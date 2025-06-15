Глава СК заинтересовался ребенком, который потушил Вечный огонь в Ярославской области

В Ярославской области потушили вечный огонь Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.com











В Ярославской области 12 июня в поселке Семибратово в Ростовском округе ребенок потушил Вечный Огонь. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении символа воинской славы.

«В СУ СК России по Ярославской области по данному факту организована процессуальная проверка», — передает пресс-служба Следственного Комитета России.

По Сети разлетелись кадры происшествия. Семилетний мальчик подъехал к мемориалу на велосипеде. Он постоял около него, после чего взял бутылки с водой и вылил содержимое на огонь, после чего уехал.

Ребенок потушил Вечный Огонь Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.com

«С ребенком и его законными представителями сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа, выявлены причины совершения мальчиком такого поступка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как добавили в полиции, собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних.