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Происшествия «Увезли обманным путем»: девушку из Ярославля освободили из плена в Мьянме

«Увезли обманным путем»: девушку из Ярославля освободили из плена в Мьянме

Об этом сообщил региональный омбудсмен

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8 комментариев
Ксению из Ярославля освободили из плена | Источник: ТАСС, Евгений Вдовин / 161.RUКсению из Ярославля освободили из плена | Источник: ТАСС, Евгений Вдовин / 161.RU

Ксению из Ярославля освободили из плена

Источник:

ТАСС, Евгений Вдовин / 161.RU

Девушку из Ярославля освободили из плена в Мьянме. Об этом 11 апреля сообщил Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Пострадавшую зовут Ксения. По информации омбудсмена, ее обманом увезли в Мьянму более года назад.

«Отец Ксении обращался за помощью в различные инстанции — в МИД, Интерпол, администрацию президента, посольства России, Тайланда и Мьянмы, к депутату Ярославской областной Думы. В марте нынешнего года мужчина попросил Уполномоченного Сергея Бабуркина подключиться к вызволению дочери. Он сообщил, что дочери изредка удается отправлять сообщения в мессенджер — она рассказывает, что ее и граждан других стран, в основном Китая, содержат в тесных помещениях с ужасными бытовыми условиями и очень скудным питанием», — рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил просьбу об оказании помощи в сложившейся ситуации федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой

Около двух недель назад стало известно, что правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая совместно освободили несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме. Среди узников была и Ксения. 10 апреля девушку передали сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Таиланде.

«Я находилась в Мьянме год и два месяца, меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей. Слава богу, началась спецоперация, нас перевезли в лагерь на открытом воздухе, где мы находились две недели. И вот сейчас я еду домой», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом ТАСС в бангкокском аэропорту Суваннапхум перед посадкой на рейс до Москвы.

Пострадавшая рассказала о том, что с ней было

Источник:

ТАСС

Мьянма — государство в юго-восточной Азии. Его прежнее название — Бирма.

Напомним, мы уже писали об Алексее Котове из Ярославской области, который 23 года провел в рабстве в Казахстане.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Мьянма Рабство Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин
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Комментарии
8
Гость
11 апреля, 22:00
Третья статья про девушку, непонятно как попавшую в рабство(какое?),
Гость
11 апреля, 19:54
Ужас!!!! Слава Богу освободили из плена.
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