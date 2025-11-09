НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Происшествия В Ярославле на мосту столкнулись автобус и легковушка. Видео

В Ярославле на мосту столкнулись автобус и легковушка. Видео

Из-за ДТП в городе собирается пробка

619
На Октябрьском мосту случилось ДТП | Источник: «Подслушано в Ярославле» / TelegramНа Октябрьском мосту случилось ДТП | Источник: «Подслушано в Ярославле» / Telegram

На Октябрьском мосту случилось ДТП

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

В Ярославле утром 9 ноября на Октябрьском мосту случилось ДТП с «Яавтобусом» и легковушкой. Из-за происшествия движение на дороге встало. Пробка растянулась от улицы Дачной в Заволжском районе до центра города.

Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 30, и легковушка. Обе машины получили механические повреждения.

Из-за ДТП растянулась пробка на мосту

Источник:

«Подслушано в Ярославле» / Telegram

Автобус № 30 курсирует по маршруту «Ярославль Главный» — «Машприбор».

Редакция 76.RU запросила подробности ДТП в полиции. Как только нам ответят, информацию опубликуем в этой заметке.

Обновление на 10:17:

По данным полиции, ДТП случилось около 7:30 9 ноября. Стокнулись автобус и автомобиль «Киа».

«По предварительной информации водитель Киа доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
4
Гость
1 час
По-любому виновата шустрая легковушка.
Гость
31 минута
Мост над Волгой-это сложное инженерное сооружение, непреодолимое и непроездное препятствие для современных, особенно развитых водителей.
