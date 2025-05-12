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Происшествия Отбросило от удара: в Ярославской области на переходе насмерть сбили женщину. Видео

Отбросило от удара: в Ярославской области на переходе насмерть сбили женщину. Видео

Медики не смогли спасти пострадавшую

2 397
15 комментариев
В Рыбинске сбили женщину на пешеходном переходе | Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.comВ Рыбинске сбили женщину на пешеходном переходе | Источник: «Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Рыбинске сбили женщину на пешеходном переходе

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

В Рыбинске Ярославской области 40-летняя женщина погибла в ДТП. Авария произошла 12 мая в 13:35 на улице Крестовой, у дома № 75.

«По предварительным данным, 19-летний водитель, управляя автомобилем „ВАЗ-2121“ совершил наезд на женщину. В результате ДТП пешеход была доставлена в больницу, впоследствии скончалась», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

Происшествие попало на видео. На кадрах с уличной камеры видно, что женщина переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент ее пропустил автобус. Но по следующей полосе на большой скорости неслась машина. Женщина попала под ее колеса. От удара пострадавшую отбросило на несколько метров.

Происшествие попало на видео

Источник:

«Ател», Аварии Рыбинск / Vk.com

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в ночь 2 мая 29-летний пешеход скончался под колесами грузовика «Газель Некст» в Ярославской области. ДТП произошло в Некоузском районе. Известно, что пешеход шел вдоль проезжей части. Сбитый мужчина погиб на месте.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП Рыбинск
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Комментарии
15
Гость
1 час
Молодой парень, ещё не понимает, на сколько опасно и для себя и для окружающих нарушать ПДД... Скорость на глазах не определить, но в остальном и движение по встречной полосе, и обгон на пешеходном переходе - любое из этих нарушений с достаточной вероятностью может привести к смертельному исходу... Не совсем понятно, это автошколы плохо фиксируют последствия нарушений ПДД в головах водителей?
Гость
1 час
Власть если ей где-то нужно для себя быстро принимает законы. Что же касается наведения порядка хотя бы на дорогах упорно не желают что либо делать. По тому как те кто у власти и есть первые нарушители как и остальные буржуи. Почему бы не начать принимать правильные законы о введении бальной системы по лишению прав? Так же лишать прав пожизненно нужно за наркотики, алкоголь, смертельное ДТП.
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