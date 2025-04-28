Жительница Ярославской области погибла в Дагестане. Что известно о ЧП

Днем 28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана случилось ЧП. Во время прогулки по реке Сулак катер с пассажирами столкнулся со скалой и перевернулся. В момент происшествия восемь человек находились на борту: четверо пострадали, один из них погиб.
Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.
В этой онлайн-трансляции собираем всю информацию, что известно о ЧП в Дагестане.
Семье погибшей окажут помощь
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов пообещал, что семьей погибшей туристки будет оказана помощь.
«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшей. Семье будет оказана необходимая поддержка. Пострадавшим уже предоставляется медицинская помощь. На место происшествия сразу же выехали спасатели МЧС Дагестана, сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам и начальник пожарно-спасательного гарнизона», — написал у себя в телеграм-канале Сергей Меликов.
Ответственные органы разбираются во всех подробностях произошедшего. В ближайшее время будут установлены причины и приняты меры, чтобы такие трагедии не повторялись.
В Дагестане ежедневно проводятся групповые экскурсии, включающие посещение Сулакского каньона. Для примера, стоимость групповой экскурсии, в которую входит прогулка на катере по реке Сулак, стоит 4,5 тысячи рублей за человека. Также есть возможность индивидуальной экскурсии: с прогулкой по каньону она стоит 17,5 тысячи рублей за двоих.
В других агентствах можно найти тур с посещением Сулакского каньона и прогулкой на катере подешевле. Например, за 3,5 тысячи рублей за человека в групповом туре.
Что известно про Сулакский каньон
Сулакский каньон расположен в 80 километрах от Махачкалы, столицы Дагестана. По данным «Яндекс Карт», дорога на автомобиле занимает около полутора часов.
Этот каньон — один из самых глубоких в мире и считается глубочайшим в Европе, достигая 1920 метров в глубину и 53 километров в длину.
Согласно данным сервиса «Консультант. Плюс», по ч. 2 ст. 263 УК РФ предусматривается наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок.
Возбудили уголовное дело
В Дагестане после гибели туристки из Ярославской области возбудили уголовное дело
Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).
В СК начали проверку
Махачкалинским следственным отделом на транспорте начали доследственную проверку по факту опрокидывания лодки с туристами на борту в акватории реки Сулак в Сулакском каньоне Республики Дагестан.
«По предварительным данным, во время экскурсии маломерное судно с туристами на борту при маневре опрокинулось. Все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде. Информация о пострадавших устанавливается», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Прокуратура начала проверку после ЧП
Прокуратурой Республики Дагестан организована проверка по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону.
«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при оказании туристических услуг и организации досуга», — сообщили в ведомстве.
Предварительная причина ЧП
В прокуратуре Республики Дагестан сообщили предварительную причину ЧП в Сулакском каньоне.
«По предварительным данным, во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.
Как уточнили в прокуратуре Республики Дагестан, ЧП произошло около 15:00 28 апреля.
«По предварительным данным, женщина погибла, еще семь пассажиров получили различные телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ
К спасению туристов было привлечено 12 человек личного состава и шесть единиц техники от РСЧС, а также четыре сотрудника и две единицы техники от МЧС.
По данным МЧС по Республике Дагестан на 16:30 28 апреля, в момент столкновения со скалой на катере находилось восемь человек, пострадало четыре человека, в том числе одна девушка погибла.
«Пострадавшие доставляются в ЦГБ города Кизилюрт для обследования», — сообщили в местном МЧС.