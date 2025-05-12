Отбросило от удара: в Ярославской области на переходе насмерть сбили женщину. Видео

В Рыбинске сбили женщину на пешеходном переходе Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com











В Рыбинске Ярославской области 40-летняя женщина погибла в ДТП. Авария произошла 12 мая в 13:35 на улице Крестовой, у дома № 75.

«По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ-2121“ совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход была доставлена в больницу, впоследствии скончалась», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры видно, что женщина переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина. Женщина попала под ее колеса. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров.

Происшествие попало на видео Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.