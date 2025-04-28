В Дагестане после гибели туристки из Ярославской области возбудили уголовное дело

В Дагестане перевернулась лодка с туристами Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram











В Дагестане после гибели 32-летней туристки из Ярославской области возбудили уголовное дело. Напомним, что ЧП случилось 28 апреля: в Суринском каньоне катер с восемью пассажирами столкнулся со скалой и перевернулся.

Махачкалинским следственным отделом на транспорте было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«Следствием установлено, что днем 28 апреля 2025 года судоводитель во время экскурсии в акватории реки Сулак Сулакского каньона допустил опрокидывание маломерного судна с гражданами на борту. В результате инцидента все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде. По предварительным данным, женщина погибла, еще семь пассажиров получили различные телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Следователем СК России проводится осмотр места происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза для определения точной причины смерти погибшей. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В прокуратуре Республики Дагестан сообщили предварительную причину ЧП в Сулакском каньоне.

«По предварительным данным, 28 апреля 2025 года примерно в 15 часов во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.

В прокуратуре Республики Дагестан организована проверка по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону. Также доследственную проверку начали в Махачкалинском следственном отделе на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.