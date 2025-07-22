«Залезали много лет»: в Ярославской области стенка подъезда упала на ребенка. Видео

Обрушение стены подъезда на ребенка попало на видео Источник: Яртелесервис Семибратово| Интернет, кабельное ТВ / Vk.com

В поселке Семибратово Ростовского района Ярославской области кирпичная стенка входа в подъезд обрушилась на ребенка. ЧП произошло 5 июля в доме по адресу: улица Ломоносова, дом 4. Случившееся зафиксировала камера наружного наблюдения компании «Яртелесервис», офис которой находится по этому же адресу.

«Зафиксирован момент обрушения стены подъезда общежития. Во время игры один из подростков забрался на стену, что и привело к обрушению конструкции. На видео видно, что ребенок не пострадал», — сообщили в компании.

В «Яртелесервисе» добавили, что управляющая компания на происшествие пока не отреагировала. Упавшая стенка так и лежит, ее восстановлением никто не занимается.

«На это крыльцо дети залезали много лет. Оно со временем старело. С другой стороны стенка обрушилась еще раньше. Вместо нее поставили деревяшки. С этой стороны кирпичная стенка держалась в металлической рамке. И сейчас она оттуда просто вывалилась. Хорошо, что ребенок успел увернуться. Был бы помладше, всё могло бы закончиться печальнее», — рассказали сотрудники «Яртелесервиса» порталу 76.RU.

Мы также связались с управляющей компанией «Дом эконом», в управлении которой находится дом, где произошло ЧП. Там нам сообщили, что расценивают происшествие как акт вандализма со стороны подростков.

«Дом в целом проблемный, там большие задолженности по жилищно-коммунальным платежам, в фонд капремонта. В 2022 году там был проведен капитальный ремонт электрики. Но из-за низкой собираемости платежей в других видах капремонта пока отказывают. Стенка подъезда стояла нормально. Сама по себе она не упала. Ее раскачали и уронили. Это вандализм — разрушение общего имущества дома. Травм ребенок не получил. Мы не стали писать заявление в полицию», — прокомментировали в компании «Дом эконом».

В управдоме добавили, что в ближайшее время уберут мусор от обрушения и заменят стенку на металлическую.

Между тем, ситуацией заинтересовались в прокуратуре Ярославской области. Правоохранители намерены провести проверку.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о содержании и ремонте жилого дома, а также исполнению органами государственного жилищного надзора полномочий по контролю за деятельностью управляющей компании», — пояснили правоохранители.