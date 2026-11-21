Лжедоцент спрашивает у своих подельников, как они-то могли пропустить эти киноляпы Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Даже в шедеврах советского кинематографа, разобранных зрителями на крылатые фразы, при пристальном просмотре обнаруживаются курьезные оплошности съемочной группы. Знаменитая комедия Александра Серого о приключениях добродушного заведующего детсадом и его непутевых подельников — не исключение. В фильме «Джентльмены удачи» тоже можно заметить несколько ошибок, которые не с первого раза бросаются в глаза. Мы нашли 10 таких обидных киноляпов. Правда, эти мелкие промахи ничуть не портят народный хит, а лишь превращают очередной пересмотр в увлекательный квест на внимательность.

Где работает Трошкин

В начале фильма мы видим, как Евгений Трошкин садится в автобус и отправляется в детский сад, где он работает заведующим.

Добираться до работы Трошкину приходилось на автобусе Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Но во второй части фильма, где Лжедоцент вместе с подельниками убегает от дворничихи, Трошкин встречает воспитанников своего детского сада, который, как оказалось, находится рядом с домом героя.

Но детсад, в котором он работал, находился поблизости Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

След от ботинка

Оказавшись в камере, Трошкин приветствует Хмыря и Косого, не подозревая, что дальше его ждет не самое приятное знакомство с Николой Питерским. Чего не скажешь о его штанах — кажется, они к конфликту были готовы заранее. Обратите внимание на брюки героя: на них уже отчетливо виден пыльный след от подошвы.

На брюках Лжедоцента можно заметить пророческий отпечаток Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Несколько мгновений спустя именно в эту «мишень» и попадает увесистый пинок Николы Питерского. Хотя не исключаем, что у Трошкина до этого был конфликт еще с кем-то, и эта сцена не вошла в финальный монтаж.

Для Николы Питерского он стал мишенью Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Непослушная майка

В камере эмоциональный Трошкин разрывает на себе майку, но не срывает ее целиком — его руки остаются продетыми в бретели.

Вы ведь тоже видите майку на герое Евгения Леонова? Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Вот только стоило кинокамере изменить ракурс, как майка моментально спала — плечи героя становятся совершенно свободными.

А теперь? Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Однако при появлении надзирателей Лжедоцент успевает принарядиться: бретели майки снова чудесным образом обвивают его руки.

Майки советских заключенных творили чудеса Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Необычный цемент

С цементом в «Джентльменах удачи» связаны сразу два киноляпа. Во-первых, что касается самого цементовоза. Во время побега бандиты запрыгивают в один автомобиль.

На свободу — с чистой совестью! Но в грязной одежде Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Но в сцене, где появляются начальник колонии и археолог, автомобиль, в котором сбежали преступники, уже другой.

С цистерны даже пропала надпись «Цемент» Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Хмырь, Косой и Трошкин выбираются из цистерны, с головы до ног покрытые цементом.

Еще, конечно, есть вопросы, как бандитам не зацементировало рот во время поездки. Проверять это на себе мы, конечно, не будем Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Их одежда моментально застывает, превращаясь в несгибаемые материалы. Но тюремная роба, похоже, оказалась на удивление надежной. Иначе как еще объяснить, что, нарушая все законы физики, нижнее белье бандитов — майки и трусы — остается сухим?

Удивительные свойства тюремной робы позволили преступникам прикинуться спортсменами Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Блуждающая татуировка Трошкина

Знаменитая татуировка на плече Лжедоцента живет собственной жизнью. В эпизоде заселения в гостиницу цоколь рисунка направлен вверх.

Посмотрите на лампочку на плече Лжедоцента — она расположена цоколем вверх Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Но уже во время визита к заведующей детсадом наколка переворачивается ровно на 180 градусов, и вверх уже смотрит лампочка, а цоколь находится внизу.

Но уже в следующей сцене она поменяла свое расположение Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Рисунки на теле Трошкина вообще вещи непостоянные. Они то и дело бледнеют или вовсе пропадают. Во время утренней гимнастики на морозе и в сцене спасения из цистерны с цементом следы криминального прошлого почти полностью смываются. К слову, у Хмыря и Косого за весь фильм вообще не видно ни единой наколки, вопреки их тюремному статусу.

Платок Косого

В эпизоде, где беглецы ради конспирации облачаются в женские наряды, спрятался забавный промах костюмеров. Отправляясь на культпоход в театр, герой Савелия Крамарова умудряется прямо на ходу сменить платок.

Когда переодетая компания бодро шагает вдоль улицы и Косой пытается завязать знакомство со случайной прохожей, его голову украшает яркий платок с крупным рисунком из синих и красных овалов.

Ну и кто при этом кадре не вспомнит бессмертное «А я Федя»? Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Однако некоторое время спустя орнамент на ткани чудесным образом преображается, и на Косом повязан уже совсем другой аксессуар — с мелким и скромным узором.

Впрочем, комичная походка и неподражаемая мимика Крамарова настолько приковывают взгляд, что заметить подмену ткани удается лишь самым дотошным зрителям Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

«Дворники» на такси

Еще один киноляп можно заметить в сцене, где бандиты едут в такси к тому самому «памятнику мужику в пиджаке». Когда машина трогается с места, на лобовом стекле Волги видны «дворники».

В этом кадре четко видны «дворники» на такси Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Однако в конце сцены «дворники» бесследно исчезают, оставляя лишь пустые крепления.

Но путь был неблизкий, и «дворники» успели снять Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Эта техническая нестыковка возникла из-за особенностей съемок: крупные планы в салоне создавали в павильоне с проекцией фона, и «дворники» снимали, чтобы они не загораживали лица актеров и не бликовали от софитов, но забыли вернуть на место во время натурных съемок.

Слишком светлый зимний вечер

В сцене, где Трошкин отправляется на конспиративную встречу в сквер у Большого театра, законы природы внезапно перестают работать вопреки календарю.

По замыслу сценаристов действие разворачивается в самом конце декабря, накануне новогодних праздников. Связной в лице гардеробщика четко оговаривает время рандеву: ровно пять часов пополудни. В это время года в столичных широтах в 17:00 уже сгущаются глубокие сумерки и вовсю горят уличные фонари. Однако когда персонаж Евгения Леонова усаживается на скамейку и начинает разговор, вокруг светлый полдень с ярким солнечным освещением, словно на часах не вечер, а самый разгар дня.

Вот бы нам сейчас такое солнце в пять часов вечера зимой! Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Причина такой астрономической аномалии — в технических требованиях кинематографа 1970-х. Советская пленка обладала невысокой светочувствительностью, поэтому качественную съемку на натуре операторы старались проводить в пик естественного освещения. Ради четкой и сочной картинки съемочная группа пожертвовала географическим и временным правдоподобием.

Телепортация золотого шлема

В развязке у ледяной проруби все участники потасовки поднимают руки вверх в головных уборах. Но обратите особенное внимание на Василия Алибабаевича: на его голове в этот момент каракулевая шапка. Руки подняты.

Посмотрите на Василия Алибабаевича: руки подняты, на голове — каракулевая шапка Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год

Тем не менее мгновение спустя, когда в кадр вбегает профессор Мальцев, на голове Василия Алибабаевича внезапно красуется древний шлем Александра Македонского.

Начни Василий Алибабаевич надевать шлем во время задержания, милиционеры непременно открыли бы огонь. Но это же комедия, а не криминальный триллер Источник: кадр из фильма «Джентльмены удачи» (6+), реж. Александр Серый, Мосфильм, 1971 год