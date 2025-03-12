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Происшествия Глава СК России Бастрыкин запросил доклад о смертельной драке в Ярославле

Глава СК России Бастрыкин запросил доклад о смертельной драке в Ярославле

Происшествие случилось 10 марта на Первомайской улице

3 065
29 комментариев
В Ярославле мужчина скончался, упав головой на асфальт | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramВ Ярославле мужчина скончался, упав головой на асфальт | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле мужчина скончался, упав головой на асфальт

Источник:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах смертельной драки на Первомайской улице в Ярославле и ходе расследования уголовного дела. Об этом 11 марта сообщили на сайте федерального ведомства.

«В социальных медиа сообщается, что в городе Ярославле мигрант в ходе дорожного конфликта избил местного жителя. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался», — говорится на сайте Следственного комитета РФ.

Напомним, потасовка произошла вечером 10 марта в районе Знаменской башни в Ярославле. Один из участников конфликта упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Из-за полученной травмы мужчина скончался.

Видео потасовки

Источник:

По факту инцидента ярославские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказанием за такое преступление служит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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Умер мужчина Драка Следственный комитет Александр Бастрыкин
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Комментарии
29
Гость
7 часов
Численность Азиатов-мигрантов в Ярославле уже превышает само коренное славянское население !
Гость
7 часов
Да Бастрыкин про эту драку ничего и не слышал, также как и про троллейбусное депо.
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