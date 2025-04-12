«Она постоянно плачет»: что сейчас с жительницей Ярославля, освобожденной из рабства в Азии

Ксения из Ярославля попала в рабство больше года назад Источник: ТАСС, Евгений Вдовин / 161.RU











Отец 29-летней жительницы Ярославля Ксении, которую освободили из рабства в Мьянме, рассказал, как она себя чувствует. Девушка уже в пути домой.

«Встретились, едем домой, дорога непростая. Ее задержали в аэропорту, потом долго искали багаж, потому что самолет уже ушел. Задержали, потому что ее объявляли в розыск, шло разбирательство. Это все было долго, я заплатил большую сумму за парковку в Шереметьево», — рассказал 76.RU отец девушки Андрей.

По словам отца Ксении, он пытался договориться с правоохранителями, чтобы дочь не задерживали, но процедуру все равно провели. Сама девушка чувствует себя не лучшим образом. Теперь отец пытается добиться того, чтобы Ксению отправили на восстановление в санаторий.

«Я спросил у омбудсмена по правам человека, возможно ли найти какие-то средства для восстановления в санатории. Хотя бы где-то в Ярославской области. У нас много хороших санаториев. Он сказал, что узнает. Но точно нам ничего не обещали», — рассказал отец Ксении.

Родители девушки планируют обращаться за помощью к властям. По словам отца ярославны, семья практически не получала помощи. Действовать приходилось самостоятельно, со всеми задачами справиться не удалось.

«Во-первых, когда ее только похитили, назовем это так, в отеле оставались вещи и техника. Нам ничего не компенсировали и не отдали. Конечно, наплевать на это. Самое главное человеческая жизнь. Во-вторых, у нее закрыли ИП, она работала. Но сейчас все восстановим, все будет нормально», — рассказал ярославец.

По словам отца Ксении, девушка вымотана. Психологически она еще не до конца осознала, что наконец-то едет домой.

«Такая обстановка была… Тут любой человек, кажется, будет чувствовать себя никак. И питание было никакое, и желудок испорчен. Я из-за чего и попросил санаторий. Она постоянно плачет. Даже вот так, начинаешь спрашивать что-то такое…», — рассказал Андрей.

Как Ксения попала в рабство

Судя по соцсетям девушки, до попадания в плен, она занималась танцами, давала уроки. Вместе с сестрой открыла школу гвоздестояния. В последнее время увлеклась психологией, предлагала услуги наставничества. А чуть больше года назад пропала.

Она рассказала агентству ТАСС, что находилась в Мьянме год и два месяца. Туда девушка попала, когда поехала работать за рубежом.

«Меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей», — процитировали журналисты рассказ девушки.

Ксении удавалось выходить на связь с родными, отправлять сообщения по-возможности. Семья не отчаивалась найти ее. Помимо ярославны, в рабстве в Мьянме находились тысячи людей из разных стран. Отец девушки рассказывал, что им приходилось питаться отбросами и пить мутную воду и колодца. От дочки он слышал, что выживали там не все.