится жить. Но жизнь не останавливается, — рассказал Лизалин.
Он отметил, что главное — извлечь правильные уроки и сделать так, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись.
— Мы обязаны помнить об этом, чтобы беречь людей сегодня, — заключил наш собеседник.
Виновные уже на свободе
После спасения людей Роману Лизалину вручили орден Мужества, а остальным членам экипажа его судна — медаль «За спасение погибавших». А вот капитанов сухогруза «Арбат» и толкача «Дунайский 66», которые прошли мимо плотов с пассажирами и экипажем теплохода «Булгария», оштрафовали на 130 и 190 тысяч рублей.
Спустя три года после трагедии состоялся суд по делу «Булгарии». Как было озвучено, судно затонуло из-за совокупности нескольких факторов: непригодности 56-летнего теплохода к плаванию, несоблюдения правил безопасности, а также неисполнения своих обязанностей по занимаемым должностям судовладельцем, командным составом экипажа, должностными лицами контролирующих органов и учреждений.
Самый большой срок получила Светлана Инякина — директор агентства «АгроРечТур», которое взяло престарелую «Булгарию» в аренду. Ей дали 11 лет тюрьмы. Но она отсидела в общей сложности только 7 и вышла на свободу по амнистии к 70-летию Победы в сентябре 2018-го.
Родные погибших посчитали приговор несправедливым и возненавидели женщину. Кто-то говорит, что она сменила внешность и пишет книгу, кто-то рассказывает, что она спокойно живет и работает в Казани.
Рамиля Хаметова, старшего помощника капитана «Булгарии», посадили на 6 с половиной лет. Но он тоже вышел на свободу — спустя 4 года 7 месяцев и по той же амнистии. Еще среди тех, кто получил срок, был старший эксперт камского филиала Российского речного регистра Яков Ивашов. Именно он выдал старенькому теплоходу разрешение на эксплуатацию. Его приговорили к 5 годам тюрьмы, но освободили условно-досрочно по амнистии в зале суда Перми.
Ирек Тимергазеев (начальник казанского отделения Ространснадзора) и Владислав Семенов (главный госинспектор) тоже получили наказание. Их осудили за злоупотребление должностными полномочиями из «иной личной заинтересованности». Тимергазееву суд дал 6 лет колонии, Семенова приговорили к пяти годам.
С каждого, кто оказался на скамье подсудимых, должны были взыскать по 200 тысяч рублей в пользу родственников погибших или пострадавших. Однако этих денег полностью так никто и не получил.
— Нам не выплатили ничего. Судебные приставы прислали решение, что у них брать нечего. Например, Хаметов перечислил каждому пострадавшему, кто подал иск на него, по 1 копейке, не рублю, а копейке. И всё. Из 2 миллионов, которые наша семья должна была получить, мы получили рублей 200, — рассказывала выжившая в катастрофе Гульнара Назарова.
Что стало с теплоходом?
«Булгарию» подняли со дна Волги в конце июля 2011 года, чтобы провести следственные действия. Несколько лет она стояла брошенная и даже снова уходила под воду. В феврале 2016 года судно сдали в утиль — его распилили на металлолом.
— Мы все в стране привыкли ко всякого рода катаклизмам и трагедиям. Само по себе плохо, что это стало полуобыденным делом. Но то, что произошло 10 июля с «Булгарией», без всякого преувеличения потрясло всю страну. Столько жертв, столько детей погибло. Ужасно, что нам приходится платить такую дать за безответственность, безалаберность, алчность, грубое нарушение правил безопасности, — описал трагедию Владимир Путин в 2011 году.