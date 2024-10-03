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«Второй детеныш погиб»: задержали похитителя кунгуру. Видео

Подозреваемого задержали на вокзале во Владимирской области

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4 комментария

Информация о задержании появилась вечером 2 октября

В четверг, 3 октября, представитель МВД Ирина Волк заявила о продолжении поисков кенгуренка Кроша из зоопарка в Ярославле. Она показала видео допроса подозреваемого в похищении — это человек невысокого роста с высоким голосом. Его возраст не раскрывается.

— Где украл первого кенгуру? — спрашивают у задержанного.

— Яро… Ярославский зоопарк, — заикаясь, говорит подозреваемый.

Спасенного кенгуренка привезли в Ярославль

Вечером 2 октября стало известно о задержании первого подозреваемого. Как сообщает Ирина Волк, мужчину поймали на вокзале в Александрове Владимирской области.

— В его сумке обнаружено одно из животных, похищенных в калужском зоопарке, второй детеныш погиб. Оперативники устанавливают местонахождение третьего кенгуру, который украден в Ярославле, — сообщается в телеграм-канале Ирины Волк.

Выжившего детеныша, которого похитили из Калужской области, привезли в Ярославль.

— Кенгуренок находится в удовлетворительном состоянии и под постоянным контролем ветеринарных врачей. Благодарим правоохранительные органы за качественную работу и возвращение кенгуренка, — прокомментировал и. о. заместителя директора Ярославского зоопарка Николай Потапов.

Ранее народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что кенгурята могли стать частным заказом. Всё, что известно о похищении кенгурят, — читайте в этом материале.

Напомним, кенгуренок Крош исчез из клетки в ночь на 27 сентября. Следом за ним 30 сентября еще двое экзотических животных пропали из Парка птиц в Калужской области. В ярославской и калужской полиции возбудили уголовные дела по статье о краже с проникновением.

Однако спустя несколько дней статью изменили до кражи группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением и причинением значительного ущерба.

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Комментарии
4
Гость
1 час
лучше чубайса и шойгу выкрасть, и в ярославский зоопарк их поместить
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