Отбросило от удара: в Ярославской области на переходе насмерть сбили женщину. Видео

В Рыбинске Ярославской области 40-летняя женщина погибла в ДТП. Авария произошла 12 мая в 13:35 на улице Крестовой, у дома № 75.
«По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ-2121“ совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход была доставлена в больницу, впоследствии скончалась», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры видно, что женщина переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина. Женщина попала под ее колеса. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров.
Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в ночь 2 мая 29-летний пешеход скончался под колесами грузовика «Газель Некст» в Ярославской области. ДТП произошло в Некоузском районе. Известно, что пешеход шел вдоль проезжей части. Сбитый мужчина погиб на месте.