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Происшествия Глава СК заинтересовался ребенком, который потушил Вечный огонь в Ярославской области

Глава СК заинтересовался ребенком, который потушил Вечный огонь в Ярославской области

Рассказываем подробности

6 532
84 комментария
В Ярославской области потушили вечный огонь | Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.comВ Ярославской области потушили вечный огонь | Источник: «Подслушано Семибратово» / Vk.com

В Ярославской области потушили вечный огонь

Источник:

«Подслушано Семибратово» / Vk.com

В Ярославской области 12 июня в поселке Семибратово в Ростовском округе ребенок потушил Вечный Огонь. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации об осквернении символа воинской славы.

«В СУ СК России по Ярославской области по данному факту организована процессуальная проверка», — передает пресс-служба Следственного Комитета России.

По Сети разлетелись кадры происшествия. Семилетний мальчик подъехал к мемориалу на велосипеде. Он постоял около него, после чего взял бутылки с водой и вылил содержимое на огонь, после чего уехал.

Ребенок потушил Вечный Огонь

Источник:

«Подслушано Семибратово» / Vk.com

«С ребенком и его законными представителями сотрудниками ПДН проведена профилактическая беседа, выявлены причины совершения мальчиком такого поступка», — сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как добавили в полиции, собранные правоохранителями материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних.

Ранее в Ярославской области несовершеннолетний залез на памятник князю Василько в Ростове Великом. Парень залез на плечи скульптуры, затем начал бить ее руками и ногами, после чего повис на мече. Нарушитель периодически выкрикивал ненормативную лексику.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Вечный огонь Несовершеннолетние
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Комментарии
84
Гость
15 июня, 11:20
Ужасное преступление раскрыто. Это вам не ваххабитов прессовать.
Гость
15 июня, 22:30
В натуре, хотелось бы услышать мнение профессионалов-пожарных о действиях пацана, не прошедшего мимо огня.
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