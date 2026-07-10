Выпускник подал апелляцию на ЕГЭ, а потом пожаловался на тех, кто перепроверял его работу

Для выпускника принципиально доказать свою правоту, ведь его даже не выслушали Источник: Кирилл Зверев

Выпускник 14-й школы Верхней Салды Свердловской области решил дойти до конца в борьбе за результаты ЕГЭ. Экзамен по истории Кирилл Зверев сдавал 1 июня, ему удалось набрать 74 балла. Парень не согласился с тем, как оценили его ответы из развернутой части испытаний, и 17 июня подал апелляцию — вот только эксперты не нашли оснований для того, чтобы поставить работе более высокую оценку.

Будущего студента это не устроило. Он уверен, что сама апелляционная комиссия прошла с грубыми нарушениями. Е1.RU рассказывает подробности экзаменационного спора.

Какие нарушения нашел школьник

22 июня работу выпускника рассмотрели в дистанционном формате видео-конференц-связи. То, как прошла апелляция, сильно возмутило Кирилла. Вот какие нарушения, по мнению выпускника, допустила комиссия:

О времени и месте встречи Кирилла уведомили лишь за 15 минут до начала работы комиссии, а не за сутки. По видеосвязи присутствовали только два человека — эксперт и ответственный секретарь, остальных членов комиссии на заседании не было, хотя их подписи стоят в протоколе. Комиссия сразу объявила об отклонении апелляции, не выслушав аргументы выпускника. Кириллу не показали контрольно-измерительные материалы, копии протоколов проверки, заключение независимого эксперта — только изображения бланков ответов. Решение об отклонении апелляции было без мотивировки.

Никаких объяснений нет — Кирилл получил от комиссии пустой бланк с общим комментарием о том, что ошибок в оценивании не обнаружено Источник: Кирилл Зверев

«Я приложил к заявлению научно-методическое обоснование на 66 источниках со ссылками на конкретные страницы методических материалов ФИПИ. Комиссия заявила, что „ознакомилась с материалами“, но не дала ни одного содержательного возражения ни по одному пункту», — пояснил E1.RU молодой человек.

Почему выпускник требует больше баллов

Сильнее всего Кирилла возмутило то, как эксперты отнеслись к перепроверке заданий из второй части экзамена. Например, в задании № 21 он писал о кампании «Большого скачка» в Китайской Народной Республике и уничтожении воробьев («Борьба с четырьмя вредителями»).

«Воробьи были классифицированы властями как экономические вредители, поедающие зерновой фонд, и их уничтожение было мерой экономической политики в сфере сельского хозяйства, — рассказал E1.RU Кирилл Зверев. — Эксперты апелляционной комиссии заявили, что не знают факта о закупке Китаем воробьев из СССР. Кроме того, комиссия проигнорировала методические материале ФИПИ, где указано: „При проверке ответов на задание № 21 эксперт оценивает только верные позиции, неверные положения не учитываются, но не ведут к снижению баллов“. Приведенные мной другие факты — кукурузная кампания в Нечерноземье, нерациональный забой скота — были проигнорированы».

Сам Кирилл Зверев ссылается на федеральный учебник истории, несколько монографий и научных статей, однако в других источниках указано, что закупка воробьев Китайской Народной Республикой в СССР — исторический миф, который не подтверждается документальными источниками. В 1960–1970-х годах политические отношения между КНР и СССР были напряженными, которые и породили подобные мифы. Легенда, скорее всего, появилась из шутки, что «китайцы скоро приедут просить воробьев».

Кирилл далеко не везде требует поставить себе максимальную оценку — например, в 20-м задании он согласен на два первичных балла Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Есть у Кирилла вопросы и к другим заданиям. Например, в вопросе № 18 выпускник не указал Мануфактур-коллегии, созданные Петром I, поэтому ему не засчитали несколько баллов.

«В критериях оценивания задания методических материалов ФИПИ нет требования указывать конкретные учреждения, требуется установить причинно-следственную связь. Я эту связь установил», — уверен выпускник.

Эксперты придумали дополнительное требование, которого нет в нормативном документе ФИПИ. Кирилл Зверев выпускник из Верхней Салды

В 19-м задании Кирилл раскрывал понятие «продотряды». Школьник привел верный аргумент, но ему снизили баллы, поскольку в аргументации он повторил то, что уже заложено в его определении, а также не пояснил исторического факта.

«В критериях указано, что определение понятия и исторический факт — это две разные, независимые части ответа, — убежден выпускник. — Кроме того, по требованиям, исторический факт нужно привести, а не пояснять».

В итоге апелляцию выпускника отклонили Источник: Кирилл Зверев

В задании № 20 Кириллу снизили баллы за не совсем точное обоснование исторических фактов. Школьник должен был сравнить деятельность двух царей — Ивана IV и Алексея Михайловича.

«Согласно ФИПИ, под неточностью понимается указание в обосновании частично неверного исторического факта, в случае когда исключение неверной его части способно сделать обоснование абсолютно правильным», — объяснил Кирилл.

Эксперты признали, что исторические факты верные. Следовательно, неточности нет! Кирилл Зверев выпускник из Верхней Салды

«Мой ответ попадает в критерий на два балла: „Правильно сформулирован тезис, приведено только одно исторически корректное обоснование, содержащее два исторических факта“. У меня есть тезис и одно обоснование с двумя верными фактами. Эксперты не имели права снижать балл», — убежден уралец.

Больше всего Кириллу обидно за то, что ему не дали шанса защитить свою работу, а просто вынесли вердикт Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

3 июля 2026 года Кирилл получил ответ от Министерства образования Свердловской области. Там указано, что о времени и дате комиссии его известили через личный кабинет участника ГИА еще 19 июня. В самой комиссии принимали участие шесть человек, то есть кворум был набран. Сначала эксперты изучили работу, а уже потом связались с выпускником по ВКС, чтобы объявить ему решение.

Также в ответе говорится, что к рассмотрению апелляции был привлечен эксперт, «повторно проверявший экзаменационную работу». Молодой человек уверен, что это нарушение пункта 107 Порядка ГИА.

В Министерстве пояснили, что эксперт дал развернутые пояснения школьнику с аргументами по всем критериям оценивания экзаменационной работы по истории.

Кирилл же просит отменить решение апелляционной комиссии, перепроверить его работу по истории и привлечь независимых экспертов из другого субъекта России. Он также подал обращение в Рособрнадзор.

«Я подал апелляцию не ради баллов, — сказал Кирилл. — Я считаю, что процедура рассмотрения моей апелляции была проведена с грубыми нарушениями. Если я сейчас промолчу, это создаст прецедент, которым воспользуются против других выпускников. Я делаю это не для себя. Я делаю это, чтобы в следующем году ни один выпускник в Свердловской области не столкнулся с таким произволом».

Какое решение приняли в Министерстве образования

Заявления выпускника E1.RU прокомментировали в Министерстве образования Свердловской области. Там ответили, что работу проверяли представители Апелляционной комиссии региона, в том числе ведущий эксперт предметной комиссии по истории, ранее не проверявший работу Кирилла. Иначе говоря, ответы выпускника проверили только после того, как выпускник подал апелляцию.

«Апеллянту были даны подробные и аргументированные разъяснения по всем критериям оценивания его экзаменационной работы», — подчеркнули в ведомстве.

В Министерстве образования считают, что работу Кирилла проверили без нарушений Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

При повторной проверке экзаменационной работы эксперты предметной комиссии работают только с самой работой и критериями оценивания, не беря во внимание никакие научно-методические обоснования от самого выпускника, не входящие в апелляционный комплект документов.

В результате комиссия отклонила апелляцию Кирилла, поскольку эксперты не нашли оснований для изменения результатов ЕГЭ по истории. По правилам отмена этого решения не предусмотрена.

«Экзаменационная работа была проверена должным образом, результат ЕГЭ по истории после рассмотрения Апелляционной комиссией оставлен без изменения. Комиссия работала в соответствии с требованиями пункта 107 Порядка проведения ГИА», — прокомментировали в ведомстве.

Обращение, поданное выпускником в Рособрнадзор, тоже рассмотрели в Министерстве образования Свердловской области. Там подготовили и отправили ответ в федеральное ведомство.

Стоило ли Кириллу подавать на апелляцию? Да, парень молодец, надо бороться до последнего Нет, молодежи лишь бы поспорить Свой вариант напишу в комментариях

В 2026 году много вопросов у выпускников было к экзамену по английскому языку, а еще на ЕГЭ школьникам попались задания, которые проверяли знание истории и обществознания (например, сочинение на тему «День народного единства»), это привело к потере баллов.