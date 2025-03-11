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Происшествия «Ударился головой»: в центре Ярославля прохожий умер после потасовки на дороге. Видео

«Ударился головой»: в центре Ярославля прохожий умер после потасовки на дороге. Видео

Мужчина скончался на руках у медиков

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18 комментариев
В Ярославле мужчина умер после того, как ударился головой при падении на тротуар | Источник: Жесть Ярославль / TelegramВ Ярославле мужчина умер после того, как ударился головой при падении на тротуар | Источник: Жесть Ярославль / Telegram

В Ярославле мужчина умер после того, как ударился головой при падении на тротуар

Источник:

Вечером 10 марта в центре Ярославля собралась толпа зевак вокруг упавшего на дорогу мужчины. Как сообщали очевидцы в соцсетях, горожанин в желтой куртке упал во время потасовки, а после — потерял сознание.

— По словам свидетелей в результате драки мужчина упал и ударился головой о бордюр, — пишут в группе «Жесть Ярославль».

Все случилось на улице Первомайской, неподалеку от пешеходной улицы Кирова. Как сообщили в полиции, мужчину пытались спасти ярославские врачи. Он скончался в больнице.

— Нарядом ДПС на тротуаре был выявлен неизвестный без сознания. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, гражданин госпитализирован, впоследствии скончался. Сотрудниками полиции установлен мужчина, который, по имеющимся данным, в ходе конфликта толкнул неизвестного, от чего последний упал и ударился головой, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Появились подробности вечернего ЧП на Первомайской

Источник:

30-летний мужчина, который, предварительно, толкнул погибшего, доставлен в отдел полиции.

— Собранные материалы будут направлены в СУ СК России по Ярославской области для принятия решения, — сообщили в областном УМВД.

Личность погибшего на данный момент устанавливается.

Момент трагедии попал на видео, мы опубликовали кадры в этом материале.

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Комментарии
18
Гость
21 час
Злость и жестокость набирают обороты.
Гость
21 час
В Русской общине нет шума по этому поводу, значит отмажут
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