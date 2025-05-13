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Происшествия Сбил на переходе: в Ярославской области после смертельного ДТП завели дело на 19-летнего водителя

Сбил на переходе: в Ярославской области после смертельного ДТП завели дело на 19-летнего водителя

Подробности происшествия

319
7 комментариев
женщину сбили в Рыбинске | Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.comженщину сбили в Рыбинске | Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

женщину сбили в Рыбинске

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Рыбинске возбудили уголовное дело после смертельного ДТП. 12 мая 2025 года на улице Крестовой, у дома № 75 19-летний водитель, управляя «ВАЗ-2121», снес на скорости 40-летнюю женщину. Пешехода доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Момент ДТП попал на видео. Женщина переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ее пропустил автобус, но из-за него выскочила машина. После столкновения к пострадавшей сбежались прохожие.

Момент с ДТП попал на камеру

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Водитель был задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее в Ярославской области в аварии пострадали четыре человека.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
ДТП Авария Уголовное дело Рыбинск
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Комментарии
7
Гость
32 минуты
Негодяй.
с++
2 минуты
Надеюсь забеременеть и получить отсрочку у него не получится, как у другой Рыбинской звезды, протаранившей автобус на этой же улице.
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