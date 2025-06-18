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Происшествия Подробности Что будет с мальчиком, потушившим Вечный огонь в Ярославской области: решение СК

Что будет с мальчиком, потушившим Вечный огонь в Ярославской области: решение СК

Правоохранители закончили проверку инцидента

3 243
62 комментария
В Ярославской области ребенок залил водой Вечный огонь | Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.comВ Ярославской области ребенок залил водой Вечный огонь | Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.com

В Ярославской области ребенок залил водой Вечный огонь

Источник:

«Подслушано Семибратово» / Vk.com

Мальчика, который потушил Вечный огонь в поселке Семибратово Ярославской области, не будут наказывать. Об этом 17 июня сообщили в СК России.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации в центральном аппарате ведомства изучены обстоятельства происшествия. Установлено, что участником происшествия был 8-летний ребенок с особенностями развития. Оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства не имеется», — прокомментировали в Следственном комитете.

Ребенок потушил Вечный Огонь

Источник:

«Подслушано Семибратово» / Vk.com

При этом председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву изучить условия жизни ребенка и вместе посодействовать получению семьей социальной и иной поддержки.

Напомним, о происшествии в поселке Семибратово стало известно 14 июня, когда видео случившегося с уличной камеры видеонаблюдения выложили в соцсетях. На кадрах было видно, что ребенок приехал к мемориалу на велосипеде, взял бутылки с водой, которые стояли у вазонов с цветами, и вылил их содержимое на огонь. После этого он бросил бутылки и уехал.

Ситуация привлекла внимание главы СК России Александра Бастрыкина. Он поручил провести проверку по факту осквернения символа воинской славы.

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Екатерина Лещенкова
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Комментарии
62
Гость
6 часов
мальчик справился с огнём очень быстро и эффективно....быть ему пожарником!
Гость
5 часов
В школах дурачков (с особенностями развития) бесплатно кормят, вандализм вот прощают. Дальше что — ножом пырнёт — запросто так, играючи? Будущее страны "прекрасно"! Если с особенностями — пусть занимаются с ним, а не оставляют без присмотра...
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