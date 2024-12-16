«Нет паспорта безопасности»: появились подробности давки на концерте тиктокера в Ярославле

Давка в ярославском клубе на концерте Ивана Золо Источник: Алина Шибаева / 76.RU; Жесть Ярославль / T.me











Ярославский клуб «Мед» работает без паспорта безопасности. Такой вывод сделал детский омбудсмен Михаил Крупин после проверки инцидента с давкой на концерте (14+) блогера Ивана Золо, который прошел в заведении 24 ноября.

— У места массового пребывания отсутствует паспорт безопасности, при проведении мероприятия не были соблюдены требования противопожарной безопасности. По результатам проверки вынесено мотивированное заключение, которое направлено в органы власти для принятия исчерпывающих мер реагирования, — заявил Михаил Крупин.

Кто такой Иван Золо? Узнать Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. На аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году.

Во время концерта на входе и выходе образовалась давка. Посетители не могли сдать и получить свою верхнюю одежду.

Видео давки в клубе «Мед» Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram

По данным уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области, организаторы продали на концерт больше билетов, чем вмещает зал.

— Установлено, что организатором мероприятия было продано почти 2000 билетов, в то время как фактическая вместимость помещений заведения составляет не более 1 200 человек, — сообщил Михаил Крупин.

Мы позвонили в клуб «Мед», чтобы узнать, по какой причине у них возникли проблемы с документами. Там отказались комментировать ситуацию.

Ранее следователи начали проверку из-за избиения 15-летнего подростка в толпе на концерте. Также о ситуации высказалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, которой о произошедшем сообщили подписчики. Она заявила, что будет подано заявление в прокуратуру. А также рассказала, что по ее информации, подростки написали 53 заявления в полицию о пропаже вещей: курток, сумок и телефонов.