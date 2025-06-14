Сложил руки, будто в молитве: ребенок залил водой Вечный огонь в Ярославской области

Мальчик залил пламя водой Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com











В Ярославской области ребенок потушил Вечный огонь. Это произошло в поселке Семибратово Ростовского округа. Видео случившегося с уличной камеры видеонаблюдения выложили в местной группе в соцсетях 14 июня.

На кадрах видно, что ребенок, которому на вид 5-7 лет, подъезжает к мемориалу на велосипеде. Несколько секунд стоит, сложив руки на груди, словно в молитве, смотрит на огонь. А затем берет бутылки с водой, стоящие рядом с вазонами с цветами, и выливает их содержимое на огонь. После этого ребенок бросил бутылки на мемориал и уехал.

Происшествие попало на камеру Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com











В комментариях мнения людей по поводу ситуации разделились. Одни думают, что мальчик просто шалил, а возможно даже пытался совершить хороший в его понимании поступок.

«Может он подумал, что пожар, и потушил», — предполагает подписчик группы.

Другие считают, что за произошедшее в любом случае обязательно нужно ответить. Причем, родителям ребенка.

«Это Вечный огонь, память, благодарность за подвиг. За то, что родители это не вложили в ребенка, должны отвечать», — пишут в комментариях.

Потушив пламя, ребенок ушел Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com











В полиции сообщили, что к ним поступило заявление по факту инцидента.

«Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — добавили в УМВД России по Ярославской области.