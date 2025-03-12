В Ярославле арестовали участника смертельной драки на Первомайской

Участника смертельной драки в Ярославле взяли под арест Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram











В Ярославле заключили под стражу участника смертельной драки на улице Первомайской. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

«Предварительно следствием установлено, что 10 марта в вечернее время на дороге между двумя мужчинами возникла ссора на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ходе которой 30-летний обвиняемый нанес удар в область головы 38-летнему мужчине. От полученных повреждений потерпевший скончался в больнице им. Н. В. Соловьева», — сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Ярославской области

Расследование инцидента продолжается.

Видео из зала суда Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

Напомним, потасовка произошла вечером 10 марта в районе Знаменской башни в Ярославле. Один из участников конфликта упал и ударился головой об асфальт. Пострадавшего увезли в больницу, но спасти его не удалось. Из-за полученной травмы мужчина скончался.

Видео потасовки Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram