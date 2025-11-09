В Ярославле на мосту столкнулись автобус и легковушка. Видео

В Ярославле утром 9 ноября на Октябрьском мосту случилось ДТП с «Яавтобусом» и легковушкой. Из-за происшествия движение на дороге встало. Пробка растянулась от улицы Дачной в Заволжском районе до центра города.
Судя по кадрам с места происшествия, столкнулись автобус, следовавший по маршруту № 30, и легковушка. Обе машины получили механические повреждения.
Автобус № 30 курсирует по маршруту «Ярославль Главный» — «Машприбор».
Редакция 76.RU запросила подробности ДТП в полиции. Как только нам ответят, информацию опубликуем в этой заметке.
Обновление на 10:17:
По данным полиции, ДТП случилось около 7:30 9 ноября. Стокнулись автобус и автомобиль «Киа».
«По предварительной информации водитель Киа доставлен в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.