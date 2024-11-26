«Не первая подобная ситуация»: Екатерина Мизулина высказалась о давке на концерте блогера в Ярославле

Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна.

Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная». Вероятно, какое-то время глава Лиги безопасного интернета училась именно там.