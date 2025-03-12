Глава СК России Бастрыкин запросил доклад о смертельной драке в Ярославле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах смертельной драки на Первомайской улице в Ярославле и ходе расследования уголовного дела. Об этом 11 марта сообщили на сайте федерального ведомства.
«В социальных медиа сообщается, что в городе Ярославле мигрант в ходе дорожного конфликта избил местного жителя. В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался», — говорится на сайте Следственного комитета РФ.
Напомним, потасовка произошла вечером 10 марта в районе Знаменской башни в Ярославле. Один из участников конфликта упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Из-за полученной травмы мужчина скончался.
По факту инцидента ярославские следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Наказанием за такое преступление служит лишение свободы на срок до пятнадцати лет.