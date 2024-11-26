«Не первая подобная ситуация»: Екатерина Мизулина высказалась о давке на концерте блогера в Ярославле

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о давке на концерте блогера Ивана Золо (14+) в Ярославле. Скандальное мероприятие проходило в клубе «Мед» вечером 24 ноября.
Екатерина Мизулина опубликовала пост в своем телеграм-канале, уточнив, что будет написано обращение в прокуратуру.
— В Ярославле на концерте случилась какая-то жесть: продали почти вдвое больше билетов, чем мест в зале. В итоге образовалась гигантская давка, некоторых детей увезли на скорой. По словам подписчиков, руководство клуба долгое время не пропускало кареты скорой помощи из-за того, что это частная территория. Многие подростки ушли домой без курток, так как вещи им не отдали. Хотелось бы увидеть реакцию от правоохранительных органов. Не первая подобная ситуация на концертных площадках. За безопасность подростков никто не отвечает, почему? Обратимся в прокуратуру, — говорится в публикации главы ЛБИ.
Иван Золо (полное имя — Иван Золочевский) — 20-летний блогер и певец из Москвы. На аккаунт Ивана в TikTok подписаны 4,2 миллиона пользователей. В декабре 2021 года хакеры взломали соцсети Ивана, чтобы получить доступ к его TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали его личные данные, включая домашний адрес и телефон. Первый сольный трек «Белый снег» (12+) блогер выпустил в 2021 году. А в июле 2023 года человек, представившийся блогером Иваном Золо, сообщал о якобы минировании аэропорта и торгового центра Волгограда из-за того, что его обидела глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Письмо с угрозами он направил в редакцию наших коллег из V1.RU. Однако полиция во время проверки не обнаружила взрывных устройств.
Зрители сообщали, что в тот день концерт тиктокера, закончился давкой и многочасовой очередью в гардероб. Некоторые гости ночного заведения, как сообщили в полиции, ушли из клуба без верхней одежды. Предварительно, организаторы продали больше билетов, чем вмещала площадка. В день концерта организаторы сообщили о 1600 проданных билетах. Как признались сами организаторы, некоторые фанаты не смогли попасть в зал до начала концерта. А зрители рассказывали, что некоторым пришлось уезжать домой без курток.
Также после концерта в толпе случилась драка, в которой пострадал 15-летний подросток. Его на скорой увезли в больницу, но от госпитализации парень отказался. Следователи начали проверку. Они устанавливают личности участников потасовки.
Кто такая Екатерина Мизулина
Екатерина Мизулина родилась в Ярославле в 1984 году, ее родители — кандидат философских наук Михаил Юрьевич и юрист, член Совета Федерации, сенатор РФ Елена Борисовна.
Об образовании ярославны и местах ее работы информация не раскрывается. Известно, что Екатерина училась в Лондоне и Москве. Также однажды она рассказала подписчикам, что школа № 4 в Ярославле для нее «родная». Вероятно, какое-то время глава Лиги безопасного интернета училась именно там.
С 2017 года Екатерина назначена на пост главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ). В последние годы Екатерина Мизулина активно следит за творчеством музыкантов и блогеров, высказывается о скандалах вокруг школ и подростков. Подробнее о деятельности главы Лиги безопасного интернета мы рассказывали в этом материале.