НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 752мм 75%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,84
EUR 91,73
Драка в баре
На Соколе сдали новый дом
Пожар в многоэтажке
«Умные решения» в недвижимости
Закрылось грузинское кафе
Новый прожиточный минимум
Что с платными парковками
На что Петров пошел ради роли
«Локомотив» разгромил ЦСКА
Чем живет рынок, проданный частнику
Происшествия «Заставил перевести 10 тысяч»: в Ярославле охранника бара обвинили в драке и грабеже. Видео

«Заставил перевести 10 тысяч»: в Ярославле охранника бара обвинили в драке и грабеже. Видео

После потасовки возбуждено два уголовных дела

255
В Ярославле возбудили два уголовных дела после драки в баре | Источник: УМВД России по Ярославской области / TelegramВ Ярославле возбудили два уголовных дела после драки в баре | Источник: УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле возбудили два уголовных дела после драки в баре

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Ярославле возбудили два уголовных дела из-за конфликта в баре. Как сообщили в пресс-службе областного управления МВД, все случилось в заведении на улице Кирова.

«Между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 19-летний охранник увеселительного заведения нанес посетителю множественные побои, после чего заставил перевести на свой счет денежные средства в сумме 10 тысяч рублей», — указали в полиции 16 октября.

Инцидент произошел в начале октября в баре Cuba Libre. 30-летнего посетителя госпитализировали, после этого потасовкой заинтересовались в полиции.

В полиции сообщили, что 19-летний охранник избил 30-летнего посетителя

Источник:

УМВД России по Ярославской области / Telegram

В отделе полиции возбудили уголовные дела по статьям о грабеже, совершенном с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и хулиганстве.

По пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ могут грозить принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или ограничение свободы на срок до одного года. По части 2 статьи 213 УК РФ может грозить штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до семи лет.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в полиции.

В самом заведении на запрос портала 76.RU сообщили, что сотрудника уволили до возбуждения уголовного дела.

«Подробности можно узнать у следователя. [Охранник] не работает, его уволили. Против него возбуждено уголовное дело», — сообщили в баре.

После инцидента в заведении организовали внутреннюю проверку.

Ранее мы также показывали кадры драки в центре Ярославля.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Драка Полиция Уголовное дело Грабеж
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«А у парня-то замах хороший». Почему нужно смотреть спортивную драму «Первый на Олимпе» — рецензия
Надежда Губарь
Мнение
Родители объединились в огромную армию в борьбе против новых оценок в школах
Юлия Мальцева
Журналист
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«В номере только кофе „3 в 1“, зато море — кайф»: честный отзыв про отдых на Хайнане — цены, плюсы и минусы
Елизавета Ч.
Мнение
Фиктивные объявления и обман с предоплатой. Как безопасно снять квартиру в другом городе — советы риелтора
Никита Волощук
Специалист по недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление