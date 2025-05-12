«Опасный маневр»: четыре человека пострадали в ДТП под Ярославлем

Четыре человека пострадали в ДТП, которое произошло 12 мая в 17:16 на дороге Ярославль-Любим в Ярославском районе Ярославской области.
«По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем „Лада Калина“, при движении в сторону Ярославля выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем „Хендай Туксон“», — сообщили в ГИБДД по Ярославской области.
В результате ДТП два водителя и два пассажира автомобилей с травмами доставлены в больницу.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства происшествия.
«Выезд на встречную полосу — опасный маневр», — отметили в ГИБДД.
Полицейские призвали водителей не торопиться, не обгонять другие автомобили без необходимости, быть внимательными при выезде на встречную полосу.
Напомним, 12 мая в Рыбинске Ярославской области молодой водитель насмерть сбил 40-летнюю женщину на пешеходном переходе. Происшествие попало на видео.