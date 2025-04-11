«Увезли обманным путем»: девушку из Ярославля освободили из плена в Мьянме

Ксению из Ярославля освободили из плена Источник: ТАСС, Евгений Вдовин / 161.RU











Девушку из Ярославля освободили из плена в Мьянме. Об этом 11 апреля сообщил Уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Пострадавшую зовут Ксения. По информации омбудсмена, ее обманом увезли в Мьянму более года назад.

«Отец Ксении обращался за помощью в различные инстанции — в МИД, Интерпол, администрацию президента, посольства России, Тайланда и Мьянмы, к депутату Ярославской областной Думы. В марте нынешнего года мужчина попросил Уполномоченного Сергея Бабуркина подключиться к вызволению дочери. Он сообщил, что дочери изредка удается отправлять сообщения в мессенджер — она рассказывает, что ее и граждан других стран, в основном Китая, содержат в тесных помещениях с ужасными бытовыми условиями и очень скудным питанием», — рассказали в аппарате уполномоченного.

Сергей Бабуркин направил просьбу об оказании помощи в сложившейся ситуации федеральному Уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой

Около двух недель назад стало известно, что правоохранительные органы Таиланда, Мьянмы и Китая совместно освободили несколько тысяч человек из мошеннических кол-центров, расположенных в Мьянме. Среди узников была и Ксения. 10 апреля девушку передали сотрудникам консульского отдела посольства РФ в Таиланде.

«Я находилась в Мьянме год и два месяца, меня туда увезли обманным путем. Я ехала в город Мэсот (Таиланд) работать переводчиком, но попала в Мьянму, где оказалась в китайском мошенническом сообществе, которое обманывало людей. Долгое время я не могла выбраться, потому что там избивали людей. Слава богу, началась спецоперация, нас перевезли в лагерь на открытом воздухе, где мы находились две недели. И вот сейчас я еду домой», — рассказала девушка в беседе с корреспондентом ТАСС в бангкокском аэропорту Суваннапхум перед посадкой на рейс до Москвы.

Пострадавшая рассказала о том, что с ней было Источник: ТАСС

Мьянма — государство в юго-восточной Азии. Его прежнее название — Бирма.