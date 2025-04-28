В ЧП в Дагестане погибла туристка из Ярославской области. Первые подробности

В Сулакском каньоне в Дагестане случилось ЧП Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram











28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана в ЧП погибла жительница Ярославской области. Как сообщили в МЧС по Республике Дагестан, во время прогулки по реке катер столкнулся со скалой: четыре человека пострадали, из них один — погиб.

«По уточненной информации на арендованном катере во время катания допустили столкновение со скалой, в катере находились восемь человек, пострадали четыре человека, в том числе одна девушка погибла», — сообщили в МЧС по Республике Дагестан.

Как уточнили в ведомстве, пострадавшие доставляются в ЦГБ город Кизилюрт для обследования. Как сообщили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

По данным прокуратуры Республики Дагестан, предварительно, столкновение с каньоном случилось из-за того, что водитель не справился с управлением.

«По предварительным данным, примерно в 15 часов 28 апреля во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — сообщили в прокуратуре Республики Дагестан.