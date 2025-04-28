Названа предварительная причина ЧП в Дагестане, где погибла туристка из Ярославской области

В прокуратуре Республики Дагестан сообщили предварительную причину ЧП в Сулакском каньоне, где погибла жительница Рыбинска Ярославской области.
«По предварительным данным, 28 апреля 2025 года примерно в 15 часов во время экскурсии по Сулакскому каньону водитель моторной лодки не справился с управлением и допустил столкновение маломерного судна со скалой. В результате произошедшего погибла женщина, несколько человек получили травмы», — уточнили в ведомстве.
Как уточнили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ, борт перевернулся при совершении маневра. Все пассажиры, находившиеся на борту, оказались в воде.
По данным в МЧС по Республике Дагестан, во время происшествия в катере находились восемь человек: четверо пострадали, один из них один — погиб.
«Пострадавшие доставляются в ЦГБ города Кизилюрт для обследования», — сообщили в ведомстве.
Как уточнили 76.RU в Западном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СКА РФ, погибшая — жительница Рыбинска Ярославской области. Ей было 32 года.
В прокуратуре Республики Дагестан организована проверка по информации об инциденте с лодкой во время экскурсии по Сулакскому каньону. Также доследственную проверку начали в Махачкалинским следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.