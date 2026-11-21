На фото слева Ксения — в весе 115 килограммов. Справа — она спустя год Источник: личный архив Ксении Михалевой

Если сильно захотеть, можно сильно похудеть — доказано 28-летней Ксенией Михалевой. Она всего за год сумела сбросить немыслимые 50 килограммов и даже принять участие в краевом конкурсе красоты. В 2025 году Ксения весила более 115 кило при росте 162 см. Сейчас — 67. Она рассказала 59.RU, что помогло ей похудеть на полцентнера и как она готовилась к конкурсу красоты.

Лесной фитнес и спасение из болота

Ксения Михалева живет на севере Прикамья в городе Красновишерске, работает мастером-бровистом и занимается наращиванием ресниц. Сейчас в разводе и воспитывает девятилетнего сына.

До родов Ксения весила 54 килограмма. А после, по ее словам, из-за гормонального сбоя вес начал постепенно расти. За девять лет число на весах добралось до отметки 115 килограммов.

«Похудеть мне не удавалось, — сокрушается Ксения. — В какой-то момент я встала на весы и увидела число 115. Поняла, что это уже какой-то страшный вес. Я решила взять себя в руки».

Ксения показала свои фото до преображения Источник: личный архив Ксении Михалевой Источник: личный архив Ксении Михалевой

Начала Ксения с контроля питания — сократила размер порций, но строгих ограничений в рационе не делала. Разве что сладкое ограничила по максимуму — тут она дает себе слабину только в дни рождения.

За четыре месяца Ксения достигла отличных результатов: к апрелю этого года она весила 77 килограммов. Но тут случился классический «эффект йо-йо»: вес начал возвращаться и к июню весы показывали уже 98 кг. Тогда же худеющая узнала, что через четыре месяца пройдет конкурс красоты «Корона Пермской губернии». Ксения решила принять в нем участие и с этого момента с головой ушла в подготовку — стала приводить фигуру в порядок усиленными темпами.

На этом фото Ксения на дне рождения окунулась лицом в торт, она вообще очень веселая и с чувством юмора Источник: личный архив Ксении Михалевой

«Меры я приняла кардинальные. Я ела один раз в день, — делится собеседница. — Ограничений, что именно есть, я не делала. Могла и курочку жареную, и салат поесть. Самыми тяжелыми были первые пять дней. Очень хотелось сорваться. Но постепенно организм привык к этому графику. Я понимала, что очень хочу на конкурс и надеть красивые платья. Заявляться на конкурс в весе плюс 100 кило я не хотела».

В это же время в жизни Ксении появилась неожиданная физическая нагрузка — регулярные и длительные лесные походы.

«Я готовила для жюри конкурса подарки, — объясняет она свою мотивацию. — Мне хотелось сделать что-то необычное и связанное с Красновишерском. В итоге я на протяжении двух месяцев ходила в лес, чтобы насобирать бруснику, клюкву, морошку, чернику и иван-чай. Мне хотелось каждому члену жюри подарить баночку варенья из наших северных ягод».

Ксения на видео показывает, как ходила в лес за северной ягодой Источник: личный архив Ксении Михалевой

Ксения уходила в лес на 4–5 часов. Нажила себе приключений: во время одного из походов она переходила через болото по самодельному настилу из досок. Одна из них сломалась и будущая конкурсантка провалилась в жижу по пояс. Спасло то, что она была в лесу не одна, а с друзьями, которые с помощью ветки смогли вытащить ее из трясины.

Три раза ушивала костюмы для конкурса

Для конкурса нужно было подготовить вечернее платье, национальный костюм и образ в красном. Ксения к этому вопросу подошла очень ответственно. Платья украшала вручную.

«На видеовизитке я решила выступить в образе лебедя. Я сама сшила накидку и пришила к ней вручную 24 тысячи искусственных перьев, — рассказывает Ксения. — Каждое перо я вырезала сама из утеплителя под ламинат. Но образ получился невероятным».

На Ксении лебединая накидка из 24 тысяч искусственных перьев Источник: личный архив Ксении Михалевой

Из-за похудения — Ксения начинала подготовку в весе 100 килограммов, а в процессе сбросила 33 кило — она трижды перешивала свои конкурсные платья.

«Ощущения были прекрасные, особенно когда я примеряла платье перед зеркалом, — улыбается собеседница. — Я вижу, что оно мне стало большое, я его подцепила сзади и просто любовалась на себя в зеркало, как я уже статно выгляжу».

Источник: личный архив Ксении Михалевой Источник: личный архив Ксении Михалевой

К ноябрю Ксения весила 67 килограммов. За четыре месяца подготовки к конкурсу она сбросила треть веса.

8 ноября красавица вышла на сцену конкурса «Корона Пермской губернии». Зал взорвался овациями, когда ведущий со сцены рассказал, что она похудела на 50 килограммов.

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На конкурсе Ксения победила сразу в двух номинациях — «Боярыня первой степени» и «Сударыня праздника».

«Лучше нормально поесть, чем сорваться»

Наша собеседница признаётся: 67 килограммов — вес для нее комфортный, но она планирует похудеть еще на восемь.

«Сейчас вес стоит на месте, — говорит Ксения. — Питание один раз в день я сейчас прекратила. Могу есть 3–4 раза в день. Но порции, конечно, совсем другие. Они стали намного меньше, потому что организм привык. У меня есть простое правило. Если хочется, то лучше нормально поесть, чем потом в один день я сорвусь и налопаюсь так, что придет сразу плюс три кило. В любом случае организм перестал требовать те объемы еды, как раньше. Еще год назад я могла за раз съедать большую порцию борща с майонезом и хлеб с салом».

Как же хорошо на Ксении сидят классические платья Источник: личный архив Ксении Михалевой

Самое важное сейчас — сохранить достигнутый результат и не срываться.

«Самое главное — любить себя. Если хочешь, можешь устроить себе читмил, психологически это поможет справляться со стрессом», — говорит красавица.

Читмил — это запланированный прием пищи, во время которого человек сознательно позволяет себе отойти от строгого рациона и съесть продукты, обычно исключенные из питания. С психологической точки зрения читмил помогает снизить стресс от ограничений и избежать неконтролируемых срывов.

Ксения отмечает, что, если вес вернется, скидывать его будет намного тяжелее:

«Поэтому я придерживаюсь своего режима, при срыве войти в него очень сложно. Чтобы сохранить результат, я частенько смотрю на свои старые фото. Раньше я смотрела на себя в таком весе за сто кило и думала: „Ну ладно, еще не предел, я и так красивая“. А сейчас я смотрю на эти фото и думаю: „А как я вообще ходила?“».

Образы Ксении стали более элегантными Источник: личный архив Ксении Михалевой Источник: личный архив Ксении Михалевой

Гардероб Ксении после похудения сильно поменялся, в нем появилось много платьев. Но и вещи из прошлого не выбрасывает.

«Некоторые вещи я перешиваю, потому что я купила их новыми. Они даже с бирочками висят, мне жалко их выкидывать», — смеется она.

После конкурса Ксения вернулась в родной город абсолютно счастливой. Главным для нее стали не титулы и корона, а личная победа над собой и колоссальное преображение.

К слову, уезжать из Красновишерска она не планирует — большие города красавицу не манят.

«Когда я приезжаю на недельку в Пермь, да хоть в соседний Соликамск, я так устаю от большого города, — признаётся Ксения. — У нас в маленьком Красновишерске очень тихо, спокойно, красивая природа. В любой момент захотел выйти погулять в лесу — пожалуйста, природа совсем рядом. У меня лес в минуте ходьбы от дома. А еще у нас есть квадроцикл, если хочется адреналина, мы с ребенком садимся на него и едем кататься в лес».

Мнение диетолога

Мы попросили диетолога Елену Будзило оценить метод Ксении — есть один раз в день и урезать порции.

«Невозможно длительное время и на постоянной основе питаться один раз в день. Хорошо, что ваша героиня — еще молодая женщина, — ответила эксперт. — Со временем от такого однократного питания в организме будет дефицит витаминов, микроэлементов . Его надо компенсировать, и у молодого организма работают компенсаторные функции. Но чем дольше человек будет находиться на таком питании, тем острее могут проявляться различные дефициты. Это будет видно: начнет ухудшаться структура волос, ногтей, кожи. Кроме того, пищеварительным органам надо больше вырабатывать ферментов для того, чтобы переработать пищу, адекватно ее усвоить».

Также диетолог отмечает, что от питания один раз в сутки со временем начнет страдать желчный пузырь . Во время приема пищи он сокращается и вырабатывает желчь, а если человек ест редко, орган не растягивается и начинает постепенно копить желчь.

«Желчи всё больше и больше, и выбросы ее не происходят, потому что человек не ест, а голодает, — объясняет Елена Будзило. — То есть стимуляция не происходит. Пузырь начинает выпаривать жидкость из желчи, и желчь сгущается . В результате она сгущается так, что образуются камни. Эти камни со временем могут закупорить желчные пути».

Диетолог подчеркивает, что это самый плохой вариант развития ситуации. При закупорке камнями потребуется экстренная операция, иначе человек погибнет. Как правило, чаще всего эти камни удаляют вместе с желчным пузырем.

«Его удаляют для того, чтобы желчь могла спокойно течь, но там уже протоки идут непосредственно в кишечник, — отмечает собеседница. — Но желчь расщепляет животные ткани, соответственно, и слизистая кишечника тоже будет страдать от постоянного присутствия в нем желчи. Еще раз повторяю: желчный пузырь должен постоянно опорожняться для того, чтобы нормально функционировал желудочно-кишечный тракт ».

Елена Будзило добавляет, что проблемы с желчным пузырем будут заметны не сразу. Человек может не чувствовать недомогание какое-то время.