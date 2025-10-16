«Заставил перевести 10 тысяч»: в Ярославле охранника бара обвинили в драке и грабеже. Видео

В Ярославле возбудили два уголовных дела после драки в баре Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле возбудили два уголовных дела из-за конфликта в баре. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, все случилось в заведении на улице Кирова.

«Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 19-летний охранник увеселительного заведения нанес посетителю множественные побои, после чего заставил перевести на свой счет денежные средства в сумме 10 тысяч рублей», — указали в полиции 16 октября.

Инцидент произошел в начале октября в баре Cuba Libre. 30-летнего посетителя госпитализировали, после этого потасовкой заинтересовались в полиции.

В полиции сообщили, что 19-летний охранник избил 30-летнего посетителя Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В отделе полиции возбудили уголовные дела по статьям о грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и хулиганстве.

По пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. По части 2 статьи 213 УК РФ может грозить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в полиции.

В самом заведении на запрос портала 76.RU сообщили, что сотрудника уволили до возбуждения уголовного дела.

«Подробности можно узнать у следователя. [Охранник] не работает, его уволили. Против него возбуждено уголовное дело», — сообщили в баре.

После инцидента в заведении организовали внутреннюю проверку.