НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 752мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Погода на неделю
«Умные решения» в недвижимости
Чем опасны капли для носа
Где лечиться этой осенью
ДТП на мосту
Проблемы с интернетом
Отзыв на путешествие по Африке
Закроют школу
Происшествия Есть пострадавший: появились кадры с моментом ДТП на мосту в Ярославле

Есть пострадавший: появились кадры с моментом ДТП на мосту в Ярославле

Публикуем видео с места происшествия

1 296
На Октябрьском мосту случилось ДТП с автобусом | Источник: Безопасный регион / TelegramНа Октябрьском мосту случилось ДТП с автобусом | Источник: Безопасный регион / Telegram

На Октябрьском мосту случилось ДТП с автобусом

Источник:

Безопасный регион / Telegram

Момент утреннего ДТП на Октябрьском мосту в Ярославле попал на запись камер видеонаблюдения. Происшествие случилось около 07:30 9 ноября.

На кадрах видно, что автомобиль «Киа» двигался из центра в сторону Заволжского района по своей полосе. Потом машина пересекла полосу встречного движения, врезалась в отбойник. Из-за удара легковушку откинуло и она столкнулась с проезжающим в этот момент автобусом. Обе машины получили механические повреждения.

Легковушка въехала в автобус

Источник:

Безопасный регион / Telegram

Автобус двигался по маршруту № 30, который курсирует от «Ярославля Главного» до «Машприбора».

«По предварительной информации, водитель „Киа“ доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что днем 8 ноября на трассе М-8 в Ярославском районе автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Ярославля, врезался в стоящий грузовик DAF. Два человека пострадали. Подробности ДТП — в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ДТП Автобус
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
54 минуты
Непонятный манёвр.
Гость
53 минуты
Инсульты и инфаркты по утрам с бодуна обычно бывают.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Учился 12 лет, чтобы получать копейки»: разочарованная колонка инженера IT с зарплатой 50 тысяч
Сергей
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление