Что будет с мальчиком, потушившим Вечный огонь в Ярославской области: решение СК

Мальчика, который потушил Вечный огонь в поселке Семибратово Ярославской области, не будут наказывать. Об этом 17 июня сообщили в СК России.

«По поручению председателя Следственного комитета Российской Федерации в центральном аппарате ведомства изучены обстоятельства происшествия. Установлено, что участником происшествия был 8-летний ребенок с особенностями развития. Оснований для принятия мер в рамках уголовного законодательства не имеется», — прокомментировали в Следственном комитете.

Напомним, о происшествии в поселке Семибратово стало известно 14 июня, когда видео случившегося с уличной камеры видеонаблюдения выложили в соцсетях. На кадрах было видно, что ребенок приехал к мемориалу на велосипеде, взял бутылки с водой, которые стояли у вазонов с цветами, и вылил их содержимое на огонь. После этого он бросил бутылки и уехал.