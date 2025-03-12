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Криминал В Ярославле арестовали участника смертельной драки на Первомайской

В Ярославле арестовали участника смертельной драки на Первомайской

Опубликовано видео из зала суда

1 030
33 комментария
Участника смертельной драки в Ярославле взяли под арест | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramУчастника смертельной драки в Ярославле взяли под арест | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Участника смертельной драки в Ярославле взяли под арест

Источник:

В Ярославле заключили под стражу участника смертельной драки на улице Первомайской. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Предварительно следствием установлено, что 10 марта в вечернее время на дороге между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний обвиняемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице им. Н. В. Соловьева», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области

Расследование инцидента продолжается.

Видео из зала суда

Источник:

Напомним, потасовка произошла вечером 10 марта в районе Знаменской башни в Ярославле. Один из участников конфликта упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Из-за полученной травмы мужчина скончался.

Видео потасовки

Источник:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить ему доклад об обстоятельствах смертельной драки.

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Драка Суд Заключение под стражу Арест
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Комментарии
33
Гость
2 часа
А морду почему не показывают? Он совершеннолетний.
Гость
2 часа
Ценный иностранный специалист?
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