Сейчас поездка с ребенком обходится дороже обычной Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Переплачивать за поездки в такси по детскому тарифу скоро не придется. Наценки за такие перевозки ограничат на законодательном уровне. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Андрей Никитин.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — заявил Никитин.

Детский тариф — это специальный режим заказа такси, при котором пассажиру гарантированно подают машину с подходящим детским удерживающим устройством (автолюлькой, креслом или бустером). Стоимость такой опции обычно выше обычной поездки и зависит от возраста ребенка.

Минтранс совместно с депутатами Госдумы уже подготовил пакет поправок, который решает вопрос стоимости таких поездок. Документ могут вынести на публичное обсуждение в ближайшие несколько месяцев, добавил вице-премьер в разговоре с РИА Новости.