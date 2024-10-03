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Животные подробности Что известно о похищении кенгурят из ярославского и калужских зоопарков: коротко

Что известно о похищении кенгурят из ярославского и калужских зоопарков: коротко

Собрали актуальные данные

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4 комментария

Вечером 2 октября стало известно о задержании подозреваемого в краже кенгурят из российских зоопарков. Мужчину с двумя сумчатыми силовики поймали во Владимирской области. Собрали в этом материале всё, что известно о похищении.

  • В ночь на 27 сентября из ярославского зоопарка пропал кенгуренок беннета Крош. Ему было от 6 до 8 месяцев — точный возраст специалисты назвать не могут, поскольку в первые месяцы жизни детеныш не показывается из сумки матери.

  • В зоопарке обратили внимание, что питомец не мог самостоятельно выбраться из клетки, предположив, что случившееся — похищение.

  • Спустя три дня в полиции возбудили уголовное дело по статье о краже с проникновением.

  • В зоосаде сообщили, что в момент похищения камеры работали и все нужные материалы были переданы сотрудникам полиции. Однако инсайдер 76.RU заявил: неизвестные перерезали кабель, отключив видеонаблюдение.

  • На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку.

  • 30 сентября стало известно о пропаже еще двух кенгурят валлаби в «Парке птиц» в Калужской области. Малышам даже не успели дать имена.

  • Народный артист России, дрессировщик Эдгард Запашный предположил, что массовая пропажа животных — коммерческий заказ от кого-то из частников.

  • Калужский журналист, гендиректор ООО «Мак-Медиа» Евгений Серкин в своем Telegram-канале «ES!» опубликовал видео места пропажи кенгурят в Парке птиц. По словам одного из работников, на месте были найдены сачок и палки.

  • Серкин также разместил ориентировку, составленную правоохранителями.

  • После этого по Telegram-каналам начала расходиться информация, что к пропаже может иметь отношение ребенок. Эти сведения поставил под сомнения источник 76.RU в правоохранительных органах.

  • После случившегося в российских зоопарках усилили меры безопасности у вольеров с кенгурятами. Об этом в беседе с нашими коллегами из 161.RU рассказала директор зоопарка Ростова-на-Дону Юлия Соболева.

  • Кенгуру Кайра и Бони в Ярославле переживали из-за пропажи детеныша, однако от еды не отказывались. В зоопарке обратили внимание, что их здоровью ничего  не  угрожает.

  • Вечером 2 октября во Владимирской области задержали подозреваемого в похищении кенгурят.

  • По данным РИА Новости, при задержанном были найдены два питомца — один кенгуренок, тот, что помладше, вероятно, похищенный из Калужской области, погиб.

  • По данным осведомителя «Известий», злоумышленнику удалось продать одного кенгуренка в Москву. Еще двух он также вез в столицу, но был пойман правоохранителями.

  • 3 октября в полиции Владимирской области порталу 76.RU сообщили, что не располагают информацией о задержании подозреваемого в краже экзотических животных.

  • В ярославском зоопарке также отказались от комментариев после задержания возможного похитителя.

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Комментарии
4
Гость
34 минуты
"На клетке с кенгуренком не было замка, дверка была закрыта на проволоку." Такие дорогие бмлеты в наш зоопарк, а на замок потратиться не хотят. Кроме того не соответствует требованиям содержантя животных в зоопарках. Штраф выписан руководству зоопарка?
Гость
1 час
Сначала кенгурят, потом детей. Такой человек не успокоится.
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