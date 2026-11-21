Она основала компанию в 2004 году Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Татьяна Ким больше не занимает должность генерального директора маркетплейса Wildberries. Это стало известно из материалов Единого госреестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Ким занимала пост генерального директора до 18 ноября 2026 года. Теперь ее сменил на этом посту топ-менеджер платформы Алексей Куликов. Причины кадровых перестановок в компании пока не комментируют.

У Wildberries появился новый гендиректор Источник: Rusprofile.ru

Татьяна Ким (до сентября 2024 года — Бакальчук) — основательница Wildberries. Ким создала интернет-магазин Wildberries в 2004 году вместе с бывшим супругом Владиславом Бакальчуком. Под ее началом компания выстроила сеть пунктов выдачи с примеркой, масштабную логистику, запустила финтехнаправление.

В 2024 году Wildberries объединился с Russ. Так появилась группа RWB, которую также возглавила Ким. После громкого развода она получила долю Владислава Бакальчука в ООО «Вайлдберриз» и стала владельцем 100% компании. Также бизнесвумен стала руководителем комитета по цифровым платформам при Российском союзе промышленников и предпринимателей в 2026 году.