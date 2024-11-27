«Начался хаос»: что известно об организаторах вечеринки, на которой хайпанул тиктокер

После давки на выступлении Ивана Золо произошел скандал Источник: Алина Шибаева / 76.RU / Жесть Ярославль / T.me











В Ярославле разгорелся скандал, который дошел до главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Подписчики пожаловались ей на давку во время концерта блогера Ивана Золо (14+) в клубе «Мёд», прошедшего воскресным вечером 24 ноября.

Соцсети кипят: в комментариях к записям о концерте в местных пабликах люди обвиняют и организаторов выступления, и руководство клуба. Подросткам из-за бардака в гардеробе пришлось ехать домой без курток в холод. А сам блогер Иван Золо поделился с подписчиками, что нехило «хайпанул».

В этом материале разбираемся, кто был организатором концерта и как проходила подготовка.

Проводили вечеринки в других местах

Анонс вечеринки впервые выложили в сообществе YAROPRIME EVENTS. Официального сайта у ивент-команды нет, они связываются с подписчиками с помощью «Телеграма».

Судя по предыдущим записям, команда организовывает вечера с музыкой, выступлением диджеев и угощениями не впервые. Например, 31 октября они публиковали афишу о мероприятии в ярославском баре «Руки вверх!». Тогда организаторы писали, что собралось больше тысячи гостей.

— Поэтому мы делаем максимально строгие меры ко всем параметрам. У бара будет дежурить скорая помощь, могут зайти полицейские на проверку, просьба не переживать! Куплена одна тонна воды, и все кондиционеры будут выкручены на максимум! — пишут о своих вечеринках YAROPRIME EVENTS.

После очередного мероприятия, прошедшего в конце октября, организаторы обратили внимание, что места в баре хватило не всем желающим. Людям также предлагали искать «потеряшки», то есть вещи, которые гости обронили или забыли во время мероприятия.

После предыдущих вечеринок площадку решили выбрать побольше Источник: YAROPRIME EVENTS / T.me











Подобные сообщения появлялись после прошлой вечеринки в баре «Руки вверх!» Источник: YAROPRIME EVENTS / T.me











Афиша вечеринки с тиктокером появилась 1 ноября, причем имя гостя изначально не раскрывалось. Тот самый вечер с Иваном Золо в качестве приглашенного гостя решили проводить в «Мёде». Как пояснили позже в самом заведении, от клуба была предоставлена лишь площадка.

— Друзья, мы сдали под аренду в этот вечер нашу площадку, ночной клуб «Мёд» отношения к этой вечеринке никакого не имеет, — появилось сообщение в группе заведения во «ВКонтакте» 25 ноября. Правда, 26 ноября запись уже удалили.

Кто такой Иван Золо Узнать Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. Юноша начинал снимать ролики вместе с блогером Nekoglai (Николаем Лебедевым. — Прим. ред.), молодые люди раскрутились в соцсетях на треш-контенте. Трансляции Николая и Ивана на платформе Twitch одновременно смотрели сотни тысяч зрителей. По данным на ноябрь 2024 года, на аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году.



Имя Ивана Золо всплывало в соцсетях на фоне нескольких скандалов. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. А в июле 2023 года человек, представившийся блогером Иваном Золо, сообщал о якобы минировании аэропорта и торгового центра Волгограда из-за того, что его обидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Письмо с угрозами он направил в редакцию наших коллег из V1.RU. Полиция при проверке взрывных устройств не обнаружила.

Пришло больше людей, чем мог вместить клуб

Желающих посмотреть на блогера-тиктокера набралось много. Организаторы продавали первые 100 билетов по 200 рублей. Со временем цены росли. Максимальная стоимость дошла до 5000 рублей. За эти деньги гостям были готовы предоставить проход в отдельную гримерку, бесплатные напитки и еду. За три дня до мероприятия в телеграм-канале YAROPRIME EVENTS появилось сообщение о продаже 1600 билетов.

Организаторы предупреждали: гостям запрещено приходить на мероприятие пьяными или под воздействием запрещенных веществ, конфликтовать с охраной или представителями организатора, проносить алкоголь, оружие и средства самообороны. Напитки брать в зал тоже запретили, а при плохом самочувствии порекомендовали остаться дома.

Организаторы регулярно подогревали интерес к концерту Источник: YAROPRIME EVENTS / T.me











— Нельзя залезать на сцену, стулья, столы, шесты, используйте мебель по назначению. За несоблюдение правил, к сожалению, мероприятие для вас закончится. На мероприятии дежурит врач, много охраны, стафф — все они помогут вам, если стало плохо. По всему клубу будет разбросано огромное количество воды, которую сможет взять каждый желающий! — накануне концерта сообщали организаторы.

Увы, несмотря на анонс о большом количестве персонала, не все гости вечеринки оценили организацию. По словам участников, часть людей просто не пустили в клуб, хотя билеты были куплены. Перед ними заперли ворота у заведения. Остальные оказались в толпе, несмотря на то что время захода было регламентировано по категориям билетов. Обладателей Prime+ начинали запускать в 16:40. Последними должны были зайти Standart+ — 17:20 и Standart — 17:30.

После мероприятия гостям тоже пришлось несладко. Часть курток в гардеробе была потеряна, подростки уезжали домой ночью без верхней одежды. Ее на следующий день забирали их родители. Сама вечеринка длилась до 22:00. Но некоторые уехали лишь ближе к полуночи.

Давка в клубе «Мёд» Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram

Позже появилась информация о том, что билетов было продано больше, чем могло уместиться в здании «Мёда». Об этом порталу 76.RU сообщили в самом заведении. Правда, вместимость зала так и не назвали.

— Мы сейчас поднимаем документацию, информация будет позже известна. Потому что мы тоже это просто так не оставим. Но у них было продано, я бы сказала, в два раза больше билетов, чем наша вместимость помещения, — рассказала нашему порталу представитель «Мёда».

По ее словам, количество гостей было согласовано, но не отображено в договоре.

— Конечно [организаторы были в курсе], — рассказали в клубе.

В клубе рассказали, что ответственность лежит на организаторах вечеринки Источник: Алина Шибаева / 76.RU











В «Мёде» заявили, что после вечеринки обнаружились поломки, сейчас готовится документация, которая будет подтверждать ущерб. Также в клубе уточнили, что на контроле пропуска и в гардеробе работали люди от самих организаторов.

Как обратила внимание представитель клуба, ворота перед не уместившимися гостями закрывали сами сотрудники «Мёда», поскольку понимали, что если те пройдут, будет нарушение техники безопасности.

Организаторы выкладывали видео из толпы на входе Источник: YAROPRIME EVENTS / T.me

«Начался полнейший хаос»

У самих организаторов вечеринки иной взгляд на ситуацию. По их словам, они согласовывали количество гостей и получили одобрение от представителей клуба.

— Сам клуб «Мёд» на итоговой проверке помещения подтвердил что все на данный момент лица, приобретшие билет, смогут попасть на мероприятие. Но когда наша команда увидела, какая давка происходит, закрыли вход. Так как начался полнейший хаос, люди начали перелезать через забор, что в разы усложнило ситуацию, и приходилось делать двойной досмотр на запрещенные к проносу средства на мероприятие. Многие в очередях были под алкогольным опьянением, тем самым создавая давку. Несмотря на замечания от охраны и организации, гости продолжали пихать впереди стоящих людей, — говорится в посте YAROPRIME EVENTS.

На месте дежурили медики скорой помощи Источник: Жесть Ярославль / T.me











По поводу ситуации с гардеробом в клубе «Мёд» пояснили, что за выдачу вещей были ответственны сотрудники от организаторов мероприятия.

— [В гардеробе] работали сотрудники от организаторов. У меня предоставлялся один человек, который отвечал за свет и за звук. И местный наш мойщик тоже был на контроле, — добавила представитель клуба.

«Все деньги были вложены в организацию»

В YAROPRIME EVENTS уверяют: о необходимости нанимать гардеробщиков узнали в последний момент.

— За 3 дня, на момент, когда было приобретено более 1200 билетов, организация клуба «Мед» сообщила, что гардероб придется расширить нам самостоятельно, весь персонал придется нанимать и искать самостоятельно. Под конец мероприятия некоторые люди внаглую начали перелезать через ограду гардероба за своими вещами, что в разы усугубило ситуацию, — рассказали организаторы вечеринки.

На фото можно заметить людей без курток Источник: Жесть Ярославль / T.me

В беседе с 76.RU один из организаторов мероприятия рассказал, что сейчас сотрудники заняты решением вопросов с правоохранительными органами. После случившегося свои проверки начали прокуратура и следственный комитет. На историю обратил внимание глава СК РФ Александр Бастрыкин. Напомним, после концерта пострадал 15-летний мальчик.

Те, у кого на руках остались билеты, задаются вопросом: что теперь делать? Людям предлагают не возвращать проходки на вечеринку, а использовать их, чтобы посетить следующее мероприятие. Конкретного ответа о том, будет ли возможность всё же получить деньги назад, организаторы не дали.

— До последнего проданного билета все деньги были вложены в организацию клабшоу, аренду, артистов, зарплаты сотрудников и декорации. Большую часть проблем сейчас нам доставляют разборки с прокуратурой, они отнимают у нас много времени, которое требуется для урегулирования ситуации, — рассказал представитель ивент-сообщества.

Организатор — конкретное лицо?

В «Мёде» сообщили, что договор был подписан с неким Даниилом. Представители самого YAROPRIME EVENTS подтвердили, что документы подписываются на имя физлица.

При чем в телеграме YAROPRIME EVENTS один из организаторов указан как Даниил Руденик. Но на самих билетах указано другое имя — Куканов Максим Валерьевич (фото билета имеется в распоряжении редакции).

По указанному в билете ИНН сервис «Контур.Фокус» выдает одну организацию и индивидуального предпринимателя Куканова Максима Валерьевича, зарегистрированного в апреле 2019-го, но после 2021-го уже недействующего. Предприниматель предоставлял услуги по перевозкам.



Максим также числится владельцем ООО «МАГДАК», зарегистрированного в Ярославском районе в 2022-м. По результатам проверки ФНС летом 2024 года выяснилось, что адрес недействителен, как и факт того, что предприниматель является директором компании.

«Я конкретно хайпанул»

Пока правоохранители разбираются в причинах случившегося, а представители клуба и организаторы думают, как решать последствия вечеринки, блогер Иван Золо дает комментарии подписчикам о мероприятии. На вечернем стриме на платформе Twitch 25 ноября он рассказал, что своей вины в случившемся не видит, и посоветовал задавать вопросы организаторам.

— Моя задача: нужно было просто выступить на концерте, и, в принципе, всё. Я тут не при чем. Но хайпанул я, так сказать, конкретно в Ярославле, что пришло много людей на мой концерт. Но некоторые люди — у них не получилось войти в помещение, потому что очень много было людей. Поэтому вот такие вот дела, — заявил Золо.

Иван Золо ответил на вопросы подписчиков Источник: IvanZolo578 / twitch.tv

А вот Екатерине Мизулиной реакция тиктокера не понравилась. Ранее после жалоб подписчиков она сообщала, что направит заявление в прокуратуру.

— Подростки сообщают о том, что написали уже 53 заявления в полицию о пропаже вещей: курток, сумок, телефонов — после концерта треш-стримера в Ярославле. Многим отказываются возвращать деньги за билеты — это уже откровенное мошенничество. Организаторы знали, что продают больше билетов, чем вмещает зал, но намеренно это делали, — написала глава Лиги безопасного интернета.

Треш-блогер в соцсетях заявляет, что получился отличный «хайп». Он не понимает, что всё это мероприятие могло привести к гибели подростков. Страшная ситуация. И уже не первая. Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета