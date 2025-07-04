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Происшествия ВСУ обстреляли дорогу в Донецке. Есть погибшие — кадры

ВСУ обстреляли дорогу в Донецке. Есть погибшие — кадры

Предварительно, удар был совершен РСЗО HIMARS

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Снаряд упал прямо на дорогу и проезжающую мимо машину

Источник:

ТАСС / Telegram

ВСУ ударили по Петровскому району Донецка. Об обстреле города жителям сообщил мэр Алексей Кулемзин.

Снаряд упал прямо на дорогу и проезжающую машину, в которой находились люди: двое мужчин и две женщины. Никто из них не выжил.

По предварительной информации, удар был совершен РСЗО HIMARS, сообщает РИА Новости. На месте обнаружены обломки снаряда.

Ранее об атаке ВСУ сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Он призвал жителей соблюдать меры личной безопасности.

Петровский район расположен на западной окраине Донецка. Он считается самым отдаленным районом от центра города. С 2014 года этот район часто подвергается обстрелам со стороны ВСУ.

Сегодня атаке ВСУ подверглись также Ростовская область и Подмосковье. По информации главы Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате атаки погибла женщина-пенсионер, бывший учитель. Из разрушенного дома эвакуированы 20 жителей.

Кроме того, без света остались жители Сергиева Посада. По информации Telegram-канала «Осторожно новости», в городе не работала часть общественного транспорта. Глава городского округа Оксана Ероханова отметила, что пострадал один человек.

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