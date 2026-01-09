Ни света, ни тепла, на АЗС — очереди. Что творится в Белгороде после ночной атаки: репортаж

Белгород погрузился во тьму: в домах ни света, ни воды, ни тепла Источник: Кира Зубкова / «Фонтанка.ру»

«Ситуация крайне сложная, крайне сложная. И сейчас принимаются максимальные меры для того, чтобы перейти на резервную генерацию, чтобы вернуть нормальное энергоснабжение, теплоснабжение, подачу воды, отведение канализации из жилого фонда», — сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. Корреспондент «Фонтанки» из Белгорода рассказывает, что было ночью и как обстоят дела сейчас.

«Сирена включилась сразу после полуночи. Прогремела серия взрывов, через несколько минут второе оповещение пришло, и вот уже после второй серии взрывов везде пропал интернет. Я была с Wi-Fi, смотрела фильм, у меня вылетело всё. Отключился сразу свет, я выглянула в окно — все дома темные. Отключилась и вода, батареи стали холодными. В моем районе вообще без связи, без всего. Звонки не проходят, сообщения не отправляются. Там, где видно свет в окнах, это фонарики или генераторы», — описывает ситуацию журналистка.

Утром наша коллега отправилась в город, чтобы найти интернет. В микрорайоне Спутник, где она живет, не работает ни один светофор, движение регулируют сотрудники ГАИ. Не работают лифты. Закрыто большинство магазинов и пунктов выдачи, лишь продуктовые магазины принимают оплату наличкой. А вот оплата в автобусах работает.

«В кофейнях, где свет есть, везде пускают заряжаться, со мной поделились пауэрбанком. Помогают как могут», — рассказывает журналист.

На заправках выросли очереди.

Горожане пытаются запастись топливом впрок Источник: Кира Зубкова / «Фонтанка.ру»

«Ночью после этих взрывов, когда всё отключилось, видимо, многие сразу решили ехать на заправки. Я сразу посмотрела из окна: люди садились в машины, выезжали куда-то в область», — рассказывает сотрудница «Фонтанки».

Губернатор Вячеслав Гладков в своем канале подтверждает, что «были очереди на заправках и к банкоматам». Запасать топливо и наличку не имеет смысла, так как ситуация нормализуется после появления электроэнергии от резервной генерации, отмечает он.

«Баланса топлива у нас в регионе достаточно. Наличных денег в банкоматах и в банках достаточно, и вот эти действия — они на самом деле не очень важны. Мы никогда не обманывали, говорим как есть. То есть, если говорили три месяца назад, что, уважаемые собственники индивидуального жилья, нужно приобрести для себя генераторы, и сегодняшняя ситуация показывает, что мы, к сожалению, были правы. Те, кто принял правильное решение, у них перебоев с энергоснабжением не было. Поэтому еще раз обращаюсь к тем, кто сейчас начинает занимать очереди на заправочных станциях: делать этого не нужно. До конца дня вся эта проблема разрешится», — заявил Гладков.

«Да, мы готовились к этому периоду, период, еще раз, крайне сложный — зима. В таком объеме мы ситуацию еще не проходили, но уверен, что и с этой задачей мы справимся», — подчеркнул губернатор.

«Фонтанка» писала, что в начале ночи 9 января ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры; пострадавших, по предварительным данным, нет. К утру стало ясно, что в Белгородской области без электроэнергии остались 556 тысяч человек в шести муниципальных образованиях, без тепла — почти столько же, без воды и водоотведения — почти 200 тысяч человек.