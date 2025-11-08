НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Под Ярославлем легковой автомобиль влетел в стоящую фуру: подробности ДТП

Под Ярославлем легковой автомобиль влетел в стоящую фуру: подробности ДТП

Есть пострадавшие

Два человека пострадали в ДТП | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Два человека пострадали в ДТП

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Серьезное ДТП произошло в Ярославском районе Ярославской области 8 ноября. На трассе М-8 автомобиль Volkswagen Polo, двигаясь в сторону Ярославля, врезался в стоящий грузовой автомобиль DAF. Авария случилась в 14 часов 10 минут.

На кадрах с места аварии видно, что передняя часть легкового автомобиля сильно покорежена.

«В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля Volkswagen и его 22-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести госпитализированы», — сообщили в ГИБДД УМВД России по Ярославской области.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, вечером 4 ноября в Ярославле на Республиканском проезде произошло тройное ДТП с участием полицейского автомобиля. По предварительной информации, 21-летний водитель Honda выехал на встречку и столкнулся с патрульным автомобилем Hyundai Solaris. В ДТП также был поврежден автомобиль KIA. В результате пострадали двое полицейских и водитель автомобиля Honda.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Пострадали люди
Комментарии
Гость
9 минут
Точно также водятлы (практически все!) не видят и пешеходов. Пешеходов сбивают и убивают, а потом верещат, что те были не на "зебрах" и без светоотражающих жилетов. И фургончик он (водятел) не увидел, а тот потяжельше человека будет. Поэтому убился сам водятел! Дай Бог, чтобы насмерть!!!
