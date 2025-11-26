Зарезала мать и подожгла квартиру: в Санкт-Петербурге девочку-подростка заподозрили в убийстве

В Санкт-Петербурге 13-летнюю девушку заподозрили в убийстве собственной матери. По предварительным данным, после этого дочь решила замести следы и подожгла квартиру.

«26 ноября 2025 года в квартире дома на улице Ковалевской обнаружено тело женщины с колото-резаной раной шеи», — говорится в сообщении ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия способствовавших совершению преступления. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, в преступлении призналась 13-летняя дочь потерпевшей, сейчас с ней работают следователи.

По словам главы районной администрации Андрея Хорта, семья, в которой произошла трагедия, ранее не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

«Девочка находится в больнице. Она жила с матерью вдвоем, отец жил отдельно. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция», — написал Хорт в своем Telegram-канале.

По данным SHOT, девочка пошла на преступление, потому что мама ограничивала ее время в интернете. В очередной раз между родственниками возник конфликт по этому поводу и девочка схватилась за нож. Чтобы замести следы она подожгла квартиру и порезала себе руку.

Потом она вызвала полицию и рассказала сотрудникам, что якобы в квартиру проник неизвестный, зарезал мать, потом напал на нее с ножом, устроил пожар и сбежал. Однако его следов не обнаружили. Уже после допроса девочка созналась, что все выдумала.