«Опасный маневр»: четыре человека пострадали в ДТП под Ярославлем

Четыре человека пострадало в ДТП под Ярославлем Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло 12 мая в 17:16 на дороге Ярославль-Любим в Ярославском районе Ярославской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, при движении в сторону Ярославля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Хендай Туксон“», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

В результате ДТП два водителя и два пассажира автомобилей с травмами доставлены в больницу.

О происшествии рассказали в ГИБДД Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.

«Выезд на встречную полосу — опасный маневр», — отметили в ГИБДД.

Одна из машин выехала на встречную полосу Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram











Полицейские призвали водителей не торопиться, не обгонять другие автомобили без необходимости, быть внимательными при выезде на встречную полосу.