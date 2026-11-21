Даже в шедеврах советского кинематографа, разобранных зрителями на крылатые фразы, при пристальном просмотре обнаруживаются курьезные оплошности съемочной группы. Знаменитая комедия Александра Серого о приключениях добродушного заведующего детсадом и его непутевых подельников — не исключение. В фильме «Джентльмены удачи» тоже можно заметить несколько ошибок, которые не с первого раза бросаются в глаза. Мы нашли 10 таких обидных киноляпов. Правда, эти мелкие промахи ничуть не портят народный хит, а лишь превращают очередной пересмотр в увлекательный квест на внимательность.
Где работает Трошкин
В начале фильма мы видим, как Евгений Трошкин садится в автобус и отправляется в детский сад, где он работает заведующим.
Но во второй части фильма, где Лжедоцент вместе с подельниками убегает от дворничихи, Трошкин встречает воспитанников своего детского сада, который, как оказалось, находится рядом с домом героя.
След от ботинка
Оказавшись в камере, Трошкин приветствует Хмыря и Косого, не подозревая, что дальше его ждет не самое приятное знакомство с Николой Питерским. Чего не скажешь о его штанах — кажется, они к конфликту были готовы заранее. Обратите внимание на брюки героя: на них уже отчетливо виден пыльный след от подошвы.
Несколько мгновений спустя именно в эту «мишень» и попадает увесистый пинок Николы Питерского. Хотя не исключаем, что у Трошкина до этого был конфликт еще с кем-то, и эта сцена не вошла в финальный монтаж.
Непослушная майка
В камере эмоциональный Трошкин разрывает на себе майку, но не срывает ее целиком — его руки остаются продетыми в бретели.
Вот только стоило кинокамере изменить ракурс, как майка моментально спала — плечи героя становятся совершенно свободными.
Однако при появлении надзирателей Лжедоцент успевает принарядиться: бретели майки снова чудесным образом обвивают его руки.
Необычный цемент
С цементом в «Джентльменах удачи» связаны сразу два киноляпа. Во-первых, что касается самого цементовоза. Во время побега бандиты запрыгивают в один автомобиль.
Но в сцене, где появляются начальник колонии и археолог, автомобиль, в котором сбежали преступники, уже другой.
Хмырь, Косой и Трошкин выбираются из цистерны, с головы до ног покрытые цементом.
Их одежда моментально застывает, превращаясь в несгибаемые материалы. Но тюремная роба, похоже, оказалась на удивление надежной. Иначе как еще объяснить, что, нарушая все законы физики, нижнее белье бандитов — майки и трусы — остается сухим?
Блуждающая татуировка Трошкина
Знаменитая татуировка на плече Лжедоцента живет собственной жизнью. В эпизоде заселения в гостиницу цоколь рисунка направлен вверх.
Но уже во время визита к заведующей детсадом наколка переворачивается ровно на 180 градусов, и вверх уже смотрит лампочка, а цоколь находится внизу.
Рисунки на теле Трошкина вообще вещи непостоянные. Они то и дело бледнеют или вовсе пропадают. Во время утренней гимнастики на морозе и в сцене спасения из цистерны с цементом следы криминального прошлого почти полностью смываются. К слову, у Хмыря и Косого за весь фильм вообще не видно ни единой наколки, вопреки их тюремному статусу.
Платок Косого
В эпизоде, где беглецы ради конспирации облачаются в женские наряды, спрятался забавный промах костюмеров. Отправляясь на культпоход в театр, герой Савелия Крамарова умудряется прямо на ходу сменить платок.
Когда переодетая компания бодро шагает вдоль улицы и Косой пытается завязать знакомство со случайной прохожей, его голову украшает яркий платок с крупным рисунком из синих и красных овалов.
Однако некоторое время спустя орнамент на ткани чудесным образом преображается, и на Косом повязан уже совсем другой аксессуар — с мелким и скромным узором.
«Дворники» на такси
Еще один киноляп можно заметить в сцене, где бандиты едут в такси к тому самому «памятнику мужику в пиджаке». Когда машина трогается с места, на лобовом стекле Волги видны «дворники».
Однако в конце сцены «дворники» бесследно исчезают, оставляя лишь пустые крепления.
Эта техническая нестыковка возникла из-за особенностей съемок: крупные планы в салоне создавали в павильоне с проекцией фона, и «дворники» снимали, чтобы они не загораживали лица актеров и не бликовали от софитов, но забыли вернуть на место во время натурных съемок.
Слишком светлый зимний вечер
В сцене, где Трошкин отправляется на конспиративную встречу в сквер у Большого театра, законы природы внезапно перестают работать вопреки календарю.
По замыслу сценаристов действие разворачивается в самом конце декабря, накануне новогодних праздников. Связной в лице гардеробщика четко оговаривает время рандеву: ровно пять часов пополудни. В это время года в столичных широтах в 17:00 уже сгущаются глубокие сумерки и вовсю горят уличные фонари. Однако когда персонаж Евгения Леонова усаживается на скамейку и начинает разговор, вокруг светлый полдень с ярким солнечным освещением, словно на часах не вечер, а самый разгар дня.
Причина такой астрономической аномалии — в технических требованиях кинематографа 1970-х. Советская пленка обладала невысокой светочувствительностью, поэтому качественную съемку на натуре операторы старались проводить в пик естественного освещения. Ради четкой и сочной картинки съемочная группа пожертвовала географическим и временным правдоподобием.
Телепортация золотого шлема
В развязке у ледяной проруби все участники потасовки поднимают руки вверх в головных уборах. Но обратите особенное внимание на Василия Алибабаевича: на его голове в этот момент каракулевая шапка. Руки подняты.
Тем не менее мгновение спустя, когда в кадр вбегает профессор Мальцев, на голове Василия Алибабаевича внезапно красуется древний шлем Александра Македонского.
А вы замечали эти киноляпы в «Джентльменах удачи»?