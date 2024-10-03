Что известно о похищении кенгурят из ярославского и калужских зоопарков: коротко

В ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок беннета Крош. Ему было от 6 до 8 месяцев — точный возраст специалисты назвать не могут, поскольку в первые месяцы жизни детеныш не показывается из сумки матери.

В зоопарке обратили внимание, что питомец не мог самостоятельно выбраться из клетки, предположив, что случившееся — похищение.

Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

В зоосаде сообщили, что в момент похищения камеры работали и все нужные материалы были переданы сотрудникам полиции. Однако инсайдер 76.RU заявил: неизвестные перерезали кабель, отключив видеонаблюдение.

На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку.

30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят валлаби в «Парке птиц» в Калужской области. Малышам даже не успели дать имена.

Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что массовая пропажа животных — коммерческий заказ от кого-то из частников.

Калужский журналист, гендиректор ООО «Мак-Медиа» Евгений Серкин в своем Telegram-канале «ES!» опубликовал видео места пропажи кенгурят в Парке птиц. По словам одного из работников, на месте были найдены сачок и палки.

Серкин также разместил ориентировку, составленную правоохранителями.

После этого по Telegram-каналам начала расходиться информация, что к пропаже может иметь отношение ребенок. Эти сведения поставил под сомнения источник 76.RU в правоохранительных органах.

После случившегося в российских зоопарках усилили меры безопасности у вольеров с кенгурятами. Об этом в беседе с нашими коллегами из 161.RU рассказала директор зоопарка Ростова-на-Дону Юлия Соболева.

Кенгуру Кайра и Бони в Ярославле переживали из-за пропажи детеныша, однако от еды не отказывались. В зоопарке обратили внимание, что их здоровью ничего не угрожает.

Вечером 2 октября во Владимирской области задержали подозреваемого в похищении кенгурят.

По данным РИА Новости, при задержанном были найдены два питомца — один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб.

По данным осведомителя «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.

3 октября в полиции Владимирской области порталу 76.RU сообщили, что не располагают информацией о задержании подозреваемого в краже экзотических животных.