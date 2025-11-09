Есть пострадавший: появились кадры с моментом ДТП на мосту в Ярославле

Момент утреннего ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле попал на запись камер видеонаблюдения. Происшествие случилось около 07:30 9 ноября.
На кадрах видно, что автомобиль «Киа» двигался из центра в сторону Заволжского района по своей полосе. Потом машина пересекла полосу встречного движения, врезалась в отбойник. Из-за удара легковушку откинуло и она столкнулась с проезжающим в этот момент автобусом. Обе машины получили механические повреждения.
Автобус двигался по маршруту № 30, который курсирует от «Ярославля Главного» до «Машприбора».
«По предварительной информации, водитель „Киа“ доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Напомним, что днем 8 ноября на трассе М-8 в Ярославском районе автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Ярославля, врезался в стоящий грузовик DAF. Два человека пострадали. Подробности ДТП — в этом материале.