НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -11

0 м/c,

 731мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 103,43
EUR 109,01
Интервью со 115-летней
Что будет со складом WB
Судятся с застройщиком
Как выбрать дачу
Дорогие игрушки на елку
Сравниваем цены на мандарины
Цены на квартиры в Ярославле
Концерт SHAMAN'a
Гуляем по Туговой горе
Происшествия Давка на концерте подробности «Нет паспорта безопасности»: появились подробности давки на концерте тиктокера в Ярославле

«Нет паспорта безопасности»: появились подробности давки на концерте тиктокера в Ярославле

Детский омбудсмен провел проверку после случившегося

520
5 комментариев

Давка в ярославском клубе на концерте Ивана Золо

Источник:

Ярославский клуб «Мед» работает без паспорта безопасности. Такой вывод сделал детский омбудсмен Михаил Крупин после проверки инцидента с давкой на концерте (14+) блогера Ивана Золо, который прошел в заведении 24 ноября.

— У места массового пребывания отсутствует паспорт безопасности, при проведении мероприятия не были соблюдены требования противопожарной безопасности. По результатам проверки вынесено мотивированное заключение, которое направлено в органы власти для принятия исчерпывающих мер реагирования, — заявил Михаил Крупин.

Кто такой Иван Золо?

Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. На аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году.

Во время концерта на входе и выходе образовалась давка. Посетители не могли сдать и получить свою верхнюю одежду.

Видео давки в клубе «Мед»

Источник:

По данным уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, организаторы продали на концерт больше билетов, чем вмещает зал.

— Установлено, что организатором мероприятия было продано почти 2000 билетов, в то время как фактическая вместимость помещений заведения составляет не более 1 200 человек, — сообщил Михаил Крупин.

Мы позвонили в клуб «Мед», чтобы узнать, по какой причине у них возникли проблемы с документами. Там отказались комментировать ситуацию.

Читайте также

Ранее следователи начали проверку из-за избиения 15-летнего подростка в толпе на концерте. Также о ситуации высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой о произошедшем сообщили подписчики. Она заявила, что будет подано заявление в прокуратуру. А также рассказала, что по ее информации, подростки написали 53 заявления в полицию о пропаже вещей: курток, сумок и телефонов.

Подробнее о давке на концерте блогера — в нашем специальном сюжете.

ПО ТЕМЕ
Концерт Блогер Организаторы Клуб ТикТок Вечеринка Омбудсмен
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
1 час
Интересно, что теперь будет с клубом? Надеюсь, что прикроют....хотя бы на пару месяцев....для профилактики рублем от потери выручки.
Гость
1 час
Ворами и бандитами этого притона нечего не будет, все в руках преступников)))
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Парни, не позорьтесь!» Блогер объясняет, какие подарки запрещено дарить женам и подругам
Ольга Чиги
блогер
Мнение
Смотрят на иностранцев как на зверушек, но хорошо платят: модель из России устроилась на работу в Китае — ее впечатления
Анонимное мнение
Мнение
«Зачем из Раскольникова делать идиота?»: мнение школьной учительницы о новом «Преступлении и наказании»
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
Китайцы разрешают бензин АИ-92 для турбомоторов. Наш журналист считает это опасным популизмом
Анонимное мнение
Мнение
Райские виды по соседству с плесенью и беднотой. Турист бюджетно провел две недели на Гоа — сколько денег потратил
Анонимное мнение
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление