Жительница Ярославской области погибла в Дагестане. Что известно о ЧП

Днем 28 апреля в Сулакском каньоне в Казбековском районе Дагестана случилось ЧП. Во время прогулки по реке Сулак катер с пассажирами столкнулся со скалой и перевернулся. В момент происшествия восемь человек находились на борту: четверо пострадали, один из них погиб.

Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

В этой онлайн-трансляции собираем всю информацию, что известно о ЧП в Дагестане.