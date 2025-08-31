«Сюда подошел»: ярославцы устроили разборки в центре города. Видео

Полиция проверит ночные драки в Ярославле Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В последние выходные лета отдыхающие устроили потасовки в центре Ярославля. Кадры с улиц появились в соцсетях 31 августа.

«Летние вечера в Ярославле напоминают GTA. На видео две разных локации. В первом случае мужчина (судя по полному необрезанному видео с его лицом) получил серьезные травмы головы и шеи в результате конфликта», — подписали в соцсетях.

На видео, сделанными очевидцами, попали несколько моментов: драка между молодыми людьми на улице Кирова, госпитализация молодого человека с разбитым лицом на Первомайской, а также работа полицейских на Андропова.

GTA (расшифровка — Grand Theft Auto) — серия компьютерных игр в экшен-жанре, герои зачастую являются преступниками. Игру отличает наличие жестоких сцен: драк, аварий и т. д.

В соцсетях разошлись кадры потасовки на улице Кирова Источник: Жесть Ярославль / Telegram

На видео попал момент как один из молодых людей бросает в лицо своему оппоненту пластиковую бутылку. Затем компания разбегается.

«Сюда подошел», — кричит кто-то из толпы. В лицо одного из парней прилетает бутылка.

Еще один инцидент произошел на Первомайской улице. Там компания молодых людей помогала медикам поместить в реанимобиль пострадавшего.

«Дружище, все хорошо, скорая приехала», — успокаивают побитого прохожие.

Компания прохожих помогает поместить в реанимобиль побитого Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, по фактам произошедшего полицейскими проводятся проверки.