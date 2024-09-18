К чему готовиться жителям: мэр Ярославля рассказал о судьбе дома с отваливающейся стеной

Мэр сообщил о судьбе ярославского дома с отваливающейся стеной Источник: Екатерина Лещенкова











Мэр Ярославля Артем Молчанов на заседании муниципалитета 18 сентября сообщил о судьбе частично расселенного дома №66 корпус 5 на Ленинградском проспекте. Сейчас на объекте введен режим повышенной готовности. Причиной стала отваливающая стена на торце здания.

— Там произошло отхождение несущей плиты. По итогам обследования дома на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено ввести режим повышенной готовности. Принято решение о выполнении срочных противоаварийных работ в виде установки подпорок для предотвращения обрушения стены. Расселен один подъезд. Жителям предложены варианты для расселения — маневренный фонд и пункт временного размещения в гостинице на велодроме, — отметил глава города.

По данным мэра, противоаварийные работы уже начались, завершиться они должны до пятницы, 20 сентября. После этого вновь состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Если будут сделаны выводы, что угрозы жителям нет, люди из расселенного подъезда смогут вернуться домой.