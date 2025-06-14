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Происшествия Сложил руки, будто в молитве: ребенок залил водой Вечный огонь в Ярославской области

Сложил руки, будто в молитве: ребенок залил водой Вечный огонь в Ярославской области

Местные жители шокированы

8 940
45 комментариев
Мальчик залил пламя водой | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.comМальчик залил пламя водой | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com

Мальчик залил пламя водой

Источник:

Подслушано Семибратово / Vk.com

В Ярославской области ребенок потушил Вечный огонь. Это произошло в поселке Семибратово Ростовского округа. Видео случившегося с уличной камеры видеонаблюдения выложили в местной группе в соцсетях 14 июня.

На кадрах видно, что ребенок, которому на вид 5-7 лет, подъезжает к мемориалу на велосипеде. Несколько секунд стоит, сложив руки на груди, словно в молитве, смотрит на огонь. А затем берет бутылки с водой, стоящие рядом с вазонами с цветами, и выливает их содержимое на огонь. После этого ребенок бросил бутылки на мемориал и уехал.

Происшествие попало на камеру | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.comПроисшествие попало на камеру | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com

Происшествие попало на камеру

Источник:

Подслушано Семибратово / Vk.com

В комментариях мнения людей по поводу ситуации разделились. Одни думают, что мальчик просто шалил, а возможно даже пытался совершить хороший в его понимании поступок.

«Может он подумал, что пожар, и потушил», — предполагает подписчик группы.

Другие считают, что за произошедшее в любом случае обязательно нужно ответить. Причем, родителям ребенка.

«Это Вечный огонь, память, благодарность за подвиг. За то, что родители это не вложили в ребенка, должны отвечать», — пишут в комментариях.

Потушив пламя, ребенок ушел | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.comПотушив пламя, ребенок ушел | Источник: Подслушано Семибратово / Vk.com

Потушив пламя, ребенок ушел

Источник:

Подслушано Семибратово / Vk.com

В полиции сообщили, что к ним поступило заявление по факту инцидента.

«Личность несовершеннолетнего устанавливается сотрудниками полиции», — добавили в УМВД России по Ярославской области.

Кстати, в режим постоянного горения вечный огонь в поселке Семибратово перевели в 2025 году, в годовщину 80-летия Великой Победы. До этого пламя здесь зажигали только в памятные даты.

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Вечный огонь Ребенок Полиция
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Комментарии
45
с++
14 июня, 19:55
Мне просто интересно. Первый вечный огонь был зажжён в Париже, в 20гг прошлого века, на Могиле неизвестного солдата у Триумфальной арки и всё, больше во Франции огней не зажигалось В СССР в 1957 появился мемориал в Ленинграде, а в 1967 в Москве. После этого стали зажигаться огни в областных центрах. Сейчас какое то невероятное количество... Вот недавно прочитал В 2025 году, 6 мая, в рамках акции "Храним огонь Победы", планируется одновременное зажжение 80 Вечных огней по всей России. Вдумайтесь! 80 за один день. Это уже фабричное производство... Дальше что? Обяжут устанавливать в каждой квартире комплект из венного огня и камер слежения?
Гость
14 июня, 19:43
Молодожёны перестали приезжать года с 2005 вроде, вообще мало кто подходит в 90е по другому было
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