В ярославском клубе устроили давку на концерте столичного блогера. Есть пострадавшие

В ярославском клубе устроили давку Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram











В ярославском клубе «Мед» на улице Подзеленье вечером 24 ноября произошла давка на концерте блогера Ивана Золо. Об этом сообщили сами посетители в соцсетях. Слова людей подтверждают и многочисленные видео, разлетевшиеся по группам.

Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. На аккаунт Ивана в Tiktok подписаны 4,2 млн пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. Также от его имени разослали ложные сообщения о минировании школ. Тогда блогер вместе с родителями обратился в полицию. В 2021 году блогер выпустил первый сольный трек «Белый снег» (12+).

— Еле выбрались, — пишут люди.

На концерт пришла в основном молодежь. Были и несовершеннолетние. Возрастной ценз мероприятия был указан как 14+.

В соцсетях сообщают, что билетов на мероприятие продали больше, чем вмещал зал. Кого-то даже не впустили, так как за некоторое время до начала концерта внутри уже все было битком.

Видео давки в клубе «Мед» Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram

Накануне концерта, 23 ноября, организаторы мероприятия — «YAROPRIME EVENTS» — сообщили в своей группе в «Телеграме», что было продано 1400 билетов.

— Остается менее 100 билетов в продаже, успей взять свой! — добавили они.

В день концерта организаторы уже сообщили о 1600 проданных билетах:

— Мы очень стараемся для вас и для вашей безопасности! Вас 1600 человек! Категорически нельзя приходить несовершеннолетним в алкогольном опьянении, под воздействием любых веществ которые запрещены законом, конфликтовать с охраной, организаторами, стаффом, проносить алкоголь, ножи, перцовки, любое оружие. Нельзя проносить напитки. Если плохо себя чувствуете, рекомендуем остаться дома! По справке можно вернуть деньги за билет! На мероприятии дежурит врач, много охраны, стафф — все они помогут вам если стало плохо. По всему клубу будет разбросано огромное количество воды, которую сможет взять каждый желающий!

Не все желающие смогли попасть внутрь Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Вечеринка начиналась в 17 часов и должна была закончиться до 22 часов. Несмотря на то, что организаторы обещали помощь в случае ЧП, зрители писали о плохой организации мероприятия. Гардероб клуба не вмещал куртки пришедших. Одежду кидали на лавки и прямо на пол. В итоге некоторые не смогли вообще получить одежду после концерта.

— 2,5 часа ждала куртку. Выгоняли на улицу чуть ли не голыми, — писали зрители.

— У меня дочка только что поехала домой на такси втридорога и без куртки. Завтра в школу не пойдет, так как не в чем, — написала в группе клуба «Мед» Татьяна Кузнецова в полночь.

В соцсетях также сообщали, что кому-то из зрителей на мероприятии стало плохо, понадобилась помощь врачей.

В клубе «Мед» уже открестились от ответственности за произошешее.

— Друзья, мы сдали под аренду в этот вечер нашу площадку, ночной клуб «Мед» отношения к этой вечеринке никакого не имеет, — появилось сообщение в группе заведения во «ВКонтакте».

Организаторы концерта тоже происходящее особо не комментируют. Но обещают вернуть деньги тем, кто не сумел попасть внутрь.

— Тем, кого у ворот не пустили, вернем билеты, ожидайте! Вся подробная информация и ответы в личку будут не раньше завтрашнего дня. Просьба отнестись с пониманием и терпением. — сообщили они на своей странице в «Телеграме»

Ситуацию прокомментировали в полиции.

— 24 ноября в вечернее время в полицию поступили сообщения об инциденте в развлекательном заведении на улице Подзеленье. На место были направлены наружные наряды полиции. В ОМВД России по Кировскому городскому району зарегистрирован материал о нанесении неизвестным лицом побоев 15-летнему подростку перед входом в заведение, а также ряд заявлений об утрате верхней одежды. По всем фактам назначено проведение проверок, — сообщили в УМВД России по Ярославской области.