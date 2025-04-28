НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +2

6 м/c,

зап.

 755мм 34%
Подробнее
3 Пробки
USD 82,55
EUR 93,18
Туристка погибла в Дагестане
Приостановили снос кафе
Отключат горячую воду. Когда
Ярославцы застряли в аэропорту
35 пострадавших в ДТП с автобусом
Вводили план «Ковер»
Дайджест ко Дню Победы
Живет в доме без крыши
Сколько зарабатывают похоронщики
Происшествия Туристка погибла в Дагестане подробности Названа предварительная причина ЧП в Дагестане, где погибла туристка из Ярославской области

Названа предварительная причина ЧП в Дагестане, где погибла туристка из Ярославской области

Кто виноват в происшествии с катером

438
3 комментария
В Дагестане перевернулся катер с туристами | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / TelegramВ Дагестане перевернулся катер с туристами | Источник: Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

В Дагестане перевернулся катер с туристами

Источник:

Прокуратура Республики Дагестан / Telegram

В прокуратуре Республики Дагестан сообщили предварительную причину ЧП в Сулакском каньоне, где погибла жительница Рыбинска Ярославской области.

«По предварительным данным, 28 апреля 2025 года примерно в 15 часов во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.

Как уточнили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, борт перевернулся при совершении маневра. Все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде.

По данным в МЧС по Республике Дагестан, во время происшествия в катере находились восемь человек: четверо пострадали, один из них один — погиб.

«Пострадавшие доставляются в ЦГБ города Кизилюрт для обследования», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.

В прокуратуре Республики Дагестан организована проверка по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону. Также доследственную проверку начали в Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
ЧП Дагестан
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
21 минута
"во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой." Водитель, надо полагать местный гонщик.
Гость
12 минут
Ну ещё раз напечатайте информацию (двух раз мало), только слова ещё поменяйте местами..
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выход на больничный считается чем-то постыдным»: сотрудник угрозыска — о работе и зарплате
Анонимный автор
Мнение
«Если жадина — сразу мимо»: журналистка объяснила, почему она тарелочница и не стыдится этого, — откровенная колонка
Ксения Владимирская
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«Подъемные 50 тысяч были каплей в море»: молодая учительница рассказала, сколько зарабатывает и как живет
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах
Александра
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление