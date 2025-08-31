НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Сюда подошел»: ярославцы устроили разборки в центре города. Видео

«Сюда подошел»: ярославцы устроили разборки в центре города. Видео

В полиции прокомментировали вечерние потасовки

524
3 комментария
Полиция проверит ночные драки в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramПолиция проверит ночные драки в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Полиция проверит ночные драки в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В последние выходные лета отдыхающие устроили потасовки в центре Ярославля. Кадры с улиц появились в соцсетях 31 августа.

«Летние вечера в Ярославле напоминают GTA. На видео две разных локации. В первом случае мужчина (судя по полному необрезанному видео с его лицом) получил серьезные травмы головы и шеи в результате конфликта», — подписали в соцсетях.

На видео, сделанными очевидцами, попали несколько моментов: драка между молодыми людьми на улице Кирова, госпитализация молодого человека с разбитым лицом на Первомайской, а также работа полицейских на Андропова.

GTA (расшифровка — Grand Theft Auto) — серия компьютерных игр в экшен-жанре, герои зачастую являются преступниками. Игру отличает наличие жестоких сцен: драк, аварий и т. д.

В соцсетях разошлись кадры потасовки на улице Кирова

Источник:

Жесть Ярославль / Telegram

На видео попал момент как один из молодых людей бросает в лицо своему оппоненту пластиковую бутылку. Затем компания разбегается.

«Сюда подошел», — кричит кто-то из толпы. В лицо одного из парней прилетает бутылка.

Еще один инцидент произошел на Первомайской улице. Там компания молодых людей помогала медикам поместить в реанимобиль пострадавшего.

«Дружище, все хорошо, скорая приехала», — успокаивают побитого прохожие.

Компания прохожих помогает поместить в реанимобиль побитого

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Как уточнили 76.RU в управлении МВД России по Ярославской области, по фактам произошедшего полицейскими проводятся проверки.

Еще одно видео минувшего вечера в центре города

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Комментарии
3
Гость
14 минут
Алкоголь _- зло
Гость
8 минут
Район можно было и не называть.
Читать все комментарии
