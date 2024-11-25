Следком заинтересовался избиением подростка после концерта тиктокера в Ярославле

После давки в ночном клубе возбуждено уголовное дело Источник: Жесть Ярославль / T.me, Подслушано в Ярославле / T.me











Следственный комитет проверит драку в очереди после концерта (14+) блогера-тиктокера Ивана Золо в ночном клубе «Мед» в Ярославле. Об этом стало известно 25 ноября.

— Предварительно установлено, что <…> неизвестные причинили телесные повреждения 15-летнему подростку. По данному факту следственным отделом по Кировскому району проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», — сообщили в пресс-службе следкома.

Следователи устанавливают личности участников потасовки. Напомним, после мероприятия в детскую больницу доставили 15-летнего подростка, однако юноша отказался от госпитализации.

Не все желающие смогли попасть внутрь Источник: Жесть Ярославль / Telegram











Видео давки после концерта Ивана Золо в клубе «Мед» Источник: Жесть Ярославль / Telegram, Подслушано в Ярославле / Telegram

Концерт тиктокера, как сообщают зрители, закончился давкой и многочасовой очередью в гардероб. Некоторые гости ночного заведения, как сообщили в полиции, ушли из клуба без верхней одежды. Предварительно, организаторы продали больше билетов, чем вмещала площадка.

По последним данным, на площадке было выкуплено более 1600 мест. Как признались сами организаторы, некоторые фанаты не смогли попасть в зал до начала концерта.