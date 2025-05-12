НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Ярославле
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +5

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 80,89
EUR 90,11
Построят дорогу
Работа троллейбусов
Американец переехал в Ярославль
Зарплаты хоккеистов
Отключение горячей воды
Когда станет теплее
Секреты храма Ильи Пророка
Сколько стоит «борщевой набор»
Когда высаживать рассаду в грунт
Происшествия «Опасный маневр»: четыре человека пострадали в ДТП под Ярославлем

«Опасный маневр»: четыре человека пострадали в ДТП под Ярославлем

В ГИБДД рассказали подробности происшествия. Видео

647
3 комментария
Четыре человека пострадало в ДТП под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramЧетыре человека пострадало в ДТП под Ярославлем | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Четыре человека пострадало в ДТП под Ярославлем

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло 12 мая в 17:16 на дороге Ярославль-Любим в Ярославском районе Ярославской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, при движении в сторону Ярославля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Хендай Туксон“», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

В результате ДТП два водителя и два пассажира автомобилей с травмами доставлены в больницу.

О происшествии рассказали в ГИБДД

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

«Выезд на встречную полосу — опасный маневр», — отметили в ГИБДД.

Одна из машин выехала на встречную полосу | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / TelegramОдна из машин выехала на встречную полосу | Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Одна из машин выехала на встречную полосу

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Полицейские призвали водителей не торопиться, не обгонять другие автомобили без необходимости, быть внимательными при выезде на встречную полосу.

Напомним, 12 мая в Рыбинске Ярославской области молодой водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходном переходе. Происшествие попало на видео.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ДТП
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
56 минут
Что планируют власти делать чтоб снизить ДТП в Ярославской области?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
«Превращает рейс в аттракцион». Бортпроводник назвал топ худших стюардесс
Кирилл Фрош
Мнение
Почему сочинские фавелы не сносят? Журналист пожил в гаражах-небоскребах у моря и рассказывает, как там
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление