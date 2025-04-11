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«Там умер — и всем наплевать»: ярославна чудом спаслась из азиатского рабства. Видео и подробности

Ее отец дал эксклюзивный комментарий 76.RU

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20 комментариев
Девушка из Ярославля больше года провела в рабстве в Мьянме | Источник: ТАССДевушка из Ярославля больше года провела в рабстве в Мьянме | Источник: ТАСС

Девушка из Ярославля больше года провела в рабстве в Мьянме

Источник:

ТАСС

29-летняя Ксения Пантелеева из Ярославля, которую освободили из плена в Мьянме, вернулась в Россию. Об этом порталу 76.RU вечером 11 апреля сообщил отец девушки.

«Я ее прямо сейчас встречаю в аэропорту в Москве», — рассказал мужчина.

На вопрос, как чувствует себя Ксения, ее отец ответил: «Как вы думаете? Больше года в таких условиях жить, как будешь себя чувствовать? Физически более-менее, но всё равно всё подорвано».

Пропала больше года назад

Судя по соцсетям девушки, в Ярославле она занималась танцами, давала уроки. Также вместе с сестрой открыла школу гвоздестояния. В последнее время увлеклась психологией, предлагала услуги наставничества. И вдруг пропала. Произошло это чуть больше года назад.

Сейчас, когда пережитый ужас остался позади, она рассказала агентству ТАСС, что произошло: «Я находилась в Мьянме год и два месяца. Меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей».

Ксения рассказала, что с ней произошло

Источник:

ТАСС

«Невыносимые условия»

Иногда Ксении удавалось выходить на связь с родными, отправлять сообщения. Это давало надежду семье найти ее. Помимо жительницы Ярославля, в рабстве в Мьянме находились тысячи людей из разных стран.

«У нее друзья там умирали. Она недавно писала, что умер знакомый: просто сердце встало. Там же жара, духота, лекарств нет. Невыносимые условия. Там тысячи людей — из Китая, Бельгии, других стран. Тысячи молодых. Там умер — и всем наплевать. Никому и не сообщат, закопают, и всё. Она болела несколько раз. Хорошо, что выучила китайский за это время. Девочки из Китая ей травы какой-то насобирали попить, потому что таблеток не было. Еда — отбросы, вода — мутная из колодца. Просто выживание», — рассказал отец Ксении.

Спецоперация по освобождению

При этом, как сообщил отец Ксении, помощи семья практически никакой не получала. Приходилось действовать самостоятельно.

«Мы днями и ночами искали гидов, которые объясняли, где она находится. Искали людей, которые за деньги вывозили из этой страны», — вспоминает мужчина.

Освободили узников во время совместной операции правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая. Произошло это около двух недель назад.

«Слава богу, началась спецоперация, нас перевезли в лагерь на открытом воздухе, где мы находились две недели. И вот сейчас я еду домой», — сообщила корреспонденту ТАСС сама девушка.

Омбудсмен по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин сообщал, что около двух недель назад стало известно о совместной операции правоохранительных органов Таиланда, Мьянмы и Китая, в ходе которой удалось освободить несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме, в районах, граничащих с Таиландом.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Рабство Мьянма Девушка
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Комментарии
20
Гость
11 апреля, 22:24
Не выглядит измученой
Гость
12 апреля, 08:38
да уж не стоит рассказывать сказки, что переводчицей она поехала работать... танцульками хотела подрабатывать, вот и отношение соответствующее получила... сказочники блин
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