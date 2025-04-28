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В ЧП в Дагестане погибла туристка из Ярославской области. Первые подробности

Что известно о трагедии

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17 комментариев
В Сулакском каньоне в Дагестане случилось ЧП | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / TelegramВ Сулакском каньоне в Дагестане случилось ЧП | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

В Сулакском каньоне в Дагестане случилось ЧП

Источник:

Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана в ЧП погибла жительница Ярославской области. Как сообщили в МЧС по Республике Дагестан, во время прогулки по реке катер столкнулся со скалой: четыре человека пострадали, из них один — погиб.

«По уточненной информации на арендованном катере во время катания допустили столкновение со скалой, в катере находились восемь человек, пострадали четыре человека, в том числе одна девушка погибла», — сообщили в МЧС по Республике Дагестан.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие доставляются в ЦГБ город Кизилюрт для обследования. Как сообщили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

По данным прокуратуры Республики Дагестан, предварительно, столкновение с каньоном случилось из-за того, что водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, примерно в 15 часов 28 апреля во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.

Редакция 76.RU запросила информацию о ЧП в Министерстве туризма Дагестана, в Министерстве здравоохранения Дагестана и в МВД по Республике Дагестан. Как только нам ответят, мы опубликуем дополнительную информацию о ЧП.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
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Комментарии
18
282931387
45 минут
Дикий край, дикий сервис
Гость
1 час
По уточненной информации на арендованном катере во время катания допустили столкновение со скалой, в катере находились восемь человек" Местные, вроде не дают катера в аренду. Сами катают.
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