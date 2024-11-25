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Происшествия Следком заинтересовался избиением подростка после концерта тиктокера в Ярославле

Следком заинтересовался избиением подростка после концерта тиктокера в Ярославле

Публикуем новые подробности с вечеринки

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2 комментария

После давки в ночном клубе возбуждено уголовное дело

Следственный комитет проверит драку в очереди после концерта (14+) блогера-тиктокера Ивана Золо в ночном клубе «Мед» в Ярославле. Об этом стало известно 25 ноября.

— Предварительно установлено, что <…> неизвестные причинили телесные повреждения 15-летнему подростку. По данному факту следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе следкома.

Следователи устанавливают личности участников потасовки. Напомним, после мероприятия в детскую больницу доставили 15-летнего подростка, однако юноша отказался от госпитализации.

Не все желающие смогли попасть внутрь

Видео давки после концерта Ивана Золо в клубе «Мед»

Концерт тиктокера, как сообщают зрители, закончился давкой и многочасовой очередью в гардероб. Некоторые гости ночного заведения, как сообщили в полиции, ушли из клуба без верхней одежды. Предварительно, организаторы продали больше билетов, чем вмещала площадка.

По последним данным, на площадке было выкуплено более 1600 мест. Как признались сами организаторы, некоторые фанаты не смогли попасть в зал до начала концерта.

На аккаунт в TikTok 20-летнего блогера и певца Ивана Золо (полное имя — Иван Золочевский) из Москвы подписаны 4,2 миллиона пользователей. В 2021 году блогер выпустил первый сольный трек «Белый снег» (12+). В декабре 2021 года Иван оказался в центре внимания СМИ после того, как хакеры взломали его профиль в соцсетях, чтобы получить доступ к TikTok-аккаунту. В Сети они опубликовали личные данные блогера, включая домашний адрес и телефон.

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Избиение подростка Ночной клуб Драка СК Тиктокер
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Комментарии
2
Гость
55 минут
Родителей следком не хочет взять на контроль, у которых несовершеннолетние дети гуляют по клубам, вместо школы?..
Гость
1 час
А в чем жесть ?
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